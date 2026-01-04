Final Fantasy 14 – Neue Charakteranpassungen und große Updates ab 2026

Final Fantasy 14 erfährt in naher Zukunft spürbare Erweiterungen bei der Charakteranpassung. Regisseur und Produzent Naoki Yoshida, bekannt als Yoshi-P, hat im Rahmen des 48. koreanischen Live Letters bestätigt, dass das Entwicklerteam an umfangreicheren Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere arbeitet. Zwar blieb er bei den konkreten Details vage, doch einige Hinweise deuten bereits auf spannende Neuerungen hin.

So wurde unter anderem erwähnt, dass die Auswahl an Hauttönen und -farben erweitert werden könnte. Damit reagiert Square Enix auf langjährige Wünsche aus der Community, die sich mehr Diversität bei der Darstellung ihrer Avatare gewünscht hat. Yoshida betonte jedoch auch, dass weitere Informationen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden – wahrscheinlich im Rahmen des FanFest-Events im April 2026.

Mehr Individualität für deinen Charakter

Was wird sich an der Charaktererstellung ändern? Yoshida zufolge wurde bereits die technische Grundlage für zusätzliche Optionen geschaffen. Das lässt vermuten, dass nicht nur Hautfarben, sondern auch andere visuelle Features wie Frisuren, Gesichtsdetails oder gar neue Völker und Körperbauvarianten in Betracht gezogen werden.

Ein konkreter Termin für die Einführung dieser Anpassungen wurde noch nicht genannt, aber die Hinweise deuten auf das Update 7.5 im Frühjahr 2026 hin. Dieses Update wird ohnehin umfangreiche Inhalte bringen, darunter die neue limitierte Klasse Bestienmeister und einen neuen Ultimate-Raid.

Weitere geplante Features für Patch 7.5

Was bringt das nächste große Update noch? Neben der Charakteranpassung sind auch weitere Komfortfunktionen geplant:

Erweiterung des Erkundungsmodus auf Allianz-Raids

Möglichkeit, alte Reliktwaffen bei Händlern zu erwerben

Angleichung aller Versionen (Korea, Global, China) auf denselben Patch-Stand

Diese Änderungen sollen nicht nur das Spielerlebnis verbessern, sondern auch das Inventarmanagement vereinfachen – ein Thema, das viele langjährige Fans regelmäßig beschäftigt.

Serverprobleme dämpfen Update 7.4

Wie verlief der vorherige Patch? Der am 16. Dezember 2025 veröffentlichte Patch 7.4 mit dem Titel „Into the Mist“ brachte zwar spannende neue Inhalte wie das Finale der Raid-Reihe Arkadion und überarbeitete Klassen wie Revolverklinge und Rotmagier, wurde jedoch von Serverproblemen überschattet.

Vor allem Nutzer der nordamerikanischen Datenzentren Aether, Primal, Crystal und Dynamis klagten über Verbindungsabbrüche. Ein Hotfix am 25. Dezember 2025 konnte einige Bugs beheben, doch die Stabilität der Server blieb weiterhin ein Problem.

Heavensturn-Event und saisonale Belohnungen

Welche Events laufen aktuell? Noch bis zum 15. Januar 2026 kannst du am jährlichen Heavensturn-Event in Limsa Lominsa teilnehmen. Passend zum Jahr des Pferdes gibt es unter anderem das Minion Uma-no-Unicolt und das Wohnaccessoire „Vergoldeter Paravent“.

Zudem sind ältere Heavensturn-Belohnungen bis zum 8. Januar 2026 im Online-Store vergünstigt erhältlich. Wer also Sammlerstücke aus vergangenen Jahren verpasst hat, kann jetzt nachrüsten.

Switch 2-Port steht offenbar bevor

Wird Final Fantasy 14 auf Nintendos neuer Konsole spielbar sein? Laut Yoshida scheint ein Port auf die Switch 2 so gut wie sicher. Zwar fehlen offizielle Details, doch da schon andere Titel von Creative Studio 3 auf die neue Plattform gebracht wurden, ist eine Umsetzung von Final Fantasy 14 sehr wahrscheinlich.

Auch die Kompatibilität mit der Steam Deck wurde erwähnt – mit einigen Anpassungen läuft das Spiel bereits stabil auf dem Handheld-PC. Damit wird die zugängliche Plattformpalette des MMORPGs noch einmal deutlich erweitert.

Was dich 2026 noch erwartet

Wie geht es mit Final Fantasy 14 weiter? Yoshida sprach im vergangenen Jahr von einer möglichen „zweiten Wiedergeburt“ des Spiels – ein Hinweis darauf, dass 2026 ein bedeutendes Jahr für das Spiel werden könnte. Die Enthüllung der nächsten Erweiterung ist für das FanFest im April 2026 geplant, das am 24. und 25. April im Anaheim Convention Center stattfindet.

Bis dahin bleibt es spannend, welche Neuerungen Square Enix für das beliebte MMORPG plant. Klar ist: Wer Eorzea liebt, darf sich in den kommenden Monaten auf viele Inhalte freuen.

Wie stehst du zu den erweiterten Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere in Final Fantasy 14? Würdest du dir noch mehr Optionen wünschen? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!