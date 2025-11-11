Final Fantasy XIV Update 7.38 – Unbegrenzter Loot und neue Sprung-Funktion

Final Fantasy XIV hat am 11. November 2025 ein neues Update veröffentlicht, das einige interessante Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Der Patch 7.38 hat unter anderem die Loot-Beschränkungen für die Arcadion AAC Cruiserweight Tier (Savage) Raids aufgehoben. Dies bedeutet, dass du nun ohne wöchentliche Begrenzungen Ausrüstung und Gegenstände aus dieser Raid-Serie farmen kannst. Zusätzlich gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt zu den einzelnen Bereichen zu springen, ohne alle Kämpfe in der Reihenfolge absolvieren zu müssen. Dies schließt auch die Herausforderung gegen den AAC Cruiserweight Champion, Howling Blade, ein.

Neue Inhalte und Upgrades

Was bietet das neue Update an Inhalten? Mit dem neuen Patch wurde auch ein neues Poster für dein virtuelles Zuhause eingeführt. Das Legends of Ivalice Poster zeigt Schlüsselkunst aus Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles und kann nun aus den Schatztruhen der Return to Ivalice Allianz-Raids erbeutet werden. Diese neue Dekoration für dein Wohnhaus ist eine willkommene Ergänzung für alle Sammler und Fans der Ivalice-Serie.

Darüber hinaus gibt es eine neue Methode, um eine Historia-Waffe aufzurüsten. Du kannst nun einen Ordelle Coin und einen Montiont Coin gegen ein Evercharged Ester eintauschen, was den Upgrade-Prozess erheblich erleichtert. Diese Münzen erhältst du durch das Abschließen der Echoes of Vana’diel Allianz-Raids, was das Upgrade auch für Spieler zugänglich macht, die nicht an Savage-Raids teilnehmen.

Technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Welche technischen Verbesserungen wurden vorgenommen? Neben den neuen Inhalten hat das Update auch einige technische Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich gebracht. Insbesondere wurden Probleme behoben, die in Pilgrim’s Traverse und der kosmischen Erkundung auftraten. Diese Probleme betrafen die Status-Effekte und das Verhalten der Gegner, was nun korrigiert wurde, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu bieten.

Ein weiteres Highlight des Updates ist die Verbesserung der Server-Stabilität, da das Spiel seit dem 3. November 2025 unter DDoS-Angriffen auf die nordamerikanischen Server leidet. Diese Angriffe führten zu Verbindungsabbrüchen und verlorenem Fortschritt bei Aktivitäten wie dem Pilgrim’s Traverse Deep Dungeon. Glücklicherweise sind die Server in Europa, Japan und Ozeanien bisher nicht betroffen.

Zukünftige Updates und Entwicklungen

Was steht für die Zukunft von Final Fantasy XIV an? Das November-Update markiert den einzigen Patch für diesen Monat, da Square Enix den Fokus auf die kommende Veröffentlichung von Patch 7.4, Into the Mist, am 16. Dezember 2025 legt. Dieses Update wird voraussichtlich weitere Inhalte und Verbesserungen mit sich bringen, auf die sich die Community freuen kann.

Final Fantasy XIV hat weiterhin eine engagierte Spielerbasis und erhält regelmäßig Updates, die das Spielerlebnis verbessern. Mit der Veröffentlichung von Dawntrail im Jahr 2024 und der ständigen Erweiterung des Inhalts bleibt das Spiel ein zentraler Bestandteil des MMORPG-Marktes.

Was hältst du von den neuesten Entwicklungen in Final Fantasy XIV? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit der Community!