Final Fantasy 14 Patch behebt Bugs – Serverprobleme bleibt hartnäckig

Square Enix hat am 25. Dezember 2025 ein Hotfix-Update für Final Fantasy 14 veröffentlicht. Dieses Update behebt eine Vielzahl von Fehlern, darunter visuelle Probleme, Job-Glamour-Bugs und Stabilitätsprobleme bei bestimmten Spielsystemen. Trotz der umfassenden Verbesserungen bleibt ein zentrales Problem bestehen: Serververbindungsabbrüche auf den nordamerikanischen Datenzentren setzen sich fort und beschäftigen die Community weiterhin.

Was wurde mit dem Weihnachts-Patch behoben?

Welche Fehler wurden konkret behoben? Laut Square Enix wurden zahlreiche Bugs aus Patch 7.4 „Into the Mist“ adressiert. Besonders auffällig war der sogenannte „MissingNo“-Glitch, bei dem ein namenloses Level-1-Reh durch die Coerthas-Westhochlande streifte. Dieses von der Community liebevoll beobachtete Phänomen wurde nun entfernt.

Auch kosmetische Fehler wie fehlerhafte Anzeigen in der „Cast Glamour“-Funktion und falsche Farbanzeigen bei bestimmten Outfits wurden korrigiert. Die Jobs Beschwörer und Gelehrter erhielten spezifische Anpassungen, sodass ihre glamourierten Waffen nun korrekt angezeigt werden.

Gameplay-Anpassungen im PvP und bei Dungeons

Welche Änderungen betreffen das eigentliche Gameplay? In der Frontline-Kampagne Worqor Chirteh (Triumph) wurde die Respawn-Zeit nach einer Niederlage von fünf Sekunden vollständig entfernt. Zusätzlich wurde die Häufigkeit von Triumph-Objekten in den ersten zehn Minuten eines Matches erhöht, was die Dynamik im PvP-Modus verändert.

Außerdem wurde ein schwerwiegender Fehler im Dungeon AAC Heavyweight M3 (Savage) behoben, bei dem der Boden nach einer Niederlage der Gruppe unsichtbar wurde. Auch Abstürze durch bestimmte Aktionen bei der Kosmischen Erkundung wurden adressiert.

Optimierungen am Strategiebrett

Was wurde beim neuen Strategie-Feature verbessert? Das Strategiebrett, ein taktisches Planungstool für Gruppeninhalte, wurde in mehreren Punkten optimiert. So wurden falsche Tastenbelegungen auf dem Import-Fenster korrigiert und Probleme mit der Steuerung per Gamepad behoben. Auch Namen von gespeicherten Taktiken wurden nun korrekt angezeigt.

Ein besonders kritischer Fehler, bei dem schwarze Listen ignoriert wurden, wenn ein Spieler ein Strategiebrett in Echtzeit teilte, wurde ebenfalls behoben. Die Entwickler haben damit auf ein sensibles Datenschutzproblem reagiert, das zuvor für Frust sorgte.

Serverprobleme bleiben bestehen

Warum gibt es immer noch Verbindungsabbrüche? Trotz der umfassenden Bugfixes bleibt ein Problem ungelöst: Verbindungsabbrüche auf den nordamerikanischen Servern. Diese betreffen vor allem die Datenzentren Aether, Primal, Crystal und Dynamis, die sich in der Nähe von Sacramento, Kalifornien befinden.

Spieler berichten seit November 2025 über sporadische Disconnects, besonders auf PC und Xbox. PlayStation-Nutzer scheinen davon weniger betroffen zu sein. Square Enix konnte bisher keine finale Lösung präsentieren, auch wenn einige Serverprozesse im Hotfix überarbeitet wurden.

Community setzt auf VPN-Lösungen

Wie reagiert die Community auf die Verbindungsprobleme? Während Square Enix an einer langfristigen Lösung arbeitet, greifen viele auf Workarounds zurück. Der bekannte Content Creator iTrolledU veröffentlichte eine Liste mit funktionierenden VPN-Diensten, darunter NordVPN, ExpressVPN, ExitLag, Cloudflare WARP und Mudfish.

Diese Dienste helfen offenbar dabei, stabile Verbindungen zu den Spieleservern herzustellen, indem sie alternative Netzwerkrouten nutzen. Besonders für High-End-Raids wie das letzte Raid-Tier von Dawntrail, das am 6. Januar 2026 startet, ist eine stabile Verbindung essenziell.

Ein Blick auf den aktuellen Stand des Spiels

Wie steht es derzeit um Final Fantasy 14? Final Fantasy 14 hat sich seit dem Neustart im Jahr 2013 zu einem der erfolgreichsten MMORPGs entwickelt. Mit über 30 Millionen registrierten Spielern weltweit und fünf großen Erweiterungen – darunter die aktuelle Erweiterung Dawntrail – bleibt das Spiel ein zentraler Bestandteil der Online-Rollenspielszene.

Die Welt von Eorzea bietet dabei nicht nur eine tiefgreifende Geschichte, sondern auch eine stetig erweiterte Spielmechanik. Zuletzt brachte Patch 7.4 neue Story-Elemente, die auf die kommende Version 8.0 vorbereiten, sowie Anpassungen an Klassen wie Revolverklinge und Rotmagier.

Wie geht es weiter?

Was erwartet dich in den kommenden Wochen? Mit dem letzten Raid-Tier von Dawntrail am 6. Januar 2026 und der Vorbereitung auf das nächste große Update wird Final Fantasy 14 auch im neuen Jahr relevant bleiben. Der Weihnachts-Hotfix zeigt, dass Square Enix weiterhin aktiv an der Verbesserung des Spielerlebnisses arbeitet – allerdings steht die Lösung der Serverproblematik ganz oben auf der Prioritätenliste.

Wie erlebst du die aktuelle Lage in Eorzea? Hattest du mit Verbindungsproblemen zu kämpfen oder läuft bei dir alles rund? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren!