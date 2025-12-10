Final Fantasy 14 Starlight Event 2025 – Neue Emotes und Items ab Dezember

Das alljährliche Weihnachtsevent in Final Fantasy 14 kehrt auch 2025 zurück und bringt festliche Stimmung nach Eorzea. Ab dem 17. Dezember 2025 um 9:00 Uhr deutscher Zeit bis zum 31. Dezember 2025 um 15:00 Uhr hast du die Gelegenheit, an der Starlight Celebration teilzunehmen. Wie üblich erwartet dich eine kurze saisonale Questreihe, charmante Belohnungen und ein Hauch Nostalgie für Veteranen der letzten Jahre.

Neue Emotes und Items für dein Zuhause

Welche Belohnungen bietet das Event 2025? Die diesjährige Starlight Celebration bringt gleich sechs neue Emotes ins Spiel, die sich um das Thema Heißgetränke drehen. Die Emotes sind nach den drei Startstädten benannt und lauten:

Gridanisches Schlürfen

Gridanisches Trinken

Ul’dahisches Schlürfen

Ul’dahisches Trinken

Lominsanisches Schlürfen

Lominsanisches Trinken

Die Animationen unterscheiden sich zwischen der „Schlürf“- und der „Trink“-Version, wobei jede Stadtvariante ihre eigene saisonale Tasse präsentiert. Ob sich die Emotes von den bereits vorhandenen Tee-Emotes unterscheiden, ist noch unklar – visuell dürften sie aber ein neues Flair bieten.

Was gibt es für Housing-Fans? Auch für dein Eigenheim oder Apartment in Eorzea gibt es festliche Gegenstände. Zwei neue Tisch-Items, Ul’dahischer Kinderpunsch und Lominsanischer Kinderpunsch, können bis zu zehnmal verwendet werden und gewähren folgende Buffs:

Buff Wert Frömmigkeit (Piety) +4% (max. 10) VIT +5% (max. 12) Ausrüstungs-Haltbarkeit +3 Erfahrungsbonus +3%

Dazu kommen dekorative Stapel der jeweiligen Tassen. Wer 2024 beim Event dabei war, kennt vielleicht schon die gridanischen Varianten – diese wurden nun durch neue Städteversionen ergänzt.

So nimmst du am Event teil

Wie startest du die Starlight Celebration 2025? Um teilnehmen zu können, musst du mindestens Stufe 15 erreicht haben. Die Quest startet in Alt-Gridania am Ort Mih Khettos Amphitheater. Dort findest du die Event-NPC Amh Garanjy bei den Koordinaten X:10.2 / Y:9.4.

Nach Abschluss der Quest kannst du dir die Emotes und Items sichern. Eine Auswahl früherer Weihnachts-Items wird ebenfalls über Starlight-Händler erhältlich sein. Viele dieser älteren Belohnungen wandern nach Ende des Events in den Echtgeld-Shop, wo sie oft während der Eventzeit zu reduzierten Preisen angeboten werden.

Ein festlicher Ausblick auf 2026

Was passiert nach dem Weihnachtsevent? Das Ende der Starlight Celebration markiert nicht das Ende des Event-Kalenders. Bereits im Januar 2026 startet mit Heavensturn das Neujahrsfest. Danach folgen:

Valentione’s Day im Februar

Little Ladies‘ Day im März

Hatching-tide zu Ostern im April

Make it Rain Kampagne im Mai

Diese Events bieten regelmäßig kosmetische Belohnungen, Minispiele und saisonale Inhalte und überbrücken die Wartezeit bis zur nächsten großen Erweiterung.

Patch 7.4 läutet das Jahresende ein

Was bringt das nächste Update für Final Fantasy 14? Noch vor Jahreswechsel erscheint Patch 7.4. Geplant ist der Abschluss der Arcadion-Raidreihe, neue Hauptszenario-Quests und eine umfassende Aufhebung vieler Glamour-Beschränkungen. Damit geht Square Enix auf langjährige Wünsche der Community ein und öffnet die Türen für mehr kreative Freiheit beim Aussehen deines Charakters.

Der Weg zur nächsten Erweiterung beginnt danach: Im April 2026 soll es beim Final Fantasy 14 Fan Festival erste große Enthüllungen geben. Die kommende Erweiterung wird frühestens Ende 2026 oder 2027 erscheinen.

Was bleibt unterm Weihnachtsbaum?

Auch nach über einem Jahrzehnt bleibt Final Fantasy 14 ein Paradebeispiel für ein lebendiges MMORPG. Die Kombination aus saisonalen Highlights, regelmäßigen Inhaltsupdates und einer engagierten Community macht das Spiel zu einem Dauerbrenner – nicht nur zur Weihnachtszeit.

Was hältst du von der diesjährigen Starlight Celebration? Wirst du dir die neuen Emotes sichern oder bist du eher an den Housing-Gegenständen interessiert? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!