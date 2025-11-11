Final Fantasy 14 Update 7.4 – Neue Gegner und Features ab Dezember erleben

Am 31. Oktober 2025 wurden die ersten Details zum kommenden Update 7.4 von Final Fantasy 14 veröffentlicht, das den Titel „Into The Mist“ trägt. Dieses Update wird am 16. Dezember 2025 auf allen Plattformen erscheinen und verspricht einige spannende Neuerungen für die Spielgemeinschaft. Im Mittelpunkt steht das letzte Kapitel der Arcadion-Raid-Serie, ergänzt durch diverse lang ersehnte Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit.

Neue Abenteuer im neunten Splitter

Was erwartet dich in der Hauptgeschichte von Update 7.4? In der Hauptgeschichte von Final Fantasy 14’s 7.4 Update erkundest du den neunten Splitter weiter, nachdem die Ereignisse von Patch 7.3 abgeschlossen wurden. Auf deiner Reise wirst du das Mistwake-Dungeon und eine weitere von Elektrope angetriebene Stadt entdecken. Dabei begegnet dir der Doomtrain aus Final Fantasy 8 als Hauptgegner im Prüfungsmodus der Geschichte.

Der Doomtrain-Prüfungskampf, der den Namen „Hell on Rails“ trägt, wird sowohl in normalen als auch extremen Schwierigkeitsgraden verfügbar sein und bietet neue Waffen und ein Reittier als Belohnung. Welche taktischen Überraschungen der Doomtrain im Kampf bereithält, bleibt abzuwarten.

Wichtige Änderungen und neue Features

Welche bedeutenden Änderungen bringt das Update mit sich? Während der „Letter from the Producer Live Part 89“ Übertragung bestätigte Naoki Yoshida, Produzent und Direktor von Final Fantasy 14, dass der Arcadion’s AAC Heavyweight-Tier im normalen Modus von Anfang an verfügbar sein wird. Dieser wird von neuen Handwerksgegenständen und einer neuen Tomestone-Währung namens Allagische Tomestones der Mnemonik begleitet.

Die Savage-Version des AAC Heavyweight-Tiers wird drei Wochen später, am 6. Januar 2026, freigeschaltet. Diese spezielle Veröffentlichung wurde aufgrund von Feedback zum Chaotic Alliance Raid beschlossen, der am 24. Dezember 2024 veröffentlicht wurde. Die Entwickler wollten sicherstellen, dass die Veröffentlichung des letzten Savage-Raid-Tiers von Arcadion nicht mit den Winterferienplänen der Spielergemeinschaft kollidiert.

Erweiterte Glamour-Optionen

Wie wird das Glamour-System in Update 7.4 verändert? Eine der bedeutendsten Änderungen in Update 7.4 betrifft das Glamour-System von Final Fantasy 14. Die Job- und Rollenbeschränkungen für verschiedene Rüstungsteile werden aufgehoben, sobald das Update im Dezember live geht. Obwohl Waffen und Werkzeuge aufgrund von Animationseinschränkungen weiterhin jobexklusiv bleiben, ermöglicht die Änderung im Glamour-System beispielsweise, dass die Rüstung eines Dunkelritters das Aussehen eines Weißmagiers annehmen kann.

Diese Änderung bietet dir mehr kreative Freiheit bei der Anpassung deiner Charaktere. Die Anpassungen können über den Glamour-Schrank oder Glamour-Platten vorgenommen werden.

Strategie-Board und weitere Features

Was ist das Strategie-Board und wie wird es dir helfen? Yoshida bestätigte, dass das heiß ersehnte Strategie-Board-Feature mit Patch 7.4 in Final Fantasy 14 eingeführt wird. Dieses Tool wird Raid-Teams eine praktische Unterstützung beim AAC Heavyweight-Tier bieten.

Weitere Features des Updates 7.4 werden in der 90. Live Letter-Übertragung ausführlicher besprochen, die näher am Erscheinungstermin des Patches stattfinden wird.

Was hältst du von den kommenden Änderungen und Neuerungen in Final Fantasy 14? Teile deine Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren mit uns!