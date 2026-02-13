PS5-Exklusivspiel – so sichert ihr euch 48 Stunden Early Access über Editionswahl

Saros hat neue Details dazu bestätigt, wie ihr euch 48 Stunden früheren Zugriff auf das nächste große PS5-Exklusivspiel sichern könnt. Damit ist klar: Wer pünktlich zum Start nicht erst auf den regulären Release warten möchte, hat eine konkrete Option, um zwei Tage früher loszulegen.

Der Knackpunkt dabei ist nicht irgendein versteckter Trick, sondern ein klar definierter Early-Access-Zugang, der an eine bestimmte Kaufvariante gekoppelt ist. Für viele PS5-Fans ist das vor allem dann spannend, wenn das Spiel zu den Releases gehört, bei denen Spoiler und Social-Media-Clips schon kurz nach Launch überall auftauchen.

So funktioniert der 48-Stunden-Vorabzugang

Wie bekommt man 48 Stunden Early Access? Laut Saros erhaltet ihr den früheren Zugriff über eine Edition des Spiels, die den Vorabzugang explizit als Bonus enthält. Entscheidend ist dabei, dass der Early Access nicht separat freigeschaltet wird, sondern Bestandteil des entsprechenden Pakets ist.

Wer also am offiziellen Erscheinungstag nicht warten will, muss gezielt zu der Version greifen, in der 48 Stunden Early Access ausgewiesen sind. Sobald der Vorabzugang aktiv ist, könnt ihr in der Regel ab dem Early-Access-Startzeitpunkt spielen, während die Standard-Edition erst zwei Tage später freigeschaltet wird.

Damit ihr auf einen Blick wisst, worauf ihr beim Kauf achten müsst, hilft euch diese Checkliste:

Im PlayStation Store die Edition wählen, die den Bonus 48 Stunden Early Access ausdrücklich nennt. Nach dem Kauf sicherstellen, dass das Spiel vorab heruntergeladen werden kann, falls ein Preload angeboten wird. Zum Startzeitpunkt des Early Access das Spiel auf der PS5 starten und prüfen, ob die Freischaltung bereits aktiv ist.

Was ihr vor dem Kauf im PlayStation Store prüfen solltet

Woran erkennt man die richtige Edition? Entscheidend ist die Produktbeschreibung im PlayStation Store. Dort muss der 48-Stunden-Vorabzugang als Teil der Edition oder als enthaltenes Feature aufgelistet sein. Nur dann ist eindeutig, dass ihr tatsächlich zwei Tage früher starten könnt.

Zusätzlich lohnt sich ein Blick auf die Inhalte der jeweiligen Version, denn Early Access ist oft nur ein Bestandteil eines größeren Pakets. Typisch sind Kombinationen aus digitalen Extras und Komfortfeatures, die je nach Spiel unterschiedlich ausfallen können.

Gerade wenn mehrere Editionen im Store stehen, ist es sinnvoll, die Inhalte kurz gegenzuchecken. Häufig begegnen euch dabei Varianten wie:

Standard-Edition ohne Vorabzugang

Deluxe- oder Premium-Edition mit 48 Stunden Early Access und zusätzlichen digitalen Extras

und zusätzlichen digitalen Extras Bundle-Angebote, die Early Access ebenfalls enthalten können, wenn er ausdrücklich aufgeführt ist

Warum Early Access bei großen PS5-Exklusivspielen so gefragt ist

Warum sind 48 Stunden früherer Zugriff so attraktiv? Bei einem großen PS5-Exklusivtitel sind die ersten Tage oft der Moment, in dem Story-Details, Bosskämpfe und Endgame-Inhalte am schnellsten durchsickern. Zwei Tage Vorsprung können für viele den Unterschied machen, ob man entspannt selbst entdecken kann oder ständig Spoilern ausweicht.

Dazu kommt der Community-Aspekt: Wer früher drin ist, kann sich eher an Diskussionen beteiligen, erste Eindrücke teilen oder Guides und Tipps austauschen, ohne hinterherzuhinken. Besonders bei Spielen mit Progression, Sammelsystemen oder Online-Elementen kann ein früher Start auch spielerisch spürbar sein.

Trotzdem gilt: Early Access ist vor allem ein Komfort-Plus. Wenn ihr ohnehin lieber auf Tests, Performance-Berichte oder erste Patches wartet, kann auch der reguläre Start die bessere Wahl sein.

So plant ihr euren Start ohne Stress

Wie bereitet man sich auf den Early-Access-Start vor? Wenn ihr die Early-Access-Edition bereits vor Release kauft, achtet auf einen möglichen Preload. Das spart Zeit und verhindert, dass ihr genau zum Freischaltzeitpunkt erst einmal große Datenmengen herunterladen müsst.

Außerdem kann es helfen, Speicherplatz auf der PS5 freizumachen und automatische Downloads zu aktivieren, damit Updates direkt eingespielt werden. Gerade bei großen Releases sind Day-One- oder Early-Access-Patches keine Seltenheit.

Wie steht ihr zu 48 Stunden Early Access bei PS5-Exklusivspielen: nützliches Extra oder unnötiger Aufpreis? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.