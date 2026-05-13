Saros Update 1.004.002 fixt Boss-Bugs, Trophäen und HDR auf PS5

Housemarque hat Saros mit einem frischen Update versorgt: Patch 1.004.002 steht ab sofort zum Download bereit und räumt vor allem mit nervigen Bugs auf, die im schlimmsten Fall ganze Runs ruinieren konnten. Im Fokus stehen dabei Boss-Probleme, fehlerhafte Trophäen-Freischaltungen und eine spürbare Korrektur an der HDR-Ausgabe auf PS5.

Saros ist seit dem 30. April exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich und hat sich seit Release schnell einen Ruf als eines der bisherigen Highlights des Jahres erarbeitet (unser Test). Umso wichtiger ist es, dass technische Stolpersteine in einem Roguelike zügig verschwinden, bevor sie sich dauerhaft in der Community festsetzen.

Die wichtigsten Fixes im Überblick

Welche Probleme werden mit Update 1.004.002 behoben? Einer der größten Aufreger waren seltene Fehler bei den Phasenübergängen der Bosse Hirte und Priesterin. In bestimmten Situationen konnte der Übergang zwischen den Boss-Phasen hängen bleiben, wodurch der Kampf blockiert wurde und Fortschritt verloren ging. Laut Patch sollen diese Übergänge jetzt stabil und zuverlässig ablaufen.

Auch in der Spielwelt wurde nachgebessert. In der Kathedrale kam es vereinzelt vor, dass ein Sturz in den Abgrund nicht korrekt behandelt wurde, statt eines sauberen Resets hing man im Fehlerzustand fest oder wurde unpassend zurückgesetzt. Dieser Punkt ist nun ebenfalls adressiert.

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Zusätzlich hat Housemarque einen kuriosen Effekt entfernt, bei dem Gegner in Kampfzonen von Heil-Effekten profitieren konnten, die außerhalb der eigentlichen Arena ausgelöst wurden. Gerade in ohnehin zähen Gefechten konnte das Kämpfe unnötig verlängern und sich unfair anfühlen.

Changelog zu Saros Update 1.004.002

Was steht konkret im offiziellen Changelog? Housemarque listet die Änderungen in mehreren Bereichen auf. Hier sind alle Punkte aus Patch 1.004.002 vollständig:

Gameplay & Balance: Fehler bei der Zufallsverteilung in roten Behältern behoben. Seltene Probleme bei Phasenübergängen während der Kämpfe gegen Shepherd und Priestess korrigiert.

Welt & Leveldesign: Gegner können nun nicht mehr von außerhalb einer Kampfzone geheilt werden. Ein Glitch wurde behoben, bei dem Spieler durch einen Aufzug direkt durch den Boden fallen konnten. Ein seltener Fehler wurde gefixt, bei dem die Alten Tiefen nach dem Sieg über Prophet nicht geladen wurden. Korrektes Reset-Verhalten bei Stürzen aus der Welt in der Kathedrale implementiert.

Technisches: Ein seltener Absturz beim manuellen Neustart eines Zyklus in der Gelbe Ufer wurde behoben. HDR-Spitzenluminanz angepasst, um die kalibrierten Maximum-Luminanzwerte zu erreichen.

Trophäen: Die Trophäen „Besiegbar“ und „Unberührbar“ werden nun zum korrekten Zeitpunkt freigeschaltet.



HDR und Trophäen im Fokus

Warum ist die HDR-Anpassung für PS5-Setups wichtig? Mit Patch 1.004.002 wird die Spitzenhelligkeit (Peak HDR) laut Housemarque so angepasst, dass sie die kalibrierten Maximalwerte eures Fernsehers korrekt erreicht. Wer Saros in HDR spielt, sollte dadurch ein stimmigeres Bild bekommen, ohne dass Highlights ungewollt zu dunkel bleiben oder die Abstimmung nicht sauber zur TV-Kalibrierung passt.

Für Komplettierer ist zudem entscheidend, dass die Trophäen Vincible und Untouchable nun verlässlich auslösen. Beide sorgten zuvor für Verwirrung, weil sie teils zum falschen Zeitpunkt oder gar nicht freigeschaltet wurden. Mit dem Update soll das Timing jetzt stimmen, was die Jagd auf 100 Prozent deutlich entspannter macht.

Einordnung und Blick auf den Launch

Wie steht Saros aktuell da? Während die Resonanz auf das Sci-Fi-Roguelike insgesamt sehr stark ausfällt und Saros in vielen Gesprächen als Kandidat für die besten Spiele 2026 auftaucht, deuten erste Schätzungen von Alinea Analytics auf einen eher verhaltenen Start hin. Demnach soll Saros in den ersten zwei Wochen nach Veröffentlichung rund 300.000 Verkäufe erreicht haben und damit schwächer gestartet sein als Returnal im Jahr 2021.

Als mögliche Gründe werden eine stärkere Konkurrenz zum Release-Zeitfenster genannt, darunter Resident Evil Requiem, Crimson Desert und Pragmata. Offizielle Aussagen von Housemarque oder Sony zu konkreten Verkaufszahlen stehen bislang aus.

Habt ihr Patch 1.004.002 schon installiert und merkt ihr die Fixes bei Bossen, Trophäen oder HDR im Alltag wirklich, oder hattet ihr die Probleme vorher gar nicht? Schreibt eure Erfahrungen gern in die Kommentare.