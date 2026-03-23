Crimson Desert – Community findet Baum-Katapult-Trick fürs schnellere Reisen

In Crimson Desert tauchen gerade die ersten richtig kreativen Movement-Tricks auf, und einer davon ist so simpel wie spektakulär: Ein Baum wird kurzerhand zum Katapult. Kurz nach dem weltweiten Release am 19. März 2026 hat ein Clip aus der Community gezeigt, wie sich die offene Spielwelt deutlich schneller überqueren lässt, wenn man die Umgebung konsequent ausnutzt.

Der Protagonist Kliff biegt dabei einen Baum mit seiner Fähigkeit nach unten und lässt sich im richtigen Moment in die Luft schleudern. Das Ergebnis sieht aus wie ein improvisierter Start aus einer mittelalterlichen Schleuder, nur eben mit Natur statt Belagerungsgerät.

So funktioniert der Baum-Katapult-Trick

Wie nutzt man einen Baum als Katapult in Crimson Desert? Im Video ist zu sehen, wie die Figur zunächst an einen geeigneten Baum herantritt und ihn sichtbar nach unten biegt. Sobald genug Spannung aufgebaut ist, wird der Start ausgelöst und Kliff wird nach oben und nach vorn geschleudert, um anschließend über einen größeren Abschnitt der Map zu gleiten.

In der Community wird dazu häufig eine Fähigkeit genannt, die als Swift Flight bekannt ist. Sie scheint es zu ermöglichen, nach dem Launch tatsächlich Strecke zu machen, statt direkt wieder abzusacken. Gleichzeitig gibt es einen klaren Haken: Die Ausdauer geht dabei schnell runter, was den Trick eher zu einem situativen Sprint-Ersatz als zu einer dauerhaften Reisemethode macht.

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Der Clip hat außerdem eine kleine Diskussion darüber losgetreten, wie gut sich das Fluggefühl anfühlt. Einige feiern den Moment, weil er nach echter Sandbox-Freiheit aussieht, andere stören sich daran, dass beim Ausbreiten der Flügel Tempo verloren gehen kann und sich das Movement dadurch stellenweise etwas zäh anfühlt.

Warum Crimson Desert gerade so viele Experimente provoziert

Warum entdecken gerade jetzt so viele Leute neue Tricks? Crimson Desert ist als großes Action-Adventure mit offener Welt angelegt und setzt stark auf das Zusammenspiel aus Kämpfen, Erkundung und Umgebungsinteraktionen. Das Spiel nutzt ein Nahkampf-System mit Kombos und taktischem Timing, kombiniert mit Reiten, Bosskämpfen und typischen Open-World-Aktivitäten wie Angeln, Crafting und Jagen.

Genau diese Mischung sorgt dafür, dass nicht nur der Quest-Pfad zählt, sondern auch das Ausprobieren. Wer Systeme stapelt, findet eben schneller Abkürzungen, Bewegungs-Kniffe oder schräge Physik-Momente, die sich online gut teilen lassen. Der Baum-Katapult-Start ist dafür ein perfektes Beispiel, weil er ohne offensichtlichen Exploit auskommt, aber trotzdem wie ein geheimer Travel-Tech wirkt.

Spannend ist auch der Kontext: Crimson Desert war ursprünglich als Prequel zu Black Desert Online gedacht, hat sich während der Entwicklung aber zu einer eigenständigen Marke entwickelt. Trotz gemischter Reviews ist das Interesse riesig, und der Titel soll schon einen Tag nach Release die Marke von über 2 Millionen Verkäufen in den ersten 24 Stunden geknackt haben.

Patch-Pläne und Community-Feedback

Welche Updates sind nach dem Launch bereits Thema? Parallel zu solchen Entdeckungen bleibt die Diskussion um Bedienung und Technik präsent. Ein häufiger Kritikpunkt betrifft das Interface und die Steuerung, die von vielen als unnötig kompliziert beschrieben wird.

Pearl Abyss hat bereits angekündigt, an Performance und Balancing zu arbeiten. Zudem steht ein Patch im Raum, der entweder mit verbesserten Standard-Layouts kommt oder zumindest umfassendes Tasten-Neubelegen ermöglichen soll, damit sich das Spiel deutlich individueller anfühlt.

Bis dahin dürfte die Community weiter an allen Ecken testen, was die Welt hergibt. Bei der Größe der Map und den vielen Interaktionsmöglichkeiten wirkt es jedenfalls so, als wären Baum-Katapult und Co. erst der Anfang.

Habt ihr den Baum-Katapult-Trick schon ausprobiert, und wünscht ihr euch mehr solche Movement-Spielereien oder lieber ein straffer abgestimmtes Flug- und Ausdauer-System? Schreibt es gern in die Kommentare.