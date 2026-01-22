Assassin’s Creed 4: Black Flag – Remake ebenfalls verschoben? Insider nennt möglichen Release-Zeitraum

Die umfangreiche strategische Neuausrichtung von Ubisoft wirft weiter ihre Schatten voraus. Nachdem der Publisher in dieser Woche die Einstellung mehrerer Projekte sowie die Verschiebung von insgesamt sieben Spielen bestätigte, rückt nun auch das Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag erneut in den Fokus der Spekulationen.

Offiziell hat Ubisoft bislang nicht bestätigt, welche Titel von den Verschiebungen betroffen sind. In der Community galt das Remake des Piratenabenteuers jedoch schnell als heißer Kandidat, insbesondere, da es unbestätigten Berichten zufolge ursprünglich im Frühjahr 2026 erscheinen sollte.

Insider: Edward Kenways Rückkehr verzögert sich

Laut dem in der Branche bestens vernetzten Insider Tom Henderson ist diese Vermutung nicht unbegründet. Henderson zufolge hat Ubisofts interner Umbau tatsächlich Auswirkungen auf den Entwicklungszeitplan des Remakes. Edward Kenways Comeback soll demnach später erfolgen als zuletzt spekuliert.

Ursprünglich habe das Spiel Anfang Februar 2026 den Gold-Status erreichen sollen, gefolgt von einer digitalen Veröffentlichung am 19. März 2026. Ein neuer konkreter Termin sei aktuell zwar nicht bekannt, Henderson hält jedoch einen Release im Herbst 2026 für realistisch.

Herbst 2026 als strategisch sinnvoller Zeitraum

Ein Release im Oktober würde Ubisoft laut Henderson gleich mehrere Vorteile verschaffen. Zum einen erhielte das Remake zusätzliche Entwicklungszeit, um den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Zum anderen könnte man so einem direkten Aufeinandertreffen mit Grand Theft Auto VI aus dem Weg gehen, dessen Veröffentlichung für den 19. November 2026 angesetzt ist.

Gerade im dicht gedrängten AAA-Herbstgeschäft dürfte diese zeitliche Entzerrung eine bewusste strategische Entscheidung sein.

Physische Version ebenfalls denkbar

Darüber hinaus deutet Henderson an, dass Ubisoft die zusätzliche Zeit nutzen könnte, um das Remake nicht nur digital, sondern auch in einer physischen Version zu veröffentlichen. Dies wäre eine Abkehr von früheren Planungen, wurde bislang jedoch ebenso wenig offiziell bestätigt wie ein neuer Releasetermin.

Umfangreiche Überarbeitungen geplant

Obwohl Ubisoft das Remake bislang nicht offiziell angekündigt hat, tauchte der Titel bereits in internen Finanzdokumenten auf. Mehrere Insider berichten übereinstimmend, dass es sich nicht um eine rein grafische Neuauflage handeln soll.

Demnach plant Ubisoft spürbare spielerische Anpassungen, darunter zusätzliche Rollenspiel-Elemente, neue Inhalte mit erhöhter Spielzeit sowie eine klare narrative Neuausrichtung. Die Passagen in der Gegenwart sollen vollständig entfallen und stattdessen durch zusätzlichen Story-Content rund um Edwards Piratenära ersetzt werden.

Trotz dieser Neuerungen soll das Remake dem Geist des Originals treu bleiben und die Stärken von Black Flag, Seefahrt, Freibeuterei und offene Karibik-Welt, modernisiert neu interpretieren.

Weiterhin keine offizielle Bestätigung

Bislang hält sich Ubisoft mit offiziellen Aussagen zurück. Weder eine Verschiebung noch ein neuer Release-Zeitraum wurden bestätigt. Angesichts der aktuellen Umstrukturierung erscheint es jedoch zunehmend wahrscheinlich, dass Fans länger auf die Rückkehr von Edward Kenway warten müssen.

Ob das Remake letztlich im Herbst 2026 erscheint oder erneut verschoben wird, dürfte sich erst in den kommenden Monaten entscheiden. Klar ist nur: Assassin’s Creed 4: Black Flag bleibt eines der spannendsten, aber auch geheimnisvollsten Projekte in Ubisofts aktueller Pipeline.