Secretlab ist vielen vor allem durch seine Gaming-Stühle der TITAN-Reihe bekannt. Mit dem neuen Secretlab ATLAS erweitert der Hersteller sein Sortiment nun aber um einen deutlich stärker auf produktives Arbeiten ausgelegten Bürostuhl. Der ATLAS ist ab sofort erhältlich und soll nicht nur Gamer, sondern vor allem moderne Professionals, Creator, Streamer und Menschen im Homeoffice ansprechen, die viele Stunden am Tag am Schreibtisch verbringen.

Damit schlägt Secretlab eine etwas andere Richtung ein. Während die bisherigen Modelle des Unternehmens klar im Gaming-Segment verankert waren, positioniert sich der ATLAS als ergonomischer Task-Chair für lange Arbeitsphasen, konzentriertes Sitzen und kurze Pausen dazwischen.

Secretlab ATLAS: Ergonomischer Bürostuhl statt klassischer Gaming-Thron

Der neue ATLAS ist laut Secretlab der erste ergonomische Bürostuhl des Unternehmens, der speziell für aufgabenorientiertes Arbeiten entwickelt wurde. Gemeint ist damit ein Stuhl, der nicht nur für eine einzige Sitzhaltung gedacht ist, sondern die typischen Bewegungen im Arbeitsalltag besser mitgehen soll.

Denn wer mehrere Stunden am Schreibtisch sitzt, bleibt in der Praxis selten völlig still. Man lehnt sich nach vorne, kippt kurz zurück, wechselt zwischen Schreiben, Lesen, Videocalls, Gaming-Pausen oder konzentriertem Arbeiten. Genau diesen Rhythmus will Secretlab mit dem ATLAS besser abbilden.

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Der Hersteller spricht in diesem Zusammenhang von einem Stuhl, der intensive Fokusphasen ebenso unterstützen soll wie kurze Erholungsmomente zwischendurch. Das klingt zunächst nach klassischem Marketing-Sprech, passt aber zur grundsätzlichen Ausrichtung: Der ATLAS soll weniger wie ein massiver Gaming-Sessel wirken und stärker wie ein hochwertiger Arbeitsstuhl für moderne Setups.

© Secretlab

Synchronmechanik soll natürliche Bewegungen unterstützen

Ein zentrales Feature des Secretlab ATLAS ist die neue Synchronmechanik. Beim Zurücklehnen bewegt sich nicht einfach nur die Rückenlehne, sondern der Stuhl soll die Bewegung des Körpers kontrolliert mitgehen. Gleichzeitig bleibt die Sitzfläche stabiler, was ein natürlicheres Sitzgefühl erzeugen soll.

Der ATLAS kann sich dabei laut Angaben bis zu 120 Grad nach hinten neigen. Wer sich gerade auf Arbeit, Schreiben oder Gaming konzentrieren möchte, kann die Neigefunktion aber auch sperren und den Stuhl in einer aufrechten Position halten.

Gerade für lange Sessions am Schreibtisch ist das spannend. Klassische Bürostühle zwingen Nutzer oft zu einer recht statischen Haltung. Gaming-Stühle wiederum setzen häufig stärker auf hohe Rückenlehnen, feste Polsterung und eine sportliche Optik. Der ATLAS versucht, beide Welten zusammenzuführen: mehr Bewegungsspielraum als ein starres Office-Modell, aber weniger wuchtig als ein typischer Gaming-Chair.

Unterstützung von unten statt nur von den Seiten

Secretlab hebt außerdem die Polsterung und die Druckverteilung hervor. Während viele Bürostühle vor allem seitlichen Halt oder eine eher klassische Sitzfläche bieten, soll der ATLAS den Körper von unten nach oben unterstützen.

Dafür greift Secretlab auf eigene Schaumstofftechnologien zurück, die bereits aus anderen Produkten des Herstellers bekannt sind. Ziel ist eine gleichmäßigere Druckverteilung über Sitzfläche, Oberschenkel und Gesäß. Dadurch soll das Risiko reduziert werden, dass Beine oder Gesäß bei längeren Sitzphasen unangenehm einschlafen.

Das ist vor allem für Personen relevant, die täglich viele Stunden am Rechner verbringen. Also nicht nur für klassische Büroarbeit, sondern auch für Content Creation, Streaming, Videoschnitt, Homeoffice oder lange Gaming-Abende nach Feierabend.

Hohe Rückenlehne mit integrierter Lendenstütze

Ein weiterer Unterschied zu vielen klassischen Task-Chairs ist die hohe Rückenlehne. Der Secretlab ATLAS soll die gesamte Wirbelsäule unterstützen und besitzt dafür eine integrierte Lendenstütze.

Secretlab bringt hier seine Erfahrung aus dem Gaming-Bereich ein. Der Hersteller verweist darauf, seit mehr als einem Jahrzehnt Performance-Sitzlösungen für besonders anspruchsvolle Nutzer zu entwickeln, darunter auch professionelle Esportler, die teils extrem lange am Tag sitzen.

Beim ATLAS soll diese Erfahrung nun stärker in Richtung Arbeitsplatz übertragen werden. Statt nur auf Gaming-Optik und Lounge-Komfort zu setzen, rückt die ergonomische Unterstützung während produktiver Tätigkeiten stärker in den Mittelpunkt.

Viele Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Körpergrößen

Da Menschen sehr unterschiedlich sitzen, bietet der ATLAS mehrere Einstelloptionen. Die Sitzhöhe lässt sich anpassen, ebenso die Sitztiefe. Auch die Neigung kann in mehreren Stufen eingestellt werden.

Der Stuhl erscheint in zwei Größen: Regular und Large. Damit dürfte Secretlab versuchen, unterschiedliche Körpergrößen und Sitzgewohnheiten besser abzudecken. Gerade bei ergonomischen Stühlen ist das wichtig, weil selbst ein hochwertiges Modell wenig bringt, wenn Sitzfläche, Rückenlehne oder Armposition nicht zur eigenen Körpergröße passen.

Zwei Varianten: ATLAS und ATLAS mit NanoFoam-Verbund

Secretlab bietet den neuen Bürostuhl in mehreren Ausführungen an. Grundsätzlich gibt es den ATLAS in zwei Varianten:

Secretlab ATLAS mit zwei Bezugsvarianten und insgesamt fünf Designs

Secretlab ATLAS mit NanoFoam-Verbund und zwei Bezugsvarianten sowie drei Designs

Die NanoFoam-Version setzt auf eine speziellere Polsterkonstruktion, die noch stärker auf Komfort und Druckverteilung ausgelegt sein soll. Secretlab hatte ähnliche Material- und Polsterkonzepte bereits bei anderen Premium-Modellen eingesetzt.

Bei den Designs gibt es unter anderem eine neue Dune-Farbvariante. Insgesamt wirkt der ATLAS damit weniger wie ein klassischer Racing-Stuhl und eher wie ein hochwertiger Office-Chair, der aber weiterhin klar die Secretlab-DNA trägt.

Warum der ATLAS für Secretlab ein wichtiger Schritt ist

Der ATLAS ist mehr als nur ein weiteres Stuhlmodell. Für Secretlab könnte er ein strategisch wichtiger Schritt sein, weil sich der Markt für Schreibtisch-Setups in den vergangenen Jahren stark verändert hat.

Viele Nutzer trennen Gaming, Arbeit und Alltag längst nicht mehr klar voneinander. Der gleiche Schreibtisch wird tagsüber für Videocalls, E-Mails und Projekte genutzt und abends für Gaming, Streaming oder YouTube. Ein Stuhl muss deshalb nicht mehr nur nach „Gaming“ aussehen, sondern den ganzen Tag funktionieren.

Genau hier setzt Secretlab mit dem ATLAS an. Das Unternehmen bleibt seiner Zielgruppe treu, erweitert sie aber gleichzeitig deutlich. Der neue Stuhl dürfte vor allem für alle interessant sein, die das Design und die Verarbeitung von Secretlab mögen, aber keinen klassischen Gaming-Chair mehr im Raum stehen haben möchten.

Für wen lohnt sich der Secretlab ATLAS?

Der Secretlab ATLAS richtet sich vor allem an Nutzer, die viele Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen und dabei einen Stuhl suchen, der sowohl produktive Arbeit als auch Gaming-Sessions abdeckt.

Interessant ist der ATLAS besonders für:

Homeoffice-Nutzer

Creator und Streamer

Menschen mit langen Schreibtischphasen

Spieler, die keinen klassischen Racing-Look möchten

Nutzer, die einen ergonomischeren Secretlab-Stuhl suchen

moderne Setups, in denen Arbeit und Gaming ineinander übergehen

Ob der ATLAS am Ende wirklich die bessere Wahl gegenüber etablierten ergonomischen Bürostühlen ist, wird sich vor allem in Langzeittests zeigen. Auf dem Papier ist der Ansatz aber spannend: Secretlab nimmt seine Gaming-Chair-Erfahrung und überträgt sie auf einen Stuhl, der deutlich stärker für den Arbeitsalltag gedacht ist.

Secretlab ATLAS ab sofort erhältlich

Der Secretlab ATLAS ist ab sofort über die offizielle Website des Herstellers erhältlich. Angeboten wird der Stuhl in den Größen Regular und Large sowie in verschiedenen Bezugs- und Designvarianten.

Mit dem ATLAS macht Secretlab deutlich, dass das Unternehmen nicht mehr nur als Gaming-Chair-Hersteller wahrgenommen werden möchte. Der neue Stuhl soll eine Brücke zwischen Gaming-Setup, Homeoffice und professionellem Arbeitsplatz schlagen – und genau das könnte für viele Nutzer inzwischen deutlich interessanter sein als der nächste klassische Gaming-Thron.