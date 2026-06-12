Xbox Game Pass – Bad Magpie als Day-One-Spiel für 2027 bestätigt

Xbox Game Pass plant schon jetzt für die Zukunft und hat ein weiteres Day-One-Spiel für 2027 bestätigt: Bad Magpie. Der cozy wirkende Indie-Titel soll zum Launch direkt in Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass landen und damit ohne Zusatzkosten für Abonnenten spielbar sein.
Damit wächst die Liste der bestätigten Day-One-Releases für 2027 weiter, während 2026 noch einige große Namen im Kalender hat. Für viele ist das ein klares Signal: Microsoft setzt weiterhin auf eine konstant starke Pipeline an Neuerscheinungen im Abo.
Bad Magpie als Day-One-Zugang für 2027
Was ist Bad Magpie? Bad Magpie ist ein Abenteuer mit Puzzle-Fokus, in dem ihr eine freche Elster mit nur einem Flügel spielt, die ihre Umgebung aufmischt und dabei Rätsel löst. Der Stil setzt klar auf Wohlfühl-Vibes, die an charmante, kurze Indie-Erlebnisse erinnern, bei denen Erkundung und Humor im Vordergrund stehen.
Wann erscheint Bad Magpie? Ein konkretes Release-Datum gibt es bislang nicht, bestätigt ist aktuell nur das Jahr 2027. Klar ist aber: Zum Start soll das Spiel direkt in Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein, was erfahrungsgemäß gerade kleineren Projekten ordentlich Sichtbarkeit geben kann.
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Entwickelt und veröffentlicht wird Bad Magpie von Milktooth. Geplant ist ein Singleplayer-Erlebnis, das laut Einstufung auf ein eher entspanntes Publikum zielt, ohne komplett auf Chaos zu verzichten.
Diese Day-One-Spiele sind für 2027 bereits bestätigt
Welche Spiele sind 2027 schon für Xbox Game Pass gesetzt? Neben Bad Magpie sind bereits mehrere Titel als Day-One-Zugänge für 2027 bestätigt. Besonders prominent ist das Fable-Reboot, das ursprünglich für 2026 vorgesehen war und nun einen festen Termin im Februar 2027 hat.
- Stranger Than Heaven am 15. Januar 2027
- Persona 4 Revival am 18. Februar 2027
- Fable-Reboot am 23. Februar 2027
- Spyro: A Realm Beyond im Frühjahr 2027, ein genaues Datum steht noch aus
- Bad Magpie in 2027, ohne konkretes Datum
Gerade die Mischung aus großen Marken und kleineren, kreativen Projekten passt zu dem, was viele am Game Pass schätzen: Du bekommst Blockbuster, kannst aber genauso gut mal spontan in ein ungewöhnliches Indie-Spiel reinstarten, das du sonst vielleicht übersehen hättest.
Game Pass blickt auch in 2026 noch auf große Releases
Welche Day-One-Highlights stehen 2026 noch an? Auch bevor 2027 überhaupt beginnt, hat 2026 für Abonnenten noch einiges in der Pipeline. Als bereits genanntes Beispiel steht Forza Horizon 6 im Raum, außerdem sollen später im Jahr weitere First-Party-Titel folgen.
Konkret sind für 2026 noch zwei große Termine genannt: Halo: Campaign Evolved im Juli 2026 sowie Gears of War: E-Day im Oktober 2026. Damit bleibt der Release-Fahrplan nicht nur langfristig spannend, sondern liefert auch kurzfristig genug Stoff, bis neue Details zu Bad Magpie und den 2027er-Spielen auftauchen.
Freust du dich auf Bad Magpie als Day-One-Spiel im Xbox Game Pass, oder sind für dich eher Fable und die großen Marken die entscheidenden Abo-Argumente? Schreib es gern in die Kommentare.