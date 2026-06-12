Xbox Game Pass – Bad Magpie als Day-One-Spiel für 2027 bestätigt

Xbox Game Pass plant schon jetzt für die Zukunft und hat ein weiteres Day-One-Spiel für 2027 bestätigt: Bad Magpie. Der cozy wirkende Indie-Titel soll zum Launch direkt in Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass landen und damit ohne Zusatzkosten für Abonnenten spielbar sein.

Damit wächst die Liste der bestätigten Day-One-Releases für 2027 weiter, während 2026 noch einige große Namen im Kalender hat. Für viele ist das ein klares Signal: Microsoft setzt weiterhin auf eine konstant starke Pipeline an Neuerscheinungen im Abo.

Bad Magpie als Day-One-Zugang für 2027

Was ist Bad Magpie? Bad Magpie ist ein Abenteuer mit Puzzle-Fokus, in dem ihr eine freche Elster mit nur einem Flügel spielt, die ihre Umgebung aufmischt und dabei Rätsel löst. Der Stil setzt klar auf Wohlfühl-Vibes, die an charmante, kurze Indie-Erlebnisse erinnern, bei denen Erkundung und Humor im Vordergrund stehen.

Wann erscheint Bad Magpie? Ein konkretes Release-Datum gibt es bislang nicht, bestätigt ist aktuell nur das Jahr 2027. Klar ist aber: Zum Start soll das Spiel direkt in Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar sein, was erfahrungsgemäß gerade kleineren Projekten ordentlich Sichtbarkeit geben kann.

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Entwickelt und veröffentlicht wird Bad Magpie von Milktooth. Geplant ist ein Singleplayer-Erlebnis, das laut Einstufung auf ein eher entspanntes Publikum zielt, ohne komplett auf Chaos zu verzichten.

Diese Day-One-Spiele sind für 2027 bereits bestätigt

Welche Spiele sind 2027 schon für Xbox Game Pass gesetzt? Neben Bad Magpie sind bereits mehrere Titel als Day-One-Zugänge für 2027 bestätigt. Besonders prominent ist das Fable-Reboot, das ursprünglich für 2026 vorgesehen war und nun einen festen Termin im Februar 2027 hat.

Stranger Than Heaven am 15. Januar 2027

am 15. Januar 2027 Persona 4 Revival am 18. Februar 2027

am 18. Februar 2027 Fable-Reboot am 23. Februar 2027

am 23. Februar 2027 Spyro: A Realm Beyond im Frühjahr 2027, ein genaues Datum steht noch aus

im Frühjahr 2027, ein genaues Datum steht noch aus Bad Magpie in 2027, ohne konkretes Datum

Gerade die Mischung aus großen Marken und kleineren, kreativen Projekten passt zu dem, was viele am Game Pass schätzen: Du bekommst Blockbuster, kannst aber genauso gut mal spontan in ein ungewöhnliches Indie-Spiel reinstarten, das du sonst vielleicht übersehen hättest.

Game Pass blickt auch in 2026 noch auf große Releases

Welche Day-One-Highlights stehen 2026 noch an? Auch bevor 2027 überhaupt beginnt, hat 2026 für Abonnenten noch einiges in der Pipeline. Als bereits genanntes Beispiel steht Forza Horizon 6 im Raum, außerdem sollen später im Jahr weitere First-Party-Titel folgen.

Konkret sind für 2026 noch zwei große Termine genannt: Halo: Campaign Evolved im Juli 2026 sowie Gears of War: E-Day im Oktober 2026. Damit bleibt der Release-Fahrplan nicht nur langfristig spannend, sondern liefert auch kurzfristig genug Stoff, bis neue Details zu Bad Magpie und den 2027er-Spielen auftauchen.

Freust du dich auf Bad Magpie als Day-One-Spiel im Xbox Game Pass, oder sind für dich eher Fable und die großen Marken die entscheidenden Abo-Argumente? Schreib es gern in die Kommentare.