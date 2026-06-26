Haunted Chocolatier-ConcernedApe bestätigt Entwicklung, zeigt aber kaum Neues

Eric Barone, besser bekannt als ConcernedApe und Schöpfer von Stardew Valley, hat am 26. Juni 2026 ein offizielles Lebenszeichen zu Haunted Chocolatier gegeben. Wer auf neue Screenshots, ein Release-Zeitfenster oder konkrete Feature-Enthüllungen gehofft hat, wird allerdings gebremst: Der Entwickler macht vor allem klar, dass die Arbeit weiterläuft, aber erst gezeigt wird, wenn Inhalte wirklich reif sind.

In seinem neuen Eintrag auf dem offiziellen Blog kommuniziert Barone damit eher einen Status als einen Meilenstein. Für Fans ist es dennoch wichtig, denn Haunted Chocolatier ist seit der Ankündigung ein Projekt, zu dem es bewusst nur selten neue Details gibt.

So begründet ConcernedApe die lange Entwicklungszeit

Warum gibt es trotz Update kaum neue Infos? Barone eröffnet seinen Post mit einem sehr direkten Hinweis darauf, dass er weiterhin an dem Spiel arbeitet. Gleichzeitig merkt er an, dass es sich für ihn fast seltsam anfühlt, das immer wieder erneut sagen zu müssen, weil sich der Kern der Nachricht kaum verändert: Haunted Chocolatier befindet sich weiterhin in Entwicklung.

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Worauf legt ConcernedApe aktuell den größten Fokus? Laut Barone ist ein zentraler Grund für das langsame Tempo sein hoher Anspruch an Details. Elemente, mit denen man ständig interagiert, sollen nahtlos funktionieren, klar verständlich sein, intuitiv wirken und sich gleichzeitig gut anfühlen sowie optisch überzeugen.

Ich weiß, es dauert lange. Ein großer Teil davon ist, dass ich über jeden Aspekt des Spiels sehr gründlich nachdenke. Die Dinge im Spiel, mit denen man sehr oft interagiert, müssen perfekt sein. Sie müssen nahtlos, klar, intuitiv, befriedigend und ästhetisch sein.

Rezeptbuch und Benutzeroberfläche stehen im Mittelpunkt

Was entwickelt das Team gerade konkret für Haunted Chocolatier? Barone nennt als aktuelles Hauptthema das Rezeptbuch zum Schokoladenmachen. Diese Oberfläche sei ein Kernbestandteil des Spiels und werde ständig genutzt, weshalb er sich besonders an Details aufreibt.

Welche Details kosten laut ConcernedApe besonders viel Zeit? Er beschreibt, dass er unter anderem über die nötige Anzahl an Klicks, die Menge und Art der angezeigten Informationen, die Struktur des Tagesablaufs im Rezeptbuch und die visuelle Gruppierung einzelner Bereiche nachdenkt. Genau diese Feinarbeit sei für ihn entscheidend, um am Ende ein Gesamtpaket abzuliefern, mit dem er wirklich zufrieden ist.

Stardew Valley 1.7 läuft parallel weiter

Welche Rolle spielt Stardew Valley bei der Entwicklung? Parallel zu Haunted Chocolatier arbeitet ConcernedApe gemeinsam mit einem kleinen Team auch an Stardew Valley Update 1.7. Das Update soll unter anderem einen neuen Farm-Typ sowie zwei neue Romanzen mit Clint und Sandy bringen.

Wie stark bremst die Doppelbelastung Haunted Chocolatier aus? Barone hat in der Vergangenheit bereits angedeutet, dass die Überschneidung beider Projekte den Fortschritt beeinflussen kann, aber nicht in dem Ausmaß, das manche befürchten. Auch im aktuellen Update schwingt dieser Perfektionismus erneut mit, der sich wie ein roter Faden durch seine Kommunikation zieht.

Darum zeigt ConcernedApe weiterhin kaum Screenshots

Warum hält sich der Entwickler mit Bildmaterial so zurück? Barone erklärt, dass sich Inhalte in der Entwicklung schnell verändern können. Er möchte Dinge daher nicht zu früh zeigen, um keine Erwartungen zu schüren, die später womöglich nicht exakt so erfüllt werden. Dieser Ansatz passt zu seiner Linie, lieber erst dann nach außen zu gehen, wenn Features und Präsentation wirklich sitzen.

Unterm Strich ist das Update damit weniger ein Blick auf neue Spielinhalte als eine Bestätigung: Haunted Chocolatier ist weiterhin aktiv in Arbeit, und der Feinschliff an zentralen Systemen hat Priorität.

Wie geht es euch damit, dass ConcernedApe lieber selten, dafür aber erst sehr spät neue Inhalte zeigt, und worauf wartet ihr bei Haunted Chocolatier am meisten? Schreibt es in die Kommentare.