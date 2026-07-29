Stardew 3DVR macht Stardew Valley in 3D und VR spielbar – das kann die Mod

Stardew Valley lässt sich ab sofort aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Die Mod Stardew 3DVR verwandelt das normalerweise zweidimensionale Farmabenteuer in eine begehbare 3D-Welt und unterstützt auf Wunsch sogar Virtual Reality samt Bewegungssteuerung.

Veröffentlicht wurde das Fanprojekt von GingasVR am 28. Juli 2026 auf Nexus Mods. Die Mod befindet sich noch in Entwicklung, ist laut der verantwortlichen Entwicklerin aber bereits vollständig spielbar und kann jederzeit aktiviert oder wieder entfernt werden, ohne den Spielstand zu verändern. ([nexusmods.com](https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/49812))

Pelikan Stadt aus der Ego-Perspektive

Wie funktioniert Stardew Valley in VR? Stardew 3DVR erzeugt aus den bekannten Pixelgrafiken dreidimensionale Voxelobjekte. Dadurch behalten Gebäude, Pflanzen und Figuren ihren vertrauten Stil, erhalten innerhalb der Spielwelt aber räumliche Tiefe. Das Ergebnis ist keine vollständige Neuauflage mit handgefertigten Modellen, sondern eine prozedural erzeugte 3D-Darstellung.

Farmarbeit, Erkundung und Kämpfe können mit Bewegungssteuerung absolviert werden. Werkzeuge und Waffen reagieren auf Gesten des rechten Controllers. Beim Angeln muss die virtuelle Angel zunächst hochgerissen und anschließend mit Handbewegungen kontrolliert werden, während eine Anzeige am linken Handgelenk über den aktuellen Verlauf informiert.

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Auch Menüs schweben in VR vor der Spielfigur und werden mit dem Controller bedient. Für Zwischensequenzen stehen eine Ego-Perspektive, eine Ansicht aus der dritten Person und die klassische 2D-Darstellung auf einer virtuellen Leinwand zur Auswahl. Zwischen 2D, normalem 3D und VR kann während des laufenden Spiels per Tastendruck gewechselt werden. ([nexusmods.com](https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/49812))

Unterstützung für unterschiedliche VR-Systeme

Welche Technik wird für die Mod benötigt? Stardew 3DVR setzt die PC-Version von Stardew Valley, den Modloader SMAPI und das Generic Mod Config Menu voraus. Für den VR-Betrieb werden Headsets mit SteamVR oder OpenXR unterstützt. Dazu gehören laut Beschreibung unter anderem Valve Index, HTC Vive und Meta Quest.

Ein VR-Headset ist allerdings nicht zwingend erforderlich. Die Mod kann ebenfalls als 3D-Umsetzung auf einem normalen Monitor gespielt werden. In diesem Modus bewegt ihr euch aus der Ego-Perspektive mit der Tastatur durch Pelikan Stadt, während die grundlegende Bedienung von Stardew Valley erhalten bleibt. ([nexusmods.com](https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/49812))

Die Installation fällt überschaubar aus. Der Ordner von Stardew 3DVR wird in das Modverzeichnis von Stardew Valley kopiert, anschließend startet das Spiel über SMAPI. Alternativ unterstützt das Projekt gängige Modmanager wie Vortex.

Breite Modunterstützung mit kleinen Einschränkungen

Wie kompatibel ist Stardew 3DVR mit anderen Erweiterungen? GingasVR hat die Technik bewusst als leichtgewichtige Ebene über dem Originalspiel entwickelt. Dadurch sollen auch Inhalte aus anderen Mods automatisch in die räumliche Darstellung übertragen werden. Selbst größere Erweiterungen können grundsätzlich gemeinsam mit Stardew 3DVR verwendet werden, wobei noch nicht jede denkbare Kombination getestet wurde.

Als bislang bekannte Ausnahme nennt die Entwicklerin die Grafikmod Clear Glasses. Im Mehrspielermodus soll Stardew 3DVR ebenfalls funktionieren. Für den lokalen Modus mit geteiltem Bildschirm sieht es dagegen schlechter aus, da die erzeugte 3D- oder VR-Ansicht das komplette Spielfenster beansprucht. ([reddit.com](https://www.reddit.com/r/StardewValley/comments/1v8oji0/ive_been_working_on_this_for_months_i_made_a_mod/))

Noch ist mit einigen optischen Problemen zu rechnen. Kartenränder können unvollständig erscheinen, Dekorationen schweben gelegentlich an falschen Positionen und manche Objekte bleiben flach. Auch das Platzieren von Gebäuden und Gegenständen funktioniert in der klassischen 2D-Ansicht derzeit zuverlässiger. Angesichts von inzwischen 50 Millionen verkauften Exemplaren dürfte das ungewöhnliche Fanprojekt dennoch eine große potenzielle Zielgruppe finden. ([nexusmods.com](https://www.nexusmods.com/stardewvalley/mods/49812))

Würdet ihr eure Farm gerne in Virtual Reality bewirtschaften, oder passt die klassische 2D-Perspektive besser zu Stardew Valley? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.