World of Warcraft – Jimothy, der virale Waschbär, kommt als Pet ins Spiel

Blizzard hat World of Warcraft-Fans mit einer unerwarteten Ankündigung abgeholt: Der virale Internet-Star Jimothy, ein Waschbär mit ganz eigenem Look, soll als neues Begleiter-Haustier ins MMORPG kommen. Die Überraschung passt ziemlich gut in die aktuelle Phase, in der sich World of Warcraft auf Patch 12.1 mit dem Namen Curse of Ulathek vorbereitet.

Begleiter-Pets gibt es in Azeroth zwar schon seit Ewigkeiten in allen Formen und Seltenheitsstufen, doch Jimothy sticht schon jetzt heraus, weil Blizzard hier ganz klar einen realen Viral-Hype in die eigene Welt überführt. Für Sammler und Haustier-Fans könnte das eines der kuriosesten Neuzugänge der letzten Jahre werden.

So sieht Jimothy in World of Warcraft aus

Wie hat Blizzard Jimothy als Pet umgesetzt? Das Entwicklungsteam hat Jimothy in einem kurzen Video im hauseigenen Stil gezeigt und dabei einige Merkmale betont, die Fans des Originals sofort erkennen dürften. Statt eines generischen Waschbären setzt Blizzard auf eine bewusst ungewöhnliche Silhouette.

Optisch bleibt Jimothy nah am Vorbild: ein kurzer Rücken, ein stummeliger Schwanz und auffallend verlängerte Beine. Genau diese Mischung macht den Waschbären im Netz so wiedererkennbar und sorgt nun auch in World of Warcraft dafür, dass er nicht wie ein weiteres Standard-Critter-Pet wirkt.

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Kurzer Rücken als markantes Körperprofil

Stummeliger Schwanz statt buschiger Waschbär-Rute

Ungewöhnlich lange Beine für den typischen Jimothy-Look

Release, Verfügbarkeit und was bisher bekannt ist

Wann kommt Jimothy als Begleiter-Pet ins Spiel? Ein konkretes Datum hat Blizzard bislang nicht genannt. Klar ist nur, dass Jimothy in einem zukünftigen Inhaltsupdate auftauchen soll, während Patch 12.1 Curse of Ulathek bereits am Horizont steht.

Wie bekommt man Jimothy in World of Warcraft? Ebenfalls noch offen ist der genaue Weg, wie ihr das Pet freischaltet. Blizzard hat allerdings bereits bestätigt, dass Jimothy nicht als Echtgeld-Angebot im Ingame-Shop oder im Blizzard Store landen soll, sondern regulär im Spiel verfügbar sein wird.

Damit bleibt vorerst Raum für Spekulationen: Denkbar wäre ein Beute-Drop, eine kleine Quest, ein zeitlich begrenztes Event oder ein Händler-Reward. Konkrete Details dazu stehen aber noch aus, ebenso wie die Info, ob Jimothy an Patch 12.1 gekoppelt wird oder erst später erscheint.

Was haltet ihr davon, dass Blizzard einen viralen Waschbären als Begleiter-Pet nach Azeroth bringt, und wie würdet ihr Jimothy am liebsten freischalten? Schreibt es gern in die Kommentare.