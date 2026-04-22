Shipped gratis auf Steam sichern – so klappt der Key-Deal bei Fanatical

Wer auf Steam gerade nach einem schnellen Partyspiel für den Abend mit Freunden sucht, hat nur ein kurzes Zeitfenster: Das 2019 erschienene Koop-Spiel Shipped lässt sich noch bis zum 24. April 2026 kostenlos abgreifen. Normalerweise kostet der Titel rund 10 Euro, diesmal gibt es ihn als Steam-Key ohne Aufpreis.

Wichtig: Die Aktion läuft nicht direkt über Steam, sondern über den Key-Shop Fanatical. Dadurch gilt nicht nur die 48-Stunden-Frist, sondern auch ein harter Vorrat: Insgesamt stehen 50.000 Keys bereit. Wenn die weg sind, endet der Deal möglicherweise vor dem 24. April 2026.

So sicherst du dir den kostenlosen Steam-Key

Wie bekommst du Shipped gratis? Um den Key zu erhalten, musst du ein Fanatical-Konto nutzen und es mit Steam verknüpfen. Außerdem gibt es ein paar feste Schritte, die du der Reihe nach abarbeitest.

Das sind die Bedingungen und der Ablauf im Überblick:

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Bei Fanatical einloggen oder ein neues Konto erstellen. Einen gültigen Steam-Account mit dem Fanatical-Konto verknüpfen, der bereits mindestens 5 US-Dollar Gegenwert auf Steam ausgegeben hat. Den Fanatical-Newsletter abonnieren. Die Giveaway-Seite von Shipped aufrufen. Das Spiel in den Warenkorb legen und den Checkout abschließen. Key einlösen, herunterladen und loslegen.

Pro Fanatical-Account kann genau ein Key eingelöst werden.

eingelöst werden. Keys sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Chaotisches Koop-Partyspiel mit Momentum-Trick

Worum geht es in Shipped? Shipped setzt auf simple Steuerung und kurze, hektische Runden in engen Arenen. Du steuerst kleine Boote, weichst Inseln und Gefahren aus und versuchst, als Letzter übrig zu bleiben. Besonders fies: Wer den Rand des Bildschirms berührt, fliegt sofort raus.

Der Kniff ist das bewegungsbasierte Gameplay mit Momentum: Du kannst beschleunigen, aber nicht bremsen. Dadurch wird jede Kurve zur Risikoentscheidung, und genau daraus entsteht die typische Mischung aus Schadenfreude und Skill, die gute Partyspiele ausmacht.

Zusätzlich gibt es Power-ups aus Kisten und Kanonen, die nicht nur zum Angreifen taugen. Du kannst damit auch Gegner wegdrücken oder Schüsse ablenken, was in den richtigen Händen schnell taktischer wird, als es auf den ersten Blick wirkt.

Features, Modi und Steam-Bewertungen

Welche Inhalte bietet Shipped? Neben dem Kernprinzip punktet das Spiel mit mehreren Modi und einer breiten Unterstützung für lokale Runden, was sich besonders für Couch-Abende oder Remote-Play-Sessions anbietet.

Die wichtigsten Features laut Spielbeschreibung:

2 bis 8 lokaler Mehrspielermodus

Mit Freunden oder gegen KI

4 verschiedene Spielmodi

Solo-Arcade-Modus mit 50 Zeitrennen-Herausforderungen

Kompatibel mit Steam Remote Play Together

Auf Steam kommt Shipped zudem sehr gut an: Das Spiel wird mit Overwhelmingly Positive geführt, mit 96 Prozent positiven Stimmen aus mehr als 500 Reviews. In den Rückmeldungen werden vor allem die schnelle Zugänglichkeit, die kurzen Matches und der Spaßfaktor in der Gruppe gelobt, während die Langzeitmotivation häufig aus dem Meistern von Bewegung und Kartenübersicht entstehen soll.

Holst du dir Shipped für die Sammlung, oder ist dir das zu sehr Chaos statt Competition? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.