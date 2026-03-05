Resident Evil Requiem: Fans entdecken Ehering bei Leon – ist der Serienheld heimlich verheiratet?

Ein kleines Detail sorgt aktuell für große Diskussionen in der Community von Resident Evil Requiem. Aufmerksame Spieler haben entdeckt, dass Serienheld Leon S. Kennedy offenbar einen Ehering trägt.

Was zunächst wie eine unbedeutende Kleinigkeit wirkt, hat im Internet eine regelrechte Welle an Spekulationen ausgelöst. Denn sollte sich das Detail tatsächlich als bewusstes Story-Element herausstellen, würde es eine der größten offenen Fragen rund um den beliebten Charakter beantworten. Gleichzeitig würde es auch neue aufwerfen.

Fans entdecken den Ring in Cutscenes und Konzeptzeichnungen

Der Auslöser für die aktuelle Diskussion ist ein Detail, das Spieler sowohl in Zwischensequenzen als auch in offiziellen Konzeptgrafiken entdeckt haben. Dort ist auf Leons linker Hand ein Ring zu erkennen, der stark an einen klassischen Ehering erinnert.

Besonders deutlich wird das Detail nach dem Abschluss des Spiels. In einer Szene zieht Leon seine Handschuhe aus und steckt anschließend einen Ring an den linken Ringfinger. Einige Spieler haben den Moment stark herangezoomt und sind überzeugt, dass es sich tatsächlich um einen Ehering handelt.

Auch in freischaltbaren Konzeptzeichnungen wird derselbe Ring gezeigt. Das hat viele Fans zu der Annahme geführt, dass Capcom hier bewusst einen Hinweis auf Leons Privatleben platziert hat.

Die Folge: Im Netz läuft inzwischen eine hitzige Diskussion darüber, ob der ikonische Zombiejäger tatsächlich verheiratet ist.

Wer könnte Leons Ehepartner sein?

Die vielleicht größte Frage ist natürlich: Mit wem soll Leon verheiratet sein? In der Community haben sich schnell mehrere Lager gebildet. Besonders zwei Figuren werden immer wieder genannt.

Ada Wong

Viele Fans halten eine Beziehung zu Ada Wong für wahrscheinlich. Ada begleitet Leon seit Resident Evil 2 durch mehrere Teile der Serie. Ihre Beziehung gilt als kompliziert, aber auch als besonders intensiv. In verschiedenen Spielen arbeiten sie zusammen, stehen sich aber auch immer wieder auf unterschiedlichen Seiten gegenüber.

Für Anhänger dieser Theorie wäre eine heimliche Hochzeit durchaus passend. Schließlich war die Beziehung zwischen Leon und Ada schon immer von Geheimnissen geprägt.

Claire Redfield

Ein anderes Lager glaubt dagegen, dass Claire Redfield die bessere Kandidatin wäre. Claire und Leon haben ebenfalls eine lange gemeinsame Geschichte und kämpfen in mehreren Abenteuern Seite an Seite gegen bioterroristische Bedrohungen. Fans dieser Theorie argumentieren, dass Claire besser zu Leons moralischem Kompass passe und ihre Beziehung weniger kompliziert sei als die zu Ada.

Konkrete Hinweise liefert das Spiel allerdings nicht. Capcom hält die Identität der möglichen Ehepartnerin bislang bewusst geheim.

Meme-Theorien: Ist Leon etwa mit Chris verheiratet?

Neben den ernsthaften Diskussionen sorgt das Thema auch für jede Menge Humor im Netz. Eine besonders populäre Meme-Theorie behauptet, Leon sei mit Chris Redfield verheiratet. Einige Fans spekulieren scherzhaft, dass ein zukünftiger DLC zeigen könnte, dass auch Chris denselben Ring trägt.

Natürlich handelt es sich dabei um reine Fan-Fantasie. Trotzdem zeigt der Running Gag, wie sehr sich die Community inzwischen mit dem Detail beschäftigt.

Ein neues Kapitel für Leon Kennedy

Unabhängig davon, ob Leon tatsächlich verheiratet ist oder nicht, zeigt das Detail vor allem eines: Capcom scheint den Charakter weiterzuentwickeln.

Leon gehört seit seinem Debüt 1998 zu den beliebtesten Figuren der Reihe und ist auch in Resident Evil Requiem wieder eine zentrale Figur der Handlung. Die Geschichte spielt rund 28 Jahre nach der Zerstörung von Raccoon City und begleitet Leon zusammen mit der FBI-Analystin Grace Ashcroft bei einer neuen bioterroristischen Bedrohung.

Dass Capcom ihm nun möglicherweise ein privates Leben außerhalb des Kampfes gegen Zombies andeutet, wäre ein interessanter Schritt für die Serie.

Fest steht bisher nur: Der Ring ist im Spiel sichtbar, aber Capcom hat bislang nicht offiziell bestätigt, dass Leon tatsächlich verheiratet ist oder mit wem. Und genau das sorgt dafür, dass die Diskussion im Netz wohl noch eine ganze Weile weitergehen wird.