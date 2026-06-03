Bereits vor einiger Zeit angekündigt, hat sich The Lost Wild im Rahmen der State of Play mit einem neuen Trailer zurückgemeldet. Entwickler Great Ape Games bestätigte dabei nicht nur die Veröffentlichung für PlayStation 5 im Jahr 2027, sondern lieferte auch ausführliche Einblicke in die ungewöhnliche Designphilosophie des Survival-Horror-Spiels.

Denn anders als viele andere Dinosaurier-Spiele setzt The Lost Wild nicht auf Action, Waffen oder spektakuläre Bosskämpfe. Stattdessen sollen Spieler lernen, mit den Urzeitechsen zu überleben.

Dinosaurier sind Tiere – keine Monster

Für Game Director Gary Napper war diese Idee von Anfang an der wichtigste Grundsatz der Entwicklung.

Die Dinosaurier in The Lost Wild sollen nicht als klassische Horror-Monster auftreten. Sie besitzen eigene Instinkte, Verhaltensweisen und Reaktionen auf ihre Umgebung. Spieler befinden sich dabei nicht an der Spitze der Nahrungskette, sondern werden selbst zu einem verletzlichen Eindringling in einer fremden Welt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Diese Philosophie beeinflusst nahezu jeden Bereich des Spiels.

Überleben statt kämpfen

Wer auf ein Dino-Actionspiel gehofft hat, muss seine Erwartungen anpassen.

Spieler sind nicht dazu gedacht, Dinosaurier zu töten. Zwar können Hilfsmittel und Werkzeuge zur Verteidigung gefunden werden, doch der Fokus liegt klar auf dem Überleben.

Begegnungen mit den Kreaturen sollen auf diesen Punkten basieren:

Beobachtung

Instinkt

Geduld

Improvisation

Manchmal bedeutet das, still zu bleiben und abzuwarten. In anderen Situationen müssen Spieler Ablenkungen erzeugen, sich verstecken oder einen Fluchtweg finden. Vorhersehbare Angriffsmuster oder klassische Schwachstellen sucht man bewusst vergeblich.

Eine Insel voller Geheimnisse

Die Geschichte spielt auf einer verlassenen Insel, deren Gebäude langsam von der Natur zurückerobert wurden.

Spieler übernehmen die Rolle von Saskia, die versucht herauszufinden, was auf der Insel geschehen ist. Hinweise finden sich in verlassenen Gebäuden, Notizen, Ausweisen und anderen Überresten früherer Bewohner.

Die Entwickler setzen dabei stark auf Umgebungs-Storytelling. Statt langer Erklärungen sollen Spieler die Geschichte selbst entdecken und interpretieren.

Horror durch Unsicherheit

Hinter The Lost Wild steckt ein Entwickler mit Erfahrung im Horror-Genre.

Game Director Gary Napper arbeitete zuvor an Alien: Isolation und nennt genau dieses Spiel als wichtige Inspirationsquelle.

Wie beim Alien-Klassiker soll Angst vor allem durch Unsicherheit entstehen. Spieler wissen oft nicht:

ob sie bereits entdeckt wurden,

wie ein Dinosaurier reagieren wird,

oder ob ein vermeintlich sicherer Ort tatsächlich Schutz bietet.

Dadurch entstehen laut den Entwicklern dynamische Begegnungen, die sich nicht wie geskriptete Horror-Sequenzen anfühlen sollen.

Die Angst, nicht mehr die Kontrolle zu haben

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Angst vor einem bestimmten Monster, sondern ein anderes Gefühl:

Der Spieler soll erkennen, dass er nicht mehr die Kontrolle besitzt.

Die Dinosaurier jagen nicht aus Bosheit. Sie handeln nach ihren Instinkten. Genau das soll laut Great Ape Games die Begegnungen besonders unangenehm machen. Die Kreaturen verfolgen ihre eigenen Ziele und existieren unabhängig vom Spieler.

Release für 2027 bestätigt

Einen konkreten Termin gibt es bislang noch nicht.

Fest steht jedoch:

Titel: The Lost Wild

Genre: Survival Horror

Plattform: PlayStation 5

Release: 2027

Mit seinem ungewöhnlichen Ansatz könnte The Lost Wild eine interessante Alternative für Spieler werden, die Horror-Spiele wie Alien: Isolation schätzen und sich schon lange ein Dinosaurier-Spiel wünschen, das nicht auf Action, sondern auf Spannung und Überleben setzt.