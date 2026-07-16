GTA 6 erscheint zum Start ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version hat Rockstar bislang nicht angekündigt. Dahinter steckt laut einem ehemaligen Produzenten des Studios jedoch keine Abneigung gegenüber PC-Spielern.

Vielmehr gehe es darum, vorhandene Entwickler, Zeit und technische Ressourcen möglichst effizient einzusetzen. Rockstar konzentriere sich zunächst auf klar definierte Konsolenhardware und erweitere das Spiel anschließend für den PC.

Diese Einschätzung stammt von John Ricchio, der früher als Produzent an Red Dead Redemption, Max Payne 3 und GTA 5 beteiligt war.

Deshalb entwickelt Rockstar zuerst für Konsolen

In einem Interview mit dem Podcast Kiwi Talkz wurde Ricchio gefragt, ob die Entwicklung von GTA 5 für PS3 und Xbox 360 Rockstar technisch eingeschränkt habe.

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Seiner Erklärung zufolge ist es für Entwickler grundsätzlich einfacher, zunächst mit festen Hardware-Grenzen zu arbeiten. Bei einer Konsole sind Prozessor, Grafikkarte und verfügbarer Speicher genau bekannt. Das Team kann das gesamte Spiel gezielt auf diese Einschränkungen optimieren.

Erst später lässt sich die Technik für leistungsfähigere Systeme erweitern.

Ricchio fasst den Gedanken sinngemäß so zusammen: Es sei deutlich schwieriger, ein bereits sehr anspruchsvolles Spiel nachträglich zu verkleinern, als eine funktionierende Basis später optisch oder technisch aufzuwerten.

„Verkleinern ist schwieriger als Erweitern“

Bei einer Entwicklung, die auf leistungsfähigen PCs beginnt, könnten Studios zunächst sämtliche grafischen und technischen Möglichkeiten nutzen. Kurz vor der Veröffentlichung müssten sie dann versuchen, diese Version auf schwächerer Konsolenhardware zum Laufen zu bringen.

Genau dieser Ansatz könne am Ende zu großen Problemen führen.

Besser sei es laut Ricchio, von Beginn an mit den Einschränkungen der Zielhardware zu arbeiten. Wenn später zusätzliche Leistung zur Verfügung steht, könnten Entwickler höhere Details, bessere Effekte oder andere Verbesserungen ergänzen.

Die technische Basis müsse zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr grundsätzlich umgebaut werden.

Der spätere PC-Release ist eine Ressourcenfrage

Ricchio betont außerdem, dass verspätete PC-Versionen seiner Erfahrung nach keine grundsätzliche Entscheidung gegen die Plattform seien.

Jede zusätzliche Version benötige Entwickler, Qualitätssicherung und Zeit. Mitarbeiter, die an einer PC-Portierung arbeiten, stehen gleichzeitig nicht für andere Projekte oder die Fertigstellung der Konsolenversionen zur Verfügung.

Die entscheidende Frage sei daher stets, ob sich der Aufwand zum jeweiligen Zeitpunkt lohnt.

Das gilt besonders für Spiele von der Größenordnung eines GTA 6. Eine PC-Version muss mit zahlreichen Kombinationen aus Prozessoren, Grafikkarten, Treibern, Arbeitsspeicher und Betriebssystemen funktionieren. Bei Konsolen gibt es dagegen nur wenige festgelegte Hardware-Konfigurationen.

Red Dead Redemption zeigt Rockstars Prioritäten

Als Beispiel nennt Ricchio die PC-Version des ersten Red Dead Redemption. Das Spiel erschien ursprünglich 2010 für Konsolen, erreichte den PC aber erst 2024.

Nach Aussage des ehemaligen Produzenten existierte bereits während der ursprünglichen Entwicklung eine frühe PC-Fassung. Rockstar habe sich damals allerdings dagegen entschieden, weitere Ressourcen in ihre Optimierung zu investieren.

Stattdessen seien Mitarbeiter für die Entwicklung von GTA 5 benötigt worden.

Es sei also nicht darum gegangen, dass Rockstar den PC nicht unterstützen wollte. Das Studio habe schlicht entscheiden müssen, welches Projekt zu diesem Zeitpunkt die höhere Priorität hatte.

Was bedeutet das für GTA 6?

Rockstar hat GTA 6 bislang nur für PS5 und Xbox Series X/S bestätigt. Dass eine PC-Version später folgt, gilt angesichts der bisherigen Veröffentlichungsstrategie als wahrscheinlich, wurde vom Unternehmen bislang aber nicht offiziell bestätigt.

Ricchio arbeitet heute nicht mehr bei Rockstar und spricht daher nicht im Namen des Studios. Seine Aussagen geben allerdings einen Einblick in die früheren internen Abläufe und technischen Überlegungen des Entwicklers.

Sollte Rockstar bei GTA 6 ähnlich vorgehen wie bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2, würde zunächst die Konsolenversion erscheinen. Die PC-Fassung könnte anschließend mit zusätzlichen Grafikoptionen und Anpassungen für unterschiedliche Hardware folgen.

Wann das geschieht, bleibt offen.

GTA 5 erschien ebenfalls später für den PC

Auch GTA 5 wurde zunächst für Konsolen veröffentlicht. Die ursprünglichen Versionen für PS3 und Xbox 360 erschienen im September 2013.

Die PC-Version folgte erst im April 2015. Dazwischen brachte Rockstar das Spiel bereits auf PS4 und Xbox One.

Bei Red Dead Redemption 2 war der Abstand kleiner: Die Konsolenversion erschien im Oktober 2018, während die PC-Fassung im November 2019 veröffentlicht wurde.

Daraus lässt sich allerdings kein sicherer Zeitraum für GTA 6 ableiten. Umfang und technische Anforderungen des neuen Spiels könnten die Portierung sowohl erleichtern als auch deutlich verlängern.

PC-Spieler müssen wahrscheinlich länger warten

Für PC-Spieler bleibt die Situation damit vorerst unverändert. Zum Start ist GTA 6 nur für die aktuellen Konsolen angekündigt.

Die Aussagen von Ricchio legen nahe, dass Rockstar zunächst eine stabile und optimierte Konsolenfassung fertigstellen möchte, bevor weitere Ressourcen in eine PC-Version fließen.

Das wäre keine bewusste Benachteiligung der Plattform, sondern eine Frage der Entwicklungsplanung: Wer gleichzeitig an einer zusätzlichen Version arbeitet, kann diese Mitarbeiter nicht an anderer Stelle einsetzen.

Darum dürfte Rockstar an der Konsolenstrategie festhalten

Dass GTA 6 zunächst nicht für den PC erscheint, dürfte laut John Ricchio vor allem technische und wirtschaftliche Gründe haben.

Feste Konsolenhardware erleichtert die Optimierung, während eine PC-Version zahlreiche unterschiedliche Systeme berücksichtigen muss. Rockstar könne daher zunächst mit klaren Grenzen arbeiten und das Spiel später für leistungsfähigere Hardware erweitern.

Ob diese frühere Strategie bei GTA 6 tatsächlich exakt so angewendet wird, kann Ricchio allerdings nicht bestätigen. Eine offizielle Erklärung von Rockstar zum fehlenden PC-Release steht weiterhin aus.

FAQ

Erscheint GTA 6 direkt für den PC?

Nein. Rockstar hat GTA 6 bislang nur für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt.

Warum erscheint GTA 6 nicht sofort für den PC?

Laut dem ehemaligen Rockstar-Produzenten John Ricchio geht es vor allem um Ressourcen und technische Optimierung. Konsolen besitzen feste Hardware, während eine PC-Version viele unterschiedliche Systeme unterstützen muss.

Ist Rockstar gegen PC-Spieler?

Ricchio zufolge nicht. Verspätete PC-Portierungen seien eher eine Frage von Prioritäten, Personal und wirtschaftlichem Aufwand.

Wird GTA 6 später für den PC erscheinen?

Eine PC-Version gilt als wahrscheinlich, wurde von Rockstar bislang aber nicht offiziell angekündigt.

Wer ist John Ricchio?

John Ricchio ist ein ehemaliger Rockstar-Produzent, der unter anderem an Red Dead Redemption, Max Payne 3 und GTA 5 gearbeitet hat.

Wann erschien GTA 5 für den PC?

GTA 5 erschien im April 2015 für den PC, rund eineinhalb Jahre nach der ursprünglichen Konsolenveröffentlichung.