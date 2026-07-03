Report: Neues Fallout-Spiel bei Microsoft-Studio Anfang 2026 eingestellt

Ausgerechnet jetzt gibt es schlechte Nachrichten für Fallout-Fans: Berichten zufolge wurde ein brandneues Fallout-Spiel, das bei einem Microsoft-eigenen Studio in Entwicklung gewesen sein soll, bereits Anfang 2026 wieder eingestellt. Konkrete Details zum Projekt sind bislang rar, doch die Meldung sorgt für Unruhe, weil sie zeitlich mit einem größeren Kurswechsel bei Xbox zusammenfällt.

Gerade weil Fallout als Marke aktuell wieder stark im Fokus steht, wirkt eine solche Streichung wie ein Widerspruch. Denn parallel dazu soll Microsoft seine großen Reihen verstärkt priorisieren und Ressourcen auf zentrale Produktionen bündeln.

Der Report über die eingestellte Fallout-Entwicklung

Was ist über das angeblich gestrichene Fallout-Spiel bekannt? Der Hinweis stammt aus einem Podcast von Journalist Jeff Gerstmann, der im April 2026 davon sprach, dass bei einem Microsoft-Studio an einem Fallout-Ding gearbeitet worden sei, das inzwischen keine Veröffentlichung mehr sehen werde. Laut seiner Einordnung handelte es sich dabei nicht um ein Projekt von Bethesda selbst, sondern um eine Entwicklung außerhalb des klassischen Bethesda-Umfelds.

Inhalt, Umfang oder Genre wurden dabei nicht genannt. Dadurch bleibt offen, ob es sich um ein kleineres Spin-off, einen experimentellen Ableger oder ein mittelgroßes Projekt gehandelt haben könnte. Klar ist nur: Die Streichung soll bereits früher in diesem Jahr erfolgt sein.

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Spannend ist außerdem, was es offenbar nicht gewesen sein dürfte. In der Diskussion wird vermutet, dass das Projekt eher nicht mit möglichen Remaster-Plänen zu Fallout 3 oder Fallout: New Vegas identisch war, auch wenn sich das derzeit nicht endgültig einordnen lässt.

Obsidian-Gerüchte und widersprüchliche Signale

Welche Rolle könnte Obsidian Entertainment gespielt haben? Rund um die Meldung kursieren Spekulationen, das eingestellte Projekt könnte mit Obsidian Entertainment zusammengehangen haben. Der Hintergrund: In den vergangenen Wochen tauchten mehrere Aussagen und Berichte auf, die in diese Richtung deuten, ohne ein klares Bild zu ergeben.

So wurde zuletzt öffentlich über ein mögliches Obsidian-Fallout gesprochen, zeitlich auffällig flankiert von Aussagen aus dem Studio-Umfeld, die grundsätzliches Interesse an einem solchen Projekt nahelegen. Gleichzeitig widersprachen sich die Hinweise aus der Branche: Während vereinzelt von frühen Arbeiten an einem Fallout-Projekt bei Obsidian die Rede war, wurden andere Behauptungen dazu wieder zurückgewiesen.

Unterm Strich bleibt es ein Puzzle aus Andeutungen. Möglich ist, dass unterschiedliche Quellen von unterschiedlichen Projektständen gesprochen haben oder dass ein frühes Konzept nie die interne Hürde für eine vollständige Produktion genommen hat.

Xbox-Kurswechsel und die Folgen für Fallout

Warum ist die Streichung gerade jetzt so brisant? Xbox-Chefin Asha Sharma hatte zuletzt einen größeren Reset in der Investitionsstrategie angekündigt. Dabei soll Microsoft Mittel umschichten, Entwicklungsstrukturen straffen und sich stärker auf Kernmarken konzentrieren. In diesem Zusammenhang werden auch schnellerer Output und eine klarere Priorisierung großer Reihen genannt, darunter Call of Duty, Halo, Fallout und The Elder Scrolls.

Genau deshalb wirkt die Meldung über ein gestrichenes Fallout-Projekt so widersprüchlich: Wenn Fallout als eine der tragenden Säulen gilt, hätte ein zusätzlicher Ableger oder ein kompakteres Zwischenprojekt eigentlich gut in eine Strategie gepasst, die Markenpräsenz hochhalten will.

Gleichzeitig ist bekannt, dass Fallout 5 erst nach The Elder Scrolls 6 erscheinen soll. Selbst bei beschleunigten Plänen bedeutet das für Fans: Der nächste große Hauptteil liegt weiterhin weit in der Zukunft. Umso größer wäre der Wert kleinerer Releases, Remakes oder Side-Projekte gewesen, um die Wartezeit zu überbrücken.

Was würdet ihr euch in der Zwischenzeit für Fallout wünschen: ein neues Spin-off, ein Remaster-Klassiker oder lieber volle Konzentration auf Fallout 5? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.