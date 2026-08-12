Fallout Pip-Boy 3000 Mk V als goldene Overseer Edition vorbestellbar

Bethesda erweitert sein Fallout-Sortiment um ein besonders auffälliges Sammlerstück. Der Fallout Pip-Boy 3000 Mk V erscheint als goldene Overseer’s Edition und kann ab sofort im offiziellen Bethesda Gear Store vorbestellt werden. Die weltweit auf 10.000 Exemplare begrenzte Replik soll bis Ende November 2026 bei den Käufern eintreffen.

Der aufgerufene Auslandspreis entspricht derzeit rund 264 Euro. Hinzu kommen die beim Bestellvorgang berechneten Versandkosten. Lieferungen nach Deutschland sind grundsätzlich möglich, allerdings darf pro Bestellung nur ein Exemplar gekauft werden. Außerdem muss der Pip-Boy einzeln bestellt werden und kann nicht gemeinsam mit anderen Artikeln im Warenkorb liegen.

Goldene Replik aus der Fallout-Serie

Was macht die Overseer’s Edition besonders? Bei dem neuen Modell handelt es sich um eine tragbare 1:1-Replik des Pip-Boy 3000 Mk V aus der Fallout-Serie. Als Grundlage dienten Referenzmaterialien des tatsächlich bei den Dreharbeiten eingesetzten Requisits. Sogar ursprüngliche Farbmuster wurden für die goldene Oberfläche verwendet, die Hank in der zweiten Staffel trägt.

© Bethesda

Die Vorderseite besteht aus Druckgussmetall, während der übrige Körper aus spritzgegossenem ABS gefertigt wird. Ein schwarzes Polster aus Memory-Schaum soll dafür sorgen, dass sich das 620 Gramm schwere Sammlerstück bequem am Arm tragen lässt. Alternativ kann der Pip-Boy auf dem mitgelieferten Ständer mit Aluminiumfuß präsentiert werden.

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Der Pip-Boy ist nicht nur eine statische Dekoration. Sein TFT-LCD-Bildschirm zeigt monochrom grüne Animationen und Effekte aus der Fernsehserie. Zusätzlich sind mehr als 15 neue Bildschirme und Animationen enthalten, die sich an der zweiten Staffel orientieren.

Weltweit auf 10.000 digital nummerierte Exemplare limitiert

Originalgetreue goldene Overseer-Lackierung mit schwarzen Bedienelementen

Vorderseite aus Druckgussmetall und Gehäuse aus ABS

Tragbares Design mit schwarzem Memory-Schaum-Polster

Animierter TFT-LCD-Bildschirm mit mehreren Anzeigefarben

Mehr als 15 zusätzliche Bildschirme und Animationen aus Staffel 2

Integriertes FM-Radio für reguläre Sender und Wasteland-Übertragungen

Wiederaufladbarer LiPo-Akku und mitgeliefertes USB-C-Kabel

Hochwertiger Präsentationsständer mit Aluminiumfuß

RobCo-Transportkoffer aus widerstandsfähigem Polypropylen

Zusätzlicher Bausatz für Fallout-Sammler

Welche Extras befinden sich im Lieferumfang? Die Overseer’s Edition enthält zusätzlich einen Bausatz des Brain-Computer Interface Implant Chip aus der zweiten Staffel. Die Replik des Gedankenkontrollgeräts besteht aus 40 Einzelteilen und kann nach dem Zusammenbau für Cosplay oder als Ausstellungsstück verwendet werden.

Zum weiteren Lieferumfang gehören der RobCo-Transportkoffer, der Präsentationsständer, eine Bedienungsanleitung und ein USB-C-Ladekabel. Der Pip-Boy selbst misst 13,5 mal 15 mal 12 Zentimeter. Bethesda empfiehlt das Sammlerstück für Fallout-Fans ab 14 Jahren und schließt es von Rabattaktionen aus.

Für langjährige Fans besitzt der Pip-Boy einen ähnlich hohen Wiedererkennungswert wie Vault-Tec, Powerrüstungen oder Vault Boy. Das Gerät begleitete das Franchise durch zahlreiche Veröffentlichungen, darunter Fallout 3, Fallout: New Vegas und dessen Erweiterung Lonesome Road. Durch die Fernsehserie und Figuren wie Lucy MacLean sowie Hank hat die kultige Armtechnologie inzwischen auch außerhalb der Spiele ein großes Publikum erreicht.

Wie gefällt euch die goldene Overseer’s Edition des Pip-Boy 3000 Mk V? Würdet ihr rund 264 Euro für die limitierte Replik ausgeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.