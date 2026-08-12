Stardew Valley kommt als Switch-2-Cartridge im Februar 2027, auch für Switch spielbar

Stardew Valley erhält im Februar 2027 eine weitere Veröffentlichung. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Nachfolger oder ein neues Abenteuer, sondern um eine physische Ausgabe der Nintendo Switch 2 Edition.

Fangamer hat die Handelsfassung offiziell angekündigt und bereits Vorbestellungen eröffnet. Ein konkreter Veröffentlichungstag im Februar 2027 wurde bislang nicht genannt. Ob die Edition regulär in Deutschland angeboten wird, ist derzeit noch offen.

Eine neue Handelsfassung für Sammler

Welche Inhalte bietet die physische Stardew Valley Edition? Die Handelsfassung enthält das vollständige Spiel auf einer Cartridge. Dazu kommen ein klassisch gestaltetes Handbuch sowie ein Wendecover, dessen alternative Innenseite der Joja Corporation gewidmet ist.

Besonders praktisch ist die ungewöhnliche Kompatibilität der Cartridge. Obwohl es sich um die Nintendo Switch 2 Edition handelt, lässt sich das Spiel ebenfalls auf der ursprünglichen Nintendo Switch starten. Damit richtet sich die Veröffentlichung nicht ausschließlich an Besitzer der neueren Konsole.

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Die erweiterten technischen und spielerischen Funktionen bleiben jedoch der Nintendo Switch 2 vorbehalten. Auf dem neuen System werden unter anderem die Maussteuerung der Joy-Con 2 sowie umfangreichere Mehrspieleroptionen unterstützt.

Physische Cartridge mit Stardew Valley

Klassisch gestaltetes Handbuch

Wendecover mit Joja-Motiv

Kompatibilität mit Nintendo Switch und Nintendo Switch 2

Maussteuerung auf Nintendo Switch 2

Lokaler Mehrspielermodus für bis zu vier Personen

Online-Mehrspielermodus für bis zu acht Personen

GameShare-Unterstützung auf Nintendo Switch 2

Mehr Komfort auf Nintendo Switch 2

Welche Vorteile hat die Nintendo Switch 2 Edition? Im lokalen Splitscreen können bis zu vier Personen gemeinsam eine Farm bewirtschaften. Online steigt die maximale Teilnehmerzahl sogar auf acht, wodurch deutlich größere Farmgemeinschaften möglich sind als in der ursprünglichen Switch-Version.

Durch GameShare wird außerdem nur ein Exemplar benötigt, um ausgewählte Mehrspielerfunktionen mit Freunden zu nutzen. Die Maussteuerung der Joy-Con 2 erleichtert derweil das Platzieren von Möbeln und die Verwaltung des Inventars.

Stardew Valley erschien ursprünglich am 26. Februar 2016 und entwickelte sich seitdem zu einem der einflussreichsten Spiele seines Genres. Neben den zahlreichen Plattformversionen sorgten umfangreiche kostenlose Updates dafür, dass die Farmsimulation auch viele Jahre nach ihrer Premiere aktiv gespielt wird.

ConcernedApe arbeitet am nächsten Projekt

Wie geht es nach Stardew Valley weiter? Weitere Aktualisierungen für die Farmsimulation bleiben möglich. Gleichzeitig arbeitet Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe an Haunted Chocolatier, das erneut Simulationselemente mit Beziehungen und der Verwaltung eines eigenen Geschäfts verbindet.

In Haunted Chocolatier führen Fans eine Süßwarenhandlung und treffen neben gewöhnlichen Bewohnern auch auf Geister. Ein Veröffentlichungstermin steht weiterhin nicht fest, weshalb die physische Stardew Valley Edition im Februar 2027 zunächst für neuen Nachschub im Regal sorgt.

Würdet ihr euch die neue Handelsfassung von Stardew Valley kaufen, oder reicht euch die digitale Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.