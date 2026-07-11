Stardew Valley bekommt offizielles Häkelbuch – Release im Januar 2027

Stardew-Valley-Fans bekommen im Winter 2027 Nachschub, allerdings nicht als Patch oder neues Ingame-Event, sondern als offizielles Buch-Release. Entwickler ConcernedApe hat eine neue, lizenzierte Veröffentlichung bestätigt, die Pelikan-Stadt ein weiteres Stück in die echte Welt holt und die wachsende Reihe an offiziellen Begleitprodukten fortsetzt.

Konkret geht es um ein Handarbeitsbuch, das nach dem großen Erfolg des offiziellen Stardew-Valley-Kochbuchs erneut bei Random House Worlds erscheint. Der Ton ist klar: Statt reiner Fanservice-Massenware soll auch dieses Projekt mit derselben Sorgfalt umgesetzt werden, die das Kochbuch bei vielen zur festen Ergänzung im Regal gemacht hat.

Ein neues offizielles Stardew-Valley-Buch für den Winter 2027

Was erscheint im Januar 2027 offiziell zu Stardew Valley? Am 26. Januar 2027 erscheint The Official Stardew Valley Crochet Book, ein offizielles Häkelbuch mit Stardew-Valley-Thema. Vorbestellungen sind bereits möglich, einen Euro-Preis oder eine konkrete deutsche Handelslistung nennt die Ankündigung zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht.

Spannend ist vor allem der Ansatz: Das Buch will nicht einfach nur Figuren nachbauen, sondern das Cozy-Gefühl der Vorlage in Handarbeitsform übertragen. Das passt zur Serie, die seit Jahren genau von dieser Mischung aus Alltag, Sammelleidenschaft und kleinen Erfolgen lebt, egal ob ihr gerade eure Farm optimiert oder einfach nur einen ruhigen Abend in Pelikan-Stadt verbringt.

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Während viele in der Community parallel weiter auf neue Inhalte und Romanzen im angekündigten Stardew-Valley-Update 1.7 warten, zeigt dieses Projekt auch, wie breit ConcernedApe das Franchise inzwischen aufstellt, ohne den Fokus ausschließlich auf klassische Game-Releases zu legen.

Diese Inhalte stecken im offiziellen Häkelbuch

Welche Projekte und Muster sind im Stardew-Valley-Häkelbuch enthalten? Laut den bisher bekannten Infos bietet das Buch 25 Häkelanleitungen, die sich mit Variationen zu mehr als 45 unterschiedlichen Amigurumi-Projekten kombinieren lassen. Die Sammlung soll dabei sowohl einsteigerfreundliche als auch anspruchsvollere Designs abdecken.

25 Häkelmuster mit Variationen für mehr als 45 Projekte

Anleitungen für Anfänger und Fortgeschrittene

Junimos, Schleime, Eier, Geoden, Pastinaken, Galaxie-Schwert, Glücks-Lilashorts und mehr

Mehrere Farbvarianten für Hühner

Saisonale Junimo-Hütten und weitere anpassbare Projekte

Original-Illustrationen, Charakternotizen und Tipps

Gerade die Mischung aus Deko und ikonischen Gegenständen klingt nach einem Konzept, das nicht nur Hardcore-Fans abholen will. Wer möchte, häkelt sich erst einfache Sammelobjekte wie Eier oder Schleime und arbeitet sich dann zu komplexeren Stücken vor, etwa zu besonderen Items wie dem Meerjungfrauen-Anhänger. Praktisch: Durch die Anpassungsoptionen bei Tieren und saisonalen Elementen dürfte man sich schnell eine kleine, sehr persönliche Stardew-Valley-Vitrine zusammenstellen können.

Stardew Valley als Lifestyle-Universum

Warum wächst Stardew Valley über das Spiel hinaus so stark? Das Häkelbuch ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Stardew Valley längst mehr ist als nur einer der größten Indie-Hits. Neben Merchandise und Begleitbüchern gibt es inzwischen auch Brettspiel- und Konzertformate, die das Universum als Wohlfühlmarke etablieren. Für viele gehört Stardew Valley damit nicht nur auf die Festplatte, sondern auch ins Wohnzimmer.

Parallel dazu bleibt es im Gaming-Kosmos ein Dauerbrenner, der neue Genre-Vertreter inspiriert und die Community über Jahre aktiv hält, während ConcernedApe außerdem an Haunted Chocolatier arbeitet. Unterm Strich wirkt The Official Stardew Valley Crochet Book wie die logische nächste Ausbaustufe für alle, die Pelikan-Stadt nicht nur spielen, sondern auch anfassen wollen, Masche für Masche.

Wie gefällt euch die Idee eines offiziellen Stardew-Valley-Häkelbuchs, und welche Figur oder welches Item würdet ihr als Erstes nachhäkeln? Schreibt es gern in die Kommentare.