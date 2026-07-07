Pokémon GO – Niantic heißt jetzt Scopely Explore, was das für Spieler heißt

Für Pokémon GO beginnt offiziell ein neues Kapitel, und für viele Fans fühlt es sich wie das Ende einer Ära an. Der bisherige Entwickler Niantic verabschiedet sich nicht nur im Geiste von der Vergangenheit, sondern auch ganz konkret vom eigenen Namen und Logo.

Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall: Erst am 6. Juli 2026 hat Pokémon GO sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Nur einen Tag später steht fest, dass die Marke Niantic künftig in dieser Form nicht mehr weitergeführt wird.

Niantic wird zu Scopely Explore

Was bedeutet die Umbenennung für Pokémon GO? Niantic tritt ab sofort unter dem neuen Namen Scopely Explore auf und führt auch ein entsprechend angepasstes Logo ein. Damit rückt die Zugehörigkeit zum neuen Mutterkonzern deutlich stärker in den Vordergrund.

Hintergrund ist die Übernahme von Niantic durch Scopely im März 2025, die damals für umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro gemeldet wurde. Über ein Jahr später folgt nun der sichtbare Schritt im Branding, der für viele langjährige Begleiter wie ein endgültiger Schnitt mit der Niantic-Ära wirkt.

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In einer offiziellen PR-Mitteilung von Scopely heißt es, die neue Bezeichnung solle eine Mission widerspiegeln, die das Team von Anfang an geprägt habe.

Der neue Name soll die Mission widerspiegeln, die diese Teams von Beginn an geleitet hat.

Laut Mitteilung ist Scopely Explore keine eigenständige Firma oder Tochtergesellschaft, sondern ein Team innerhalb von Scopely, das sich auf Erfahrungen konzentriert, die Menschen dazu bringen sollen, die Welt um sich herum zu erkunden.

Diese Spiele tragen künftig das neue Label

Welche Titel gehören zu Scopely Explore? Neben Pokémon GO fallen auch weitere bekannte AR-Projekte unter das neue Branding. In den kommenden Wochen sollen die Spiele entsprechend aktualisiert werden, ohne dass sich am eigentlichen Kern der Erfahrung etwas ändert.

Pikmin Bloom

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Pokémon GO

Für euch bedeutet das vor allem: neuer Name, neues Logo, aber keine angekündigte inhaltliche Neuausrichtung allein aufgrund der Umbenennung. Die Marke Niantic verschwindet damit allerdings aus dem Alltag, in dem sie zehn Jahre lang eng mit Pokémon GO verknüpft war.

Zehn Jahre Pokémon GO und es geht weiter

Wie groß war Pokémon GO und wo steht das Spiel heute? Als Pokémon GO im Sommer 2016 startete, wurde es zum weltweiten Phänomen und erreichte laut den vorliegenden Zahlen nahezu 500 Millionen Downloads. Bis 2020 soll das Spiel zudem rund 6 Milliarden Euro Umsatz generiert haben.

Auch wenn die Hochphase längst vorbei ist, bleibt Pokémon GO stabil: Aktuell sind es weiterhin etwa 5 Millionen täglich aktive Accounts. Passend zum Jubiläum gab es zudem die Chance, eine spezielle Gierspenst-Variante zu fangen.

Inhaltlich läuft die Saison Forever Forward noch bis zum 8. September 2026 und bringt mehrere Termine, die ihr im Auge behalten solltet.

Event Datum Highlights Pokémon GO Fest 2026: Global 11. Juli 2026 bis 12. Juli 2026 Mewtu und Zeraora als Headliner Rayquaza-Event ab 25. Juli 2026 Meteorit-Item für die Mega-Entwicklung von Rayquaza Pokémon-Weltmeisterschaften 28. August 2026 bis 30. August 2026 1v1-Turnier im Rahmen der Championships Community Day August 2026 16. August 2026 Voting zwischen Tadbulb, Nickit, Fidough oder Yamper

Praktisch für die Terminflut: Ein neuer Kalender im Spiel soll dabei helfen, kommende Aktionen besser im Blick zu behalten, gerade rund um GO Fest, Turniere und Community Days.

Wie fühlt sich die Umbenennung von Niantic zu Scopely Explore für euch an: nur ein neues Logo oder wirklich das Ende einer Ära für Pokémon GO? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.