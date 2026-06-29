Pokémon GO 10. Jubiläum – Jubiläums-Gierspenst mit 10er-Münze kommt im Juli 2026

Zum 10. Geburtstag von Pokémon GO spendiert Niantic der Community nicht nur Partyhüte und Nostalgie, sondern auch eine überraschend seltene Sammler-Prämie: Eine einzigartige Variante von Gierspenst steht im Juli 2026 erstmals auf dem Plan. Damit landet ausgerechnet ein Pokémon mit ohnehin komplizierter Verfügbarkeit in einer Jubiläumsform, die vermutlich schnell zu den begehrtesten Trophäen des Events gehören wird.

Besonders spannend: Die optische Veränderung ist diesmal deutlich subtiler als bei klassischen Eventkostümen. Wer also einfach nebenbei farmt, könnte die Besonderheit im Trubel sogar übersehen. Gerade das dürfte den Seltenheitsfaktor zusätzlich befeuern.

Jubiläums-Gierspenst als Highlight der Feier

Was ist das Besondere an der neuen Gierspenst-Variante? Zum 10. Jubiläum erhält Gierspenst eine exklusive Variante, die eine Jubiläumsmünze mit der Zahl 10 auf dem Rücken trägt, statt der üblichen Münze. Im Gegensatz zu auffälligen Kostüm-Pokémon ist der Unterschied zur Standardform vergleichsweise klein, was die Unterscheidung im Alltag schwerer macht.

Zusätzlich kann diese Jubiläums-Variante mit etwas Glück mit einem speziellen Hintergrund auftauchen. Das macht sie nicht nur als Dex-Eintrag interessant, sondern auch als Sammlerstück für alle, die auf seltene Hintergründe und besondere Encounter aus sind.

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Ebenfalls wichtig für Shiny-Jäger: Wer einen Münzbeutel einsetzt, kann dafür sorgen, dass Gierspenst überhaupt erscheint, und dabei besteht auch die Chance, dass es als Schillerndes Pokémon auftaucht.

Termine, Laufzeiten und bekannte Event-Rückkehrer

Wann startet das 10. Jubiläums-Event in Pokémon GO? Das eigentliche Pokémon GO 10th Anniversary Party Event läuft von Samstag, 4. Juli 2026, 10:00 Uhr (Ortszeit) bis Montag, 6. Juli 2026, 20:00 Uhr (Ortszeit). Wer die Boni und Spawns mitnehmen will, sollte sich dieses Zeitfenster fest einplanen, denn die Hauptparty ist entsprechend kurz.

Für Sammler ist aber noch wichtiger: Das Jubiläums-Gierspenst ist nicht nur an dieses Wochenende gebunden, sondern bleibt den gesamten Juli 2026 verfügbar. Damit gibt es deutlich mehr Zeit, gezielt auf die Variante zu gehen, etwa über Sessions mit Münzbeutel.

Neben dem neuen Highlight kehren auch klassische Event-Pokémon zurück, die viele aus früheren Feiern kennen:

Pikachu mit Kuchen-Hut

Evoli mit Partyhut

Waumpel mit Partyhut

Warum diese Variante besonders rar werden könnte

Warum gilt das Jubiläums-Gierspenst als potenziell extrem selten? Event-Pokémon sind in Pokémon GO zwar nichts Ungewöhnliches, doch hier treffen gleich mehrere Faktoren aufeinander: eine einzigartige Jubiläumsmarkierung, eine schwer zu erkennende optische Abweichung, die mögliche Kombination mit speziellem Hintergrund und zusätzlich die Shiny-Option über den Münzbeutel.

Unterm Strich ist das genau die Art von Release, die später in Sammlungen hervorsticht, weil sie zeitlich klar eingegrenzt ist und aus mehreren seltenen Ebenen bestehen kann. Wer den Juli 2026 verpasst, könnte es langfristig schwer haben, genau diese Version nachzuholen, falls sie nicht regelmäßig zurückkehrt.

Wie wichtig ist dir so eine rare Jubiläums-Variante: Jagdst du gezielt das 10er-Gierspenst, oder sind dir Partyhüte und Sammler-Extras inzwischen egal? Schreib es gern in die Kommentare.