Pokémon GO – Jubiläumsforschung bringt gratis Mewtu mit 100 Prozent IV-Werten

Zum zehnten Geburtstag von Pokémon GO verteilt das Entwicklerteam eine besonders starke Belohnung. Wer sich aktuell im Spiel anmeldet, erhält Zugriff auf eine kostenlose Befristete Forschung, an deren Ende ein Mewtu mit perfekten IV-Werten wartet.

Das legendäre Psycho-Pokémon besitzt beim Fang 2.387 WP und damit garantierte Werte von 15 Punkten bei Angriff, Verteidigung und Kraftpunkten. Zusätzlich verfügt es über einen besonderen Hintergrund mit der Erde und kann mit etwas Glück sogar als Schillerndes Mewtu erscheinen.

Die Aufgaben der Jubiläumsforschung

Wie bekommt ihr das kostenlose Mewtu? Die Befristete Forschung zum zehnten Jubiläum ist seit dem 13. August 2026 verfügbar. Für den Abschluss müsst ihr lediglich zwei unkomplizierte Aufgaben erledigen:

10 Pokémon fangen

Pokémon insgesamt 10 Mal mit Power-ups verstärken

Für das Fangen der zehn Pokémon erhaltet ihr einen Meisterball. Die zweite Aufgabe bringt euch 500 Mega-Energie für Mega-Mewtu Y ein. Anschließend lässt sich die abschließende Begegnung mit dem perfekten Mewtu freischalten.

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Die Forschung steht nur für begrenzte Zeit bereit. Sämtliche Aufgaben müssen spätestens am 6. September 2026 um 23:59 Uhr abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt werden. Ein aufgeschobener Abschluss kann sich daher rächen, falls ihr die Forschung am letzten Veranstaltungstag vergesst.

Perfekte Werte und freigeschaltete Mega-Stufe

Warum ist dieses Mewtu so besonders? Neben den perfekten IV-Werten besitzt das Pokémon bereits die dritte Mega-Stufe für Mega-Mewtu Y. Damit entfällt ein großer Teil des normalerweise notwendigen Aufwands, der mit zahlreichen Mega-Raids und erheblichen Mengen Mega-Energie verbunden wäre.

Mega-Mewtu Y gehört zu den mächtigsten Psycho-Angreifern in Pokémon GO. Die Kombination aus perfekten Statuswerten, freigeschalteter Mega-Stufe, 500 Einheiten Mega-Energie und dem zusätzlichen Meisterball macht die Forschung zu einem der großzügigsten kostenlosen Geschenke der bisherigen Jubiläumsfeierlichkeiten.

Die Aktion knüpft zugleich an eine Veranstaltung am Times Square vom 9. Juli 2026 an. Dort erhielten anwesende Fans ebenfalls ein Mewtu mit perfekten Werten. Wer bereits an diesem Vor-Ort-Event teilgenommen hat, kann die neue Forschung weiterhin abschließen, bekommt jedoch ein Mewtu mit zufälligen Werten sowie abweichende Belohnungen. Der besondere Times-Square-Hintergrund soll zu einem späteren Zeitpunkt erneut verfügbar werden.

Weitere Mega-Pokémon stehen bereit

Welche Inhalte folgen nach dem Mewtu-Geschenk? Die aktuelle Saison Forever Forward hält noch weitere Mega-Entwicklungen bereit. Mega-Starmie soll am 22. August 2026 sein Debüt in Pokémon GO feiern.

Am 5. und 6. September 2026 folgt außerdem das GO Fest 2026: Mega-Finale. Im Rahmen dieser Veranstaltung sollen die Mega-Entwicklungen der Starter-Pokémon aus der Kalos-Region eingeführt werden. Mewtu bleibt damit nicht das einzige interessante Mega-Pokémon, das Fans in den kommenden Wochen verstärken können.

Werdet ihr euch das perfekte Mewtu direkt sichern oder wartet ihr mit der Begegnung noch bis zum Mega-Finale? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.