Black Ops 7 Zombies – Wird Season 6 mit einem Super-Easter-Egg zum Finale

In Call of Duty: Black Ops 7 Zombies steht das Ende eines langen Kapitels bevor und trotzdem wirkt es, als könnte Treyarch zum Schluss noch einmal richtig nachlegen. Season 5 Reloaded bringt mit Rex Infernus den angekündigten Abschluss dieser Phase der Dark-Aether-Saga, inklusive Showdown gegen den Wächter und einem Abstecher zum ikonischen Revelations-Haus. Doch ausgerechnet nach diesem vermeintlichen Finale wird die Diskussion in der Community lauter: Was, wenn Season 6 nicht einfach nur ein kleiner Nachschlag wird, sondern der Startschuss für etwas deutlich Größeres?

Der springende Punkt: Selbst wenn die sechste Season keinen klassischen großen Round-Based-Neuzugang liefert und stattdessen eher eine kompakte Survival-Map im Raum steht, könnte Treyarch die Saison mit einem Feature krönen, das für viele wichtiger wäre als jede einzelne Karte. Im Fokus steht ein Begriff, der Zombies-Veteranen sofort triggert: das Super-Easter-Egg.

Ein mögliches Ass im Ärmel für Season 6

Was ist ein Super-Easter-Egg in Zombies? Gemeint ist eine geheime, übergreifende Belohnung oder ein zusätzlicher finaler Schritt, der erst dann freigeschaltet wird, wenn alle Hauptquests eines Zombies-Jahrgangs abgeschlossen wurden. Die Reihe hat dieses Konzept schon mehrfach angedeutet oder umgesetzt, allerdings mit sehr unterschiedlicher Wucht.

Als frühe Variante gelten die Navcards aus Black Ops 2, Black Ops 3 legte mit einem freischaltbaren RK5-Startpistolen-Bonus nach, während Black Ops Cold War für Quest-Abschlüsse einen Buff für die Startwaffe bot. In der Rückschau gilt aber vor allem ein Titel als Messlatte, weil er nach kompletter Quest-Runde nicht nur einen Zusatzkampf, sondern gleich ein ganzes Belohnungspaket auffuhr: ein optionaler Bonus-Boss, neue Freischaltungen und ein alternativer Spielmodus, der das gesamte Meta veränderte.

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Spannend ist dabei, dass Zombies-Lead Kevin Drew in der Vergangenheit bereits durchblicken ließ, er wolle diese Messlatte übertreffen. Black Ops 7 wäre mit seiner langen Lebensdauer und dem absehbaren Ende der Map-Drops nach Season 5 in einer guten Position, um Season 6 als großen Abschiedsakkord zu nutzen, statt sie nur als Pflichtprogramm wirken zu lassen.

Warum Rex Infernus nicht das letzte Wort sein muss

Warum rechnen viele trotz Rex Infernus mit einem größeren Abschluss? Weil es ungewöhnlich wirkt, dass ein Zombies-Zyklus die großen Round-Based-Releases schon mit Season 5 beendet und Season 6 damit auf dem Papier kleiner aussieht. Genau dieses Ungleichgewicht lässt Raum für Spekulationen, dass der Content-Schwerpunkt verschoben wird: weg von einer weiteren Karte, hin zu einem Meta-Ziel für alle, die jede Quest gemacht haben.

Als mögliche kleinere Karte wird in der Community unter anderem die Burg-Location aus Kowakujo als Survival-Setting genannt, was zumindest thematisch und vom Asset-Aufwand her naheliegt. Doch selbst wenn das eintritt, wäre es eher Beiwerk, wenn parallel ein Super-Easter-Egg als ultimativer Abschluss kommt, inklusive neuer Mechaniken oder einem zusätzlichen Endkampf nach dem Wächter.

Gerade ein Bonus-Boss nach dem Wächter würde zu einem Staffel-Finale passen, müsste aber clever balanciert sein: Zwei Boss-Begegnungen hintereinander dürfen nicht so ausarten, dass der Wächter im Vergleich lächerlich wirkt oder der Zusatzkampf nur noch für die absolute Elite spielbar ist. Ein optisch spektakulärer, aber fair designter Wächter-Kampf könnte den Weg frei machen, damit ein geheimer Endgegner als eigentliche Prüfung funktioniert.

Welche Inhalte ein Super-Easter-Egg liefern könnte

Welche Belohnungen wären für ein Super-Easter-Egg in Black Ops 7 Zombies realistisch? Damit so ein Meta-Event wirklich einschlägt, geht es nicht nur um einen Boss, sondern um Rewards, die sich in jeder Runde bemerkbar machen. Diskutiert werden vor allem Vorteile, die den Grind spürbar verändern und trotzdem ein Prestige-Statement bleiben.

Ein zusätzlicher Bonus-Bosskampf, der erst nach Abschluss aller Hauptquests verfügbar wird

Startboni wie besonders hohe Waffenrarität oder stärkere Start-Loadouts, auch mit Blick auf Cursed-Mode-Varianten

Erweiterungen für die Mystery-Box, etwa durch zusätzliche Wonder Weapons aus allen Maps oder einen größeren Legacy-Pool

Kosmetische Belohnungen wie exklusive Tarnungen, Embleme, Calling Cards oder Quest-bezogene Sammler-Items

Freischaltbare spielbare Charaktere, etwa aus bekannten Crews, falls Treyarch diese Schiene nochmal aufgreift

Relikte mit positiven Effekten als dauerhafte, spielstilprägende Belohnung

Auch Story-Fans hätten ein klares Wunschziel: ein geheimer Kampf gegen eine verdrehte, vom Dark Aether korrumpierte Version von Dr. Monty, idealerweise in einer speziellen Arena, die den Mythos rund um die Great-War-Sehnsucht endlich einmal spielbar aufgreift. Das wäre genau die Art von Fanservice, die sich wie ein echter Abschluss anfühlt, statt wie ein weiterer Patch im Live-Service-Rhythmus.

Carry Forward als Traum-Belohnung für Completionists

Was hat Carry Forward mit Zombies zu tun? Ein Thema, das seit Black Ops 7 immer wieder aufkommt, ist das zurückgefahrene Carry-Forward-Konzept. Nach Kritik an zu auffälligen Cel-Shading-Crossover-Skins, die vielen die Immersion kaputt machten, wurde Carry Forward in Black Ops 7 stark eingeschränkt. Übrig blieben laut aktuellem Stand vor allem Fortschritte rund um Zombies-Augments und bestimmte Quest-Belohnungsskins.

Genau deshalb wäre ein Super-Easter-Egg der perfekte Ort für ein Comeback in abgespeckter Form, als Belohnung für alle, die wirklich alles erledigt haben. Denkbar wäre etwa, dass ausgewählte Black Ops 6-Waffen in den Mystery-Box-Pool zurückkehren oder bestimmte Skins für die Terminus-Crew wieder nutzbar werden. Ganze Maps aus Black Ops 6 wären dagegen ein Kaliber, das eher in ein größeres Paket wie ein Zombies-Chronicles-2-Szenario passen würde, statt als Super-Easter-Egg-Reward exklusiv weggeschlossen zu werden.

Wenn Treyarch Carry-Forward-Elemente mit einem geheimen Boss, starken Freischaltungen und einem echten Meta-Ziel verknüpft, könnte Season 6 am Ende der Moment werden, der Black Ops 7 Zombies langfristig aufwertet, selbst wenn die Map-Pipeline schon vorher endet.

Was würdest du dir als Super-Easter-Egg für Black Ops 7 Zombies wünschen: einen brutalen Bonus-Boss, einen Director-Cut-ähnlichen Modus oder Carry Forward als Belohnung für 100 Prozent Quest-Abschluss? Schreib es in die Kommentare.