Donkey Kong 64 Recompiled – Fan-Team plant nativen PC-Port mit Mods

Donkey Kong 64 steht offenbar vor einem Comeback, das es so bisher noch nicht gab: Eine Fan-Gruppe arbeitet an einem nativen PC-Port des N64-Klassikers. Das Projekt trägt den Namen Donkey Kong 64 Recompiled und soll den 3D-Plattformer technisch auf ein modernes Niveau bringen, ohne dabei originale, urheberrechtlich geschützte Spieldaten von Nintendo zu nutzen.

Damit zielt das Team auf einen Ansatz ab, der aus der Modding- und Recompilation-Szene bekannt ist: Die Technik wird neu aufgesetzt, während Assets wie Texturen, Modelle oder Audio nicht einfach aus dem Original übernommen werden. Für Fans bedeutet das im Idealfall eine PC-Version mit Komfortfunktionen, die auf der Nintendo-64-Hardware damals schlicht nicht möglich waren.

Technik-Upgrade für den Klassiker

Welche Verbesserungen soll Donkey Kong 64 Recompiled bieten? Laut Ankündigung sind vor allem typische PC-Features geplant, die das Spiel deutlich flüssiger und schärfer wirken lassen sollen. Genannt werden hochauflösende Grafikoptionen und eine Bildrate ohne festes Limit, was besonders bei Kamera-Schwenks und Plattforming-Passagen einen spürbaren Unterschied machen kann.

Außerdem ist von nativer Mod-Unterstützung die Rede. Das ist ein wichtiger Punkt, weil Donkey Kong 64 bis heute als riesiges Sammelabenteuer mit teils sperrigen Design-Entscheidungen gilt. Modding könnte hier perspektivisch alles abdecken, von Quality-of-Life-Verbesserungen über neue Herausforderungen bis hin zu optischen Overhauls.

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Als weiteres Feature wird Cross-Platform-Kompatibilität erwähnt, ohne bereits konkret zu erklären, wie diese Funktion umgesetzt werden soll. Denkbar wäre vieles, etwa ein einheitlicher Code-Stand oder Mod-Kompatibilität über verschiedene Systeme hinweg, doch Details bleiben vorerst offen.

Unterstützung für hohe Auflösungen

Unbegrenzte Bildrate

Native Mod-Kompatibilität

Angekündigte Cross-Platform-Kompatibilität ohne nähere Spezifikation

Keine Nutzung von urheberrechtlich geschützten Original-Assets

Ein Projekt mit Ansage gegen KI-Vibe-Coding

Worum geht es beim Streit mit einem konkurrierenden Port? Im Umfeld der Ankündigung spricht das Team auch über ein weiteres, ähnliches Recompilation-Projekt, das ebenfalls Donkey Kong 64 auf den PC bringen will. Dabei wird der Konkurrenzansatz deutlich kritisiert, weil dort KI stark für die Entwicklung eingesetzt werden soll.

Das Team bezeichnete die KI-gestützte Umsetzung sinngemäß als schlecht gemacht.

Unterm Strich ist das auch ein Statement zur eigenen Qualitätskontrolle: Donkey Kong 64 Recompiled will sich als sorgfältig entwickelte, möglichst originalgetreue PC-Umsetzung positionieren, statt sich auf automatisierte Entwicklung nach dem Motto Hauptsache irgendwie spielbar zu verlassen.

Warum Donkey Kong 64 bis heute so wichtig ist

Warum ist Donkey Kong 64 ein Meilenstein für die Reihe? Das Original erschien am 24. November 1999 und war der erste 3D-Plattformer im Donkey-Kong-Franchise. Gleichzeitig markierte es das letzte Donkey-Kong-Spiel von Rare, bevor das Studio später von Microsoft übernommen wurde.

Auch kommerziell war das Abenteuer ein Schwergewicht: Donkey Kong 64 zählt zu den meistverkauften Nintendo-64-Spielen und soll dort auf Platz sieben liegen, sogar vor Publikumslieblingen wie Banjo-Kazooie und The Legend of Zelda Majoras Mask.

Spannend ist zudem der Zeitpunkt: Offiziell hat Donkey Kong 64 zuletzt gleich zwei neue Plattformen erreicht. Nach der Wii-U-Virtual-Console-Veröffentlichung im Jahr 2015 folgte im Juni 2026 die Aufnahme in die Nintendo-Classics-Bibliothek auf Nintendo Switch. Ein inoffizieller PC-Port wäre damit eine weitere Option, den Klassiker zu erleben, allerdings außerhalb des offiziellen Nintendo-Ökosystems.

Ein konkretes Release-Datum für Donkey Kong 64 Recompiled gibt es aktuell noch nicht.

Würdet ihr Donkey Kong 64 lieber offiziell auf dem PC sehen, oder reicht euch die aktuelle Nintendo-Classics-Version auf Switch? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.