Donkey Kong Bananza erhält Super-Mario-Update – aber nur in vier Wellen

Donkey Kong Bananza bekommt ein offizielles Crossover mit Super Mario Bros. und das schon heute: In der Nintendo Direct im Juni 2026 wurde ein kostenloses Update angekündigt, das Super-Mario-Inhalte in die kostenpflichtigen Erweiterungen DK Island und Emerald Rush bringt. Das Ganze läuft im Rahmen des 40. Jubiläums der Super-Mario-Reihe und soll DKs jüngstes Switch-2-Abenteuer noch einmal spürbar auffrischen.

Donkey Kong Bananza erschien am 17. Juli 2025, rund einen Monat nach dem Launch der Nintendo Switch 2, und wurde schnell als einer der Gründe gehandelt, warum sich die neue Konsole lohnt. Besonders das hohe Maß an Zerstörung und die wuchtige Action haben dem Spiel früh einen festen Platz unter den Switch-2-Highlights gesichert.

Das steckt im Mario-Crossover

Welche Inhalte kommen mit dem kostenlosen Update ins Spiel? Nintendo ergänzt die beiden Premium-DLCs DK Island und Emerald Rush um Super-Mario-Bros-Elemente, die ihr beim Erkunden und Sammeln entdecken könnt. Im Trailer waren unter anderem bekannte Objekte und Power-ups zu sehen, die in Bananzas Stil neu eingebaut werden.

Zu den bestätigten Inhalten zählen zudem neue Outfits: Donkey Kong und Pauline können sich passend zum Jubiläum in Mario- und Luigi-Kostüme werfen. Während Runs in Emerald Rush sollen außerdem klassische Mario-Gegenstände auftauchen, die man aus den 2D- und 3D-Abenteuern seit Jahrzehnten kennt.

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Mario- und Luigi-Outfits für Donkey Kong und Pauline

Ziegelblöcke

Münzen

Fragezeichen-Blöcke

Superpilze

Nintendo deutete außerdem an, dass darüber hinaus noch weitere Mario-Überraschungen in den Modi versteckt sein könnten. Was genau das bedeutet, bleibt vorerst offen, aber gerade Emerald Rush dürfte durch die neuen Fundstücke deutlich mehr Varianz bekommen.

Nur für kurze Zeit verfügbar

Wann ist das Super-Mario-Update spielbar? Der Haken an der Sache: Das Crossover ist nicht dauerhaft verfügbar. Stattdessen wird das Event in vier zeitlich begrenzten Wellen über den Sommer verteilt. Wer alles mitnehmen will, muss die Zeitfenster also im Blick behalten.

Die offiziellen Termine wurden direkt zur Ankündigung mitgeliefert. Wave 1 startet am 9. Juni 2026 und läuft bis Monatsende. Die weiteren Wellen beginnen jeweils um 10:00 Uhr deutscher Zeit und enden um 09:59 Uhr deutscher Zeit am letzten Tag des Zeitfensters.

Welle Zeitraum Wave 1 9. Juni 2026 bis 30. Juni 2026 Wave 2 14. Juli 2026, 10:00 Uhr bis 21. Juli 2026, 09:59 Uhr Wave 3 4. August 2026, 10:00 Uhr bis 11. August 2026, 09:59 Uhr Wave 4 25. August 2026, 10:00 Uhr bis 1. September 2026, 09:59 Uhr

In der Community fällt die Reaktion entsprechend gemischt aus: Viele feiern die Idee und den Stilbruch-Spaß, andere kritisieren vor allem, dass das kostenlose Update an bereits kostenpflichtige Inhalte gekoppelt ist und zusätzlich noch mit knappen Zeitfenstern arbeitet. Dass Nintendo schon früher mit limitierten Releases für Diskussionen gesorgt hat, dürfte diese Debatte jetzt zusätzlich anheizen.

Wie findet ihr das Super-Mario-Crossover in Donkey Kong Bananza und die Wellen-Termine: cooler Bonus oder unnötiger Zeitdruck? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.