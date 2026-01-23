Donkey Kong Country-Update – Dixie Kong jetzt spielbar, Turbo für Nintendo Switch 2

Mit dem neuen kostenlosen Update auf Version 1.1.0 bringt Donkey Kong Country Returns HD frischen Wind in das klassische 2D-Platformer-Erlebnis auf der Nintendo Switch und der neuen Nintendo Switch 2. Besonders spannend für Fans: Dixie Kong ist nun als spielbarer Charakter verfügbar, samt ihrer charakteristischen Fähigkeit, mit dem Ponytail zu schweben und so schwierige Sprünge zu erleichtern.

Die überarbeitete Version des Wii-Klassikers aus dem Jahr 2010 wurde erst im Januar 2025 für die Nintendo Switch veröffentlicht, hatte jedoch in der Ursprungsversion nur wenige Neuerungen. Mit dem aktuellen Update wird das Spiel nun spürbar erweitert – vor allem auf der Switch 2.

Neue Spielfeatures und Dixie Kong

Was bringt das Update inhaltlich? Die auffälligste Neuerung ist die Integration von Dixie Kong. Sie erweitert die Spielmechanik um eine neue Bewegungstechnik, mit der sich Donkey Kong höher und weiter in die Luft befördern lässt – ideal für schwer erreichbare Plattformen.

Spieler können nun zwischen Diddy Kong und Dixie Kong wechseln, sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus. Der Wechsel erfolgt dynamisch, je nachdem, welchen Sidekick man aus dem Fass befreit oder im Koop durch Tastenbefehl auf der Weltkarte.

Neuer Spielmodus: Turbo Attack

Wie funktioniert der neue Turbo-Modus? Turbo Attack ist ein besonders temporeicher Modus, der nach dem ersten Abschluss eines Levels freigeschaltet wird. Er ergänzt den bereits vorhandenen Time-Attack-Modus um eine neue Herausforderung mit erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit.

Wer ein Level in der Turbo-Variante innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits abschließt, wird mit einer sogenannten Turbo-Medaille belohnt – ein zusätzlicher Anreiz für Speedrun-Fans und erfahrene Spieler.

Technische Verbesserungen auf der Switch 2

Was ist neu für Besitzer der Nintendo Switch 2? Spieler auf der Switch 2 profitieren von mehreren exklusiven Verbesserungen, die speziell auf die neue Hardware zugeschnitten sind. Dazu gehören eine höhere Renderauflösung, optimierte Darstellung auf 4K-Fernsehern sowie deutlich verkürzte Ladezeiten.

Außerdem wurde die Funktion GameShare (Lokaler Nutzer) integriert. Damit können zwei Spieler lokal gemeinsam spielen, ohne dass beide eine eigene Version des Spiels besitzen müssen – ein Feature, das besonders für Familien und Haushalte mit mehreren Nutzern attraktiv ist.

Alle Änderungen im Überblick

Welche Features enthält das Update 1.1.0 genau? Die vollständigen Patchnotes umfassen sowohl spielerische als auch technische Anpassungen. Hier sind alle Neuerungen in einer Übersicht:

Dixie Kong ist jetzt als spielbarer Charakter verfügbar

Charakterwechsel zwischen Diddy und Dixie im Solo- und Koop-Modus möglich

Neuer Spielmodus: Turbo Attack

Turbo-Medaillen bei erfolgreichem Abschluss von Turbo-Stages

Brasilianisches Portugiesisch als neue Sprachoption

Allgemeine Bildqualitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen

Plattformspezifische Features Nintendo Switch Nintendo Switch 2 Dixie Kong spielbar ✔️ ✔️ Turbo Attack Modus ✔️ ✔️ GameShare (Lokaler Nutzer) ❌ ✔️ Verbesserte Bildqualität ❌ ✔️ Kürzere Ladezeiten ❌ ✔️

Ein lohnendes Update für neue und alte Fans

Für wen lohnt sich der erneute Blick auf Donkey Kong Country Returns HD? Während der ursprüngliche HD-Release für viele Veteranen wenig Anreize zum Wiederspielen bot, könnte das Update 1.1.0 nun genau das fehlende Puzzlestück sein. Dank Dixie Kong, Turbo-Modus und Switch-2-Optimierung wird das klassische Abenteuer aufgewertet und bietet mehr Abwechslung.

Besonders Besitzer der Switch 2 profitieren von den technischen Verbesserungen, doch auch auf der normalen Switch ist das Update ein willkommenes Upgrade – und das vollkommen kostenlos.

Spielst du Donkey Kong Country Returns HD bereits oder planst du mit dem neuen Update einen Einstieg? Teile deine Meinung in den Kommentaren!