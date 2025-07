Donkey Kong Bananza – Überraschende Preisreduzierung kurz nach Release!

Donkey Kong Bananza, das neueste Plattformspiel von Nintendo für die Nintendo Switch 2, ist erst seit einer Woche auf dem Markt und schon gibt es eine überraschende Preisreduktion. Dieses Ereignis ist bemerkenswert, da Nintendo-exklusive Spiele selten so bald nach ihrer Veröffentlichung im Preis gesenkt werden. Diese unerwartete Preisaktion macht das neue Spiel noch attraktiver für dich, wenn du es noch nicht erworben hast.

Erste Preisreduzierung für Donkey Kong Bananza

Wie viel kannst du beim Kauf von Donkey Kong Bananza sparen? Amazon hat heute den Preis von Donkey Kong Bananza um 10 % gesenkt. Der neue Preis liegt bei 62,99 Euro, was eine bemerkenswerte Reduzierung ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel erst vor kurzem veröffentlicht wurde. Obwohl dieser Rabatt nicht gigantisch ist, ist er dennoch überraschend für ein brandneues Spiel.

Diese Preisaktion bezieht sich nur auf die physische Version des Spiels für die Nintendo Switch 2. Die digitalen Kopien bei Amazon bleiben weiterhin zum regulären Preis von 69,99 Euro erhältlich. Solltest du also lieber digitale Versionen bevorzugen, musst du auf einen späteren Sale warten.

Details zu Donkey Kong Bananza

Was bietet dir Donkey Kong Bananza? In Donkey Kong Bananza steuerst du Donkey Kong, der zusammen mit einer jungen Pauline in einer unterirdischen Welt auf die Suche nach gestohlenen bananenförmigen Diamanten geht. Das Spiel ähnelt in seinem Stil Super Mario Odyssey, bei dem du sandboxartige Levels erkundest, Aufgaben erledigst, Gegner bekämpfst und Objekte sammelst.

Das Besondere an Bananza sind die zerstörbaren Umgebungen. Du kannst den Großteil des Terrains zerstören, um Wege zu schaffen und Gegenstände zu finden. Es ist das erste Donkey Kong-Spiel, das Nintendo seit Donkey Kong Jungle Beat intern entwickelt hat, und es nutzt Voxel-Technologie, um große, zerstörbare Welten zu gestalten, die Donkey Kongs Stärke betonen.

Spielerlebnis und Features

Welche neuen Features erwarten dich? Donkey Kong Bananza ist ein 3D-Plattform- und Abenteuerspiel, das Zerstörung und offene Welt-Erkundung in den Vordergrund stellt. Du suchst nach den Banandium Gems, goldenen bananenförmigen Diamanten, während du sandboxartige Levels in einer unterirdischen Welt erkundest. Jedes Level bietet ein einzigartiges Thema, wie Eis, Lava oder tropische Biome.

Du kannst Donkey Kongs Fähigkeiten mithilfe eines Fähigkeitenbaums verbessern und tierische Power-Up-Transformationen von NPC-Ältesten erlernen. Diese Transformationen bieten verschiedene Vorteile, wie erhöhte Stärke, Geschwindigkeit oder die Fähigkeit zu gleiten und Bomben abzuwerfen.

Kooperatives Spielen

Wie kannst du mit Freunden spielen? Donkey Kong Bananza unterstützt GameShare, was es einem zweiten Spieler ermöglicht, Pauline lokal oder online auf einer anderen Nintendo Switch 2 zu steuern. Pauline kann Donkey Kongs Transformationen aktivieren, Siegel entfernen und explosive Projektile abfeuern, wenn sie von einem zweiten Spieler kontrolliert wird.

Das Spiel wurde für seine visuellen Effekte, das Gameplay und die Geschichte gelobt, obwohl es einige Kritik für Kamera- und Bildratenprobleme erhielt. Viele Rezensenten halten es für die Killer-App der Switch 2.

Was hältst du von der Preisreduzierung und dem neuen Donkey Kong Abenteuer? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!