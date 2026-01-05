GTA 7: Fans spotten über Release im Jahr 2045 – Warum das Internet lacht

Die Veröffentlichung von GTA 6 steht zwar noch bevor, doch das Internet hat schon einen neuen Liebling für Spott und Spekulationen gefunden: GTA 7. Während Rockstar Games derzeit alle Hände voll zu tun hat, den sechsten Teil der Erfolgsreihe für den geplanten Release am 19. November 2026 fertigzustellen, kursieren bereits Witze und Memes über den Nachfolger.

Der Grund für diese überspitzten Reaktionen ist offensichtlich: Der Abstand zwischen GTA 5 und GTA 6 beträgt satte 13 Jahre. Das hat bei einigen Fans den Eindruck hinterlassen, dass GTA 7 womöglich erst in der fernen Zukunft erscheint – vielleicht sogar 2045 oder 2052.

Warum macht sich das Internet über GTA 7 lustig?

Was steckt hinter den viralen GTA 7-Memes? In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Reddit und X (ehemals Twitter), wurden in den letzten Tagen zahlreiche Beiträge geteilt, die sich über einen hypothetischen Release von GTA 7 lustig machen. Ein besonders populärer Beitrag auf dem GTA Online-Subreddit behauptet mit ironischem Unterton, dass GTA 7 am 1. Januar 2045 veröffentlicht wird.

Dieser Humor trifft einen Nerv, denn Rockstar Games ist berüchtigt für seine langen Entwicklungszyklen. Während zwischen GTA 4 (2008) und GTA 5 (2013) nur fünf Jahre lagen, dauerte es ganze 13 Jahre bis zur Veröffentlichung von GTA 6 im Jahr 2026. Fans befürchten daher im Scherz, dass GTA 7 erst Jahrzehnte später erscheinen könnte.

Offizielle Hinweise zu GTA 7

Gibt es bereits ein offizielles Statement zu GTA 7? Tatsächlich wurde GTA 7 indirekt bereits erwähnt. Der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ließ im Jahr 2024 während einer Konferenz durchblicken, dass man langfristig auch an einem Nachfolger arbeite. Doch konkrete Details oder ein Entwicklungsstart sind bislang nicht bekannt.

Es ist davon auszugehen, dass Rockstar Games sich zunächst voll auf GTA 6 und dessen Online-Modus konzentrieren wird. Angesichts des Erfolgs von GTA Online und den damit verbundenen Einnahmen dürfte es eine ganze Weile dauern, bis ein neuer Serienteil ernsthaft in Angriff genommen wird.

Wie realistisch ist ein GTA 7 vor 2040?

Wann könnte GTA 7 wirklich erscheinen? Selbst optimistische Schätzungen gehen davon aus, dass GTA 7 frühestens in den 2030er Jahren erscheinen könnte. Sollte Rockstar Games erneut einen ähnlich langen Entwicklungszyklus wie bei GTA 6 wählen, wäre ein Release zwischen 2035 und 2040 realistisch. Natürlich hängt dies auch davon ab, wie erfolgreich und langlebig GTA 6 und vor allem sein Online-Modus sein werden.

Eine humorvolle Prognose besagt: Wenn der nächste Teil doppelt so lange auf sich warten lässt wie GTA 6, dann wäre ein Release im Jahr 2052 denkbar. Auch wenn das übertrieben erscheint, hat der Gedanke im Netz für reichlich Spott gesorgt.

Ein Rückblick auf die bisherigen GTA-Releases

Wie lange dauerte die Entwicklung früherer GTA-Spiele? Ein Blick auf die Release-Historie der Grand-Theft-Auto-Reihe zeigt, wie stark sich die Entwicklungszeiten über die Jahre verlängert haben:

Spiel Veröffentlichung Abstand zum Vorgänger GTA 3 2001 – GTA: Vice City 2002 1 Jahr GTA: San Andreas 2004 2 Jahre GTA 4 2008 4 Jahre GTA 5 2013 5 Jahre GTA 6 2026 13 Jahre

Wie die Tabelle zeigt, hat sich der Zyklus von einem bis zwei Jahren in den frühen 2000ern auf über ein Jahrzehnt verlängert. Diese Entwicklung erklärt die Skepsis und Ironie vieler Fans hinsichtlich eines möglichen GTA 7.

Wie reagiert die Community auf die Wartezeit?

Was sagen Gamer zur langen Entwicklungszeit? Die Reaktionen reichen von verständnisvollem Warten bis hin zu sarkastischen Kommentaren über das hohe Alter, das man beim Erscheinen von GTA 7 wahrscheinlich erreicht haben wird. Ein beliebter Kommentar lautete:

„Das ist nicht der Release von GTA 7 – das ist der Termin für die PC-Version von GTA 6.“

Ein anderer Nutzer schrieb:

„Wenn GTA 7 wirklich 2052 rauskommt, dann spiele ich es mit meinem Enkelkind.“

Solche Aussagen zeigen, wie sehr sich die Community mit dem langen Warten arrangiert – mit einer ordentlichen Portion schwarzem Humor.

Was ist von Rockstar Games in den nächsten Jahren zu erwarten?

Welche Prioritäten setzt Rockstar Games nach GTA 6? Nach dem Release von GTA 6 im November 2026 dürfte Rockstar seinen Fokus zunächst auf den Ausbau des Online-Modus legen. Wie schon bei GTA 5 wird erwartet, dass GTA 6 Online über viele Jahre hinweg unterstützt und erweitert wird.

Das bedeutet: Neue Inhalte, Events, Mikrotransaktionen und eventuell sogar Story-Erweiterungen könnten GTA 6 für mindestens eine Dekade relevant halten. Ein direkter Nachfolger wird also nicht nur aus Zeitgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus auf sich warten lassen.

Wie siehst du das?

Findest du die Memes über GTA 7 lustig oder frustrierend? Glaubst du, dass Rockstar Games den Entwicklungszyklus verkürzen kann, oder werden wir tatsächlich bis 2040 oder länger warten müssen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!