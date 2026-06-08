Die Rückkehr nach Albion hat jetzt nicht nur einen Termin, sondern auch mehrere Editionen. Fable erscheint am 23. Februar 2027, doch wer zur Premium Edition greift, kann bereits ab dem 18. Februar 2027 loslegen.

Microsoft und Playground Games haben die Inhalte der Vorbestellerboni, der Premium Edition, des Premium Edition Upgrades und der Collector’s Edition vorgestellt. Und ja: Ein Hühneroutfit gehört ebenfalls dazu. Albion war eben nie ein Ort für völlig würdevolle Heldengeschichten.

Vorbesteller erhalten das Pre-Order Content Pack

Wer eine beliebige Edition von Fable vorbestellt, erhält das Pre-Order Content Pack. Darin enthalten sind mehrere In-Game-Gegenstände, die direkt zum typischen Humor der Reihe passen.

Zum Paket gehören:

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ein heroisches, aber fragwürdiges Hühneroutfit

ein Wildblumenstrauß

ein Spielzeughuhn

ein Picknickkorb mit Gebäck

Diese Gegenstände sollen nicht nur kosmetische Spielereien sein, sondern auch Einfluss darauf haben, wie Albion die eigene Figur wahrnimmt. Das Ansehen des eigenen Helden oder der eigenen Heldin spielt in Fable traditionell eine wichtige Rolle. Wer also schon immer davon geträumt hat, sich als Huhn Respekt zu erarbeiten: 2027 ist euer Jahr.

Fable Premium Edition mit fünf Tagen Early Access

Die Fable Premium Edition enthält die Vollversion des Spiels und gewährt Early Access. Käufer können dadurch bis zu fünf Tage vor dem offiziellen Release spielen.

Da Fable regulär am 23. Februar 2027 erscheint, beginnt der Early Access am 18. Februar 2027.

Zusätzlich enthält die Premium Edition das Premium Edition Content Pack. Ebenfalls enthalten sind das digitale Artbook und der Soundtrack des Spiels. Die Musik stammt von Jacob Shea.

Story-Erweiterung Order of the Hero kommt nach Launch

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Premium Edition ist die Story-Erweiterung Fable: Order of the Hero. Diese erscheint nach dem Launch und führt Spieler in die Geheimnisse eines uralten, düsteren Kults, der sich tief in Albion verbirgt.

Damit ist bereits vor Release klar: Playground Games plant zusätzlichen Story-Nachschub für Fable. Konkrete Details zum Umfang oder Veröffentlichungszeitraum der Erweiterung wurden bislang noch nicht genannt.

Der Name klingt jedenfalls nach klassischem Fable-Stoff: ein düsterer Kult, gefährliche Geheimnisse und vermutlich mindestens eine Person, die viel zu theatralisch in einer Kapuze herumsteht.

Premium Edition Upgrade für Standard- und Game-Pass-Spieler

Wer zunächst nur die Standard Edition kauft oder Fable über Game Pass Ultimate beziehungsweise PC Game Pass spielt, kann separat das Premium Edition Upgrade erwerben.

Damit erhalten auch diese Spieler Zugang zu den Vorteilen der Premium Edition. Dazu gehören der Early Access, das Premium Edition Content Pack, die Story-Erweiterung Order of the Hero sowie digitales Artbook und Soundtrack.

Gerade für Game-Pass-Abonnenten dürfte das Upgrade interessant sein. Sie müssen nicht die komplette Premium Edition kaufen, können sich aber trotzdem die zusätzlichen Inhalte sichern.

Collector’s Edition mit Statue des Buben der Klingen

Für Sammler gibt es außerdem eine Fable Collector’s Edition. Diese enthält alle Inhalte der Premium Edition und legt zusätzlich physische Extras obendrauf.

Dazu gehören:

eine limitierte Statue des Buben der Klingen

ein gebundenes Artbook mit Konzeptgrafiken

eine SteelBook-Hülle

eine Gildensiegel-Anstecknadel

Die Statue dürfte für langjährige Fans besonders spannend sein, denn der Bube der Klingen gehört zu den markantesten Motiven der Reihe. Microsoft spricht von einer filigran gestalteten Figur in limitierter Stückzahl.

© Xbox Game Studios/Playground Games

Fable erscheint im Februar 2027

Fable erscheint am 23. Februar 2027. Der Early Access der Premium Edition startet bereits am 18. Februar 2027.

Das Rollenspiel von Playground Games gehört zu den wichtigsten kommenden Xbox-Titeln. Beim Xbox Games Showcase 2026 hatte Microsoft bereits einen neuen Trailer gezeigt und weitere Details zur Geschichte enthüllt. Unter anderem wurde Isabel vorgestellt, die von Hayley Atwell gespielt wird. Außerdem deutete der Trailer die Rückkehr von Jack of Blades an.

Mit den Editionen wird nun klarer, wie Microsoft den Launch vorbereitet: Standardzugang über Game Pass und regulären Kauf, zusätzliche Inhalte über Premium Edition und Upgrade sowie eine Collector’s Edition für Fans, die Albion nicht nur spielen, sondern auch ins Regal stellen wollen.