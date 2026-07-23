Avatar Legends The Fighting Game – erste Tests mit Wertungen um 81 Punkte

Nur einen Tag vor Release sind die ersten Tests zu Avatar Legends: The Fighting Game online gegangen und der Trend zeigt klar nach oben. Der 2D-Prügler, der am 23. Juli 2026 für aktuelle Plattformen erscheint, sammelt in den bisherigen Wertungen überwiegend positives Feedback ein und macht damit pünktlich zur besonders vollen Avatar-Woche ordentlich Druck auf den Hype-Kessel.

Zum Start stehen laut den bisherigen Infos zwölf Figuren aus dem Nickelodeon-Universum zur Auswahl, darunter Aang und Korra. In den Reviews wird vor allem betont, dass sich das Spiel nicht nur an Genre-Veteranen richtet, sondern auch Einsteigern einen gut zugänglichen Weg in die Mechaniken bietet.

Erste Wertungen und zentrale Stärken

Wie gut fällt die aktuelle Review-Lage aus? Auf Metacritic steht Avatar Legends: The Fighting Game zum Zeitpunkt der ersten Auswertung bei einer Wertung von 81 und damit im Bereich allgemein positiv, basierend auf neun Kritiken. Auf OpenCritic kommt das Spiel auf einen Gesamtschnitt von 82 sowie eine Kritiker-Empfehlungsquote von 64 Prozent.

Welche Aspekte werden in den Tests besonders gelobt? Mehrere Redaktionen heben die Einsteigerfreundlichkeit hervor: Tutorials und Bedienhilfen sollen sehr gut durch die Grundlagen führen, ohne die Tiefe für Fortgeschrittene zu opfern. Ebenfalls häufig genannt wird der Look, denn das Spiel setzt auf einen komplett handgezeichneten Stil, der den Ton der Serien treffen soll.

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Auch die spielerische Seite wird in den oberen Wertungen stark gemacht: flüssige Bewegung, lohnende Komborouten und ein Kampfsystem, das kreative Lösungen erlaubt. Zusätzlich sorgt ein Support-System laut Stimmen aus den Reviews dafür, dass sich das 12er-Aufgebot größer anfühlt, als es auf dem Papier klingt.

Avatar Legends ist ein Meisterwerk: Es nimmt das Besondere an Fighting Games und setzt es auf extrem hohem Niveau um, bleibt dank hervorragender Tutorials und starker Zugänglichkeitsoptionen aber auch für Neulinge offen. Zusammen mit den komplett handgezeichneten Bildern fängt es den Geist der Serie perfekt ein.

Das Potenzial ist riesig: Ein wunderschöner 2D-Fighter als Liebeserklärung an die Sprite-Ära, mit extrem befriedigender Bewegung und fordernden, aber belohnenden Kombos. Der schwache Story-Modus und fehlende Basis-Optionen machen die Empfehlung für reine Avatar-Fans aber schwerer.

Wo Kritik ansetzt und für wen sich das Spiel eignet

Welche Schwächen nennen die Reviews? Trotz der positiven Richtung tauchen wiederkehrende Kritikpunkte auf. Am häufigsten wird ein eher enttäuschender Story-Modus genannt. Außerdem wird in einzelnen Tests bemängelt, dass grundlegende Komfort-Optionen fehlen, etwa CPU-Schwierigkeitsgrade.

Für wen ist Avatar Legends: The Fighting Game besonders interessant? Der Tenor vieler Stimmen: Wer Fighting Games ernsthaft spielt, bekommt hier ein System, das Skill-Aufbau belohnt und Ausdruck im Match zulässt. Für reine Serienfans hängt die Empfehlung stärker davon ab, wie wichtig ihnen ein umfangreicher Story- oder Solo-Anteil ist.

Positiv hervorgehoben wird außerdem, dass sich die Figuren klar unterscheiden sollen. In den gemischteren Einschätzungen klingt dabei auch an, dass das Spiel möglicherweise eher neue Fans für das Avatar-Universum gewinnen kann als umgekehrt alle Erwartungen langjähriger Serienanhänger zu erfüllen.

Release, Modi, Online-Features und DLC-Pläne

Was steckt zum Launch drin? Avatar Legends: The Fighting Game bringt mehrere Modi mit, die direkt ab Start verfügbar sind:

Training-Modus zum Üben und Testen von Kombos

Arcade-Modus

Story-Modus

Online-Spiel

Kunstgalerie mit bislang unveröffentlichtem Konzeptmaterial aus den Avatar-Serien

Wie sieht es online technisch aus? Für Online-Matches sind Rollback-Netcode und Crossplay angekündigt, um plattformübergreifend stabile Partien zu ermöglichen. Der geplante Freischaltzeitpunkt wird mit dem 23. Juli 2026 am Nachmittag deutscher Zeit angegeben.

Welche Inhalte sind nach Release geplant? Zusätzlich ist weiterer Support bereits bestätigt: Über 2026 und 2027 hinweg sollen neue DLC-Kämpfer erscheinen. Genannt wurden Iroh, Ty Lee, Lin Beifong und Bolin. Außerdem ist ein Charakter-Voting vorgesehen, bei dem Kuvira, Tenzin, Amon, König Bumi und Asami Sato zur Auswahl stehen.

Was ist sonst noch für Avatar-Fans relevant? Die letzte Juliwoche bleibt auch abseits des Games spannend: Am 25. Juli 2026 soll zudem der Animationsfilm Avatar Aang: The Last Airbender exklusiv bei Paramount+ erscheinen. Inhaltlich ist er zwischen den Ereignissen von Avatar: Der Herr der Elemente und Die Legende von Korra angesiedelt.

Wie steht ihr zu den bisherigen Wertungen: Reicht euch ein starker Online-Fokus mit zugänglichen Tutorials oder ist euch ein großer Story-Modus bei einem Avatar-Spiel wichtiger? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.