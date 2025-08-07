Josh Brolins Avatar-Absage – Warum er die Rolle ablehnte

Bevor Josh Brolin als Thanos im Marvel Cinematic Universe zu sehen war, hätte der Oscar-nominierte Schauspieler fast eine große Rolle in einer anderen Blockbuster-Franchise übernehmen können. Während eines Auftritts im Podcast Happy Sad Confused sprach der Star über seine Entscheidung, eine Rolle im ursprünglichen Avatar-Film abzulehnen. James Cameron zog in Erwägung, Brolin als den bösen Col. Miles Quaritch zu besetzen, eine Rolle, die schließlich von Stephen Lang gespielt wurde. Obwohl es Brolin schwerfiel, die Gelegenheit, mit Cameron zu arbeiten, auszuschlagen, fühlt er, dass es letztendlich das Beste war, da Lang perfekt in die Rolle passte.

Warum hat Josh Brolin die Rolle abgelehnt?

Was waren die Gründe für Brolins Entscheidung? Brolin erklärte, dass seine Entscheidung mehr auf dem Projekt als auf Cameron basierte. Während des Happy Sad Confused-Interviews sagte er, dass er nicht besonders daran interessiert war, eineinhalb Jahre mit der langen Produktionszeit des Films zu verbringen. Trotz seiner Entscheidung war Cameron Berichten zufolge sehr verärgert, als Brolin das Sci-Fi-Epos ablehnte.

Stephen Lang hingegen ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Avatar-Franchise geworden. Obwohl Quaritch am Ende des ersten Films stirbt, konnte der Schauspieler dank der Einführung von Rekombinanten in die Fortsetzungen zurückkehren. Die Erinnerungen toter Menschen werden in einen Na’vi-Körper übertragen, was Lang ermöglichte, in Avatar: The Way of Water und dem kommenden Avatar: Fire and Ash zurückzukehren.

Stephen Langs Beitrag zur Avatar-Franchise

Wie hat Lang die Rolle des Quaritch geprägt? Lang erwies sich als perfekte Wahl für die Rolle im ersten Avatar-Film, wo er als kompromissloser militärischer Anführer glänzte. Er hat diese Rolle in den Fortsetzungen weiter vertieft, indem er die Dynamik mit der Figur Spider erkundet hat. Lang hat seine Wahl als Quaritch in den Avatar-Sequels weiter unterstrichen und sich damit einen festen Platz in der Franchise gesichert.

Brolin hingegen hat seinen eigenen Weg im Marvel Cinematic Universe gemacht. Seine Darstellung von Thanos in Avengers: Infinity War machte ihn schnell zu einem der einprägsamsten Bösewichte der Franchise. Mit einer komplexen Motivation und tiefen Charakterentwicklung war Thanos ein Charakter, mit dem sich das Publikum beschäftigen konnte, auch wenn sie seine Methoden ablehnten.

Ein Blick auf alternative Besetzungen

Wie hätte Brolin als Quaritch abgeschnitten? Brolin ist ein beeindruckender Schauspieler, der mit Sicherheit einen starken Quaritch abgegeben hätte. Doch wie die Geschichte zeigt, war Lang die ideale Wahl. Er hat den Charakter von Quaritch mit seiner Darstellung geprägt und es ist schwer, sich jemand anderen in dieser Rolle vorzustellen. Ähnlich verhält es sich mit Brolin als Thanos; seine Leistung hat die Figur im MCU unvergesslich gemacht.

So bleibt die Frage: Was wäre, wenn? Doch sowohl Lang als auch Brolin haben in ihren jeweiligen Rollen herausragende Leistungen erbracht, und es ist klar, dass alles so gekommen ist, wie es sollte. Beide Schauspieler haben sich in ihren Franchises verewigt und der Zuschauer kann gespannt sein, wie es in Zukunft weitergeht.

Nun bist du gefragt: Wie siehst du diese Besetzungsgeschichten? Hättest du Brolin lieber in Avatar gesehen oder passt Lang perfekt in die Rolle? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!