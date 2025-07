Avatar 3 enthüllt neue Konflikte – Das ändert sich in Fire and Ash

Der erste Trailer zu Avatar: Fire and Ash hat das Publikum mit einem atemberaubenden Einblick in den dritten Teil von James Camerons revolutionärem Sci-Fi-Epos begeistert. Die Aufnahmen zeigen einen feurigen neuen Konflikt und einen aggressiveren Na’vi-Stamm, der die Einsätze für Jake Sully und seine Familie erhöht. Mit dieser heiß erwarteten Fortsetzung in Aussicht plant Cameron bereits weit in die Zukunft, mit mindestens zwei weiteren Fortsetzungen, Avatar 4 und Avatar 5, die für 2029 und 2031 geplant sind.

James Camerons neue Pläne für die Avatar-Welt

Was hat James Cameron für die Zukunft von Avatar geplant? Camerons Ambitionen für die Welt von Pandora gehen über die Hauptfilmreihe hinaus. In einem kürzlichen Interview mit Empire Magazine enthüllte Cameron, dass er aktiv an einer animierten Anthologieserie arbeitet, die die verborgenen Ecken des Franchise erkunden soll. Diese Serie soll Geschichten bieten, die nicht in die narrative Struktur oder den Charakterfokus der Hauptfilme passen, und ein neues Feld für das Weltenbauen eröffnen.

„Ich sagte zu Disney, ich möchte eine animierte Anthologieserie machen, die im Grunde in der Welt spielt, aber Geschichten erzählt, die du nicht von dieser Welt erwarten würdest“, erklärte Cameron. „Es könnte sogar einen animierten Spielfilm geben – entweder für Streaming oder als Kinofilm.“ Laut Cameron könnte die Anthologie sich auf die Vorgeschichte von Charakteren und auf tangentiale Ereignisse konzentrieren, die außerhalb der Kamera in den Filmen stattfanden.

Ein neuer Blick auf Pandora

Wie wird die kommende Avatar-Fortsetzung erzählt? Avatar: Fire and Ash setzt die Geschichte nach den Ereignissen von Avatar: The Way of Water fort, mit der Sully-Familie, die immer noch mit dem Verlust ihres ältesten Sohnes Neteyam zu kämpfen hat. Der Film wird eine bedeutende neue Bedrohung in Form des Mangkwan-Clans einführen, einem vulkanischen Na’vi-Stamm, der auch als „Aschevolk“ bekannt ist und von der furchterregenden Kriegerin Varang angeführt wird.

Cameron hat erklärt, dass er über die Dynamik „alle Menschen sind böse, alle Na’vi sind gut“ hinausgehen möchte. Das Aschevolk wird eine dunklere Seite der Na’vi repräsentieren, die durch Jahre der Entbehrung gehärtet wurde. Der Trailer deutet an, dass Varang und ihr feuerführender Clan sich möglicherweise mit den menschlichen RDA-Streitkräften verbünden könnten, die von dem zurückkehrenden Colonel Miles Quaritch angeführt werden.

Erzählperspektiven und kommende Veröffentlichungen

Welche Veränderungen kommen in der Erzählweise von Avatar? Der Film verspricht eine bedeutende Verschiebung der Perspektive. Cameron hat bestätigt, dass Jake Sully nicht mehr der Hauptnarrator sein wird. Stattdessen wird die Geschichte von Fire and Ash aus der Sicht seines Sohnes Lo’ak erzählt, was die zunehmende Bedeutung des Charakters in der Saga widerspiegelt. Cameron hat weiter enthüllt, dass jede nachfolgende Fortsetzung einen anderen Erzähler haben wird, sodass das Publikum die sich entfaltenden Ereignisse aus neuen Blickwinkeln erleben kann.

Avatar: Fire and Ash wird am 19. Dezember 2025 in die Kinos kommen. Diese neue Perspektive soll einen Wendepunkt für die Sully-Familie und für Pandora darstellen, mit Neytiri und Kiri an der Seite von Ronal und dem menschlichen Charakter Spider.

Ein Blick in die Zukunft von Pandora

Welche Teile von Pandoras Geschichte könnten erkundet werden? Camerons Vision für die animierte Serie könnte die Ursprünge von Pandora beleuchten, wie die erste Expedition oder wer zuerst auf Pandora landete. Obwohl das Projekt noch in der Konzeptphase ist, deutet Camerons Interesse an, dass die Serie eine Vielzahl von Erzählmöglichkeiten bieten könnte.

„Wir haben noch nicht viel damit gemacht“, gab Cameron zu, und erklärte den aktuellen Status des Projekts. „Wir sammeln noch unsere Geschichten und ähnliches, und ich muss die Boutique-Filmemacher und Animatoren finden, die es machen wollen.“ Trotz der frühen Phase des Projekts könnte die Serie von großen animierten Anthologien wie Love, Death + Robots, Star Wars: Visions und Secret Level inspiriert werden.

Welcher Teil der Pandora-Geschichte interessiert dich am meisten? Lass es uns in den Kommentaren wissen!