PS5-Belohnungssystem erneut im Leak – Guthaben für Aktionen erwartet

Sony scheint versehentlich das kommende Belohnungssystem für die PlayStation 5 enthüllt zu haben – und es dürfte genau das sein, worauf viele gewartet haben. Auf einer bislang nicht offiziell angekündigten Seite im PlayStation Store ist ein mysteriöser Eintrag für „Wallet Credit“ aufgetaucht. Dieser lässt stark vermuten, dass Guthaben für das PSN-Konto bald wieder durch besondere Aktionen verdient werden kann.

PlayStation Stars, das aktuelle Belohnungssystem, wird zum 2. November 2026 komplett eingestellt. Bereits seit dem 23. Juli 2025 können keine neuen Punkte mehr gesammelt oder digitale Sammelobjekte freigeschaltet werden. Der vollständige Abschied rückt damit näher – doch Sony scheint schon an einem Nachfolger zu arbeiten.

Was war PlayStation Stars und warum wird es eingestellt?

Was bot das bisherige System? PlayStation Stars war ein auf der PlayStation App basierendes Belohnungsprogramm. Du konntest Punkte verdienen durch das Abschließen von Herausforderungen, das Spielen neuer PS Plus-Titel, das Kaufen von Spielen im PS Store oder das Erreichen bestimmter Trophäen-Ziele. Diese Punkte konnten dann gegen Spiele, digitale Sammelobjekte oder PS Store-Guthaben eingetauscht werden.

Warum verschwindet es? Viele vermuteten, dass Sony durch die Möglichkeit, direkt PSN-Guthaben zu verdienen, finanzielle Einbußen erlitt. Doch der neue Leak legt nahe, dass genau diese Funktion zurückkehren könnte. Offenbar war also nicht das finanzielle Modell der Grund für das Ende von PS Stars, sondern eine geplante Weiterentwicklung.

Was zeigt der neue Leak im PS Store?

Welche Hinweise gibt es? Ein Reddit-Nutzer entdeckte eine Seite im PlayStation Store mit der Bezeichnung „Wallet Credit“, illustriert mit einem typischen PS Store-Symbol. Die Seite ist zwar als „angekündigt“ gelistet, enthält jedoch weder ein Veröffentlichungsdatum noch konkrete Details zur Funktionsweise. Es ist aber möglich, sie bereits auf die Wunschliste zu setzen – ein Indiz dafür, dass es sich um ein echtes kommendes Feature handelt.

Was bedeutet das für dich? Wallet-Guthaben zum Verdienen könnte zurückkehren. Die Darstellung als eigenständige Anwendung lässt vermuten, dass es sich nicht nur um ein einfaches Guthabenpaket handelt, sondern um ein interaktives System – vielleicht mit Herausforderungen, Belohnungen oder Fortschrittszielen.

Wie könnte das neue Belohnungssystem funktionieren?

Welche Möglichkeiten sind denkbar? Zwar gibt es noch keine offiziellen Details, aber basierend auf bisherigen Konzepten und Nutzervermutungen könnten folgende Modelle Teil des neuen Systems sein:

Automatische Wallet-Gutschriften ab einem bestimmten Einkaufswert – eine Art Cashback-System.

Belohnungen für das Erreichen von Trophäen oder bestimmten Spielerfolgen.

Teilnahme an Sony-gestützten Umfragen oder Sonderaktionen.

Wallet-Guthaben als Preis bei PlayStation-Turnieren.

Gerade die Verknüpfung mit Trophäen oder Turnieren würde viele motivieren, sich intensiver mit dem PlayStation-Ökosystem auseinanderzusetzen – und genau das dürfte Sony beabsichtigen.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Wird das neue System besser als PS Stars? Sony hat bereits angekündigt, das Belohnungssystem weiterentwickeln zu wollen. Wenn das Leak stimmt, scheint der Fokus stärker auf praktikablen Belohnungen wie Wallet-Guthaben zu liegen statt auf digitalen Sammelobjekten, die ohnehin nur über die App angezeigt werden konnten – ein großer Kritikpunkt an PS Stars. Das würde die Attraktivität deutlich steigern.

Wann kommt das neue System? Ein offizielles Datum gibt es bislang nicht. Aufgrund der vollständigen Abschaltung von PS Stars zum 2. November 2026 ist es jedoch wahrscheinlich, dass das neue System gegen Ende 2026 eingeführt wird – vielleicht sogar pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Wird es sich lohnen?

Was kannst du erwarten? Sollte das neue System wirklich eine Möglichkeit bieten, durch dein Spielverhalten Wallet-Guthaben zu verdienen, könnte das für viele wieder ein echter Anreiz sein. Besonders, wenn es transparent, gut integriert und konsolenbasiert funktioniert. Eine Rückkehr zum praktischen Belohnungsprinzip wäre ein Schritt in die richtige Richtung.

Was hältst du von dem möglichen neuen PS5-Belohnungssystem? Würdest du Wallet-Guthaben durch Trophäen oder Aktionen sammeln wollen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!