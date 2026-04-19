Samson auf PS5 und Xbox Series wohl im Herbst 2026 – das ist der Patch-Plan

Liquid Swords hat ein frisches Update zur Konsolenfassung von Samson veröffentlicht und damit auch PS5-Fans wieder ins Boot geholt. Laut dem neuen Fahrplan peilt das Studio einen Release der Konsolen-Versionen im Herbst 2026 an. Welche Plattformen am Ende genau bedient werden, ist zwar noch nicht offiziell aufgelistet, doch PlayStation 5 und Xbox Series gelten als die wahrscheinlichsten Kandidaten.

Samson ist am 8. April 2026 bereits für PC erschienen und hat dort einen eher holprigen Start hingelegt. Kritikerwertungen und Nutzerfeedback fallen bisher durchwachsen aus, was den Druck auf das Team erhöht, das Spiel in den kommenden Monaten technisch und spielerisch deutlich zu stabilisieren.

Konsolen-Release im Herbst 2026 auf dem Plan

Wann erscheint die PS5-Version von Samson? Nach aktuellem Stand liegt das Release-Zeitfenster der Konsolen-Umsetzungen im Herbst 2026. Ein konkretes Datum nennt Liquid Swords bislang nicht, ebenso wenig eine finale Plattformliste.

Unterm Strich ist das dennoch ein wichtiges Signal: Trotz der verhaltenen Resonanz zum PC-Launch wird das Projekt nicht einfach fallengelassen. Stattdessen soll Samson bis zum Konsolenstart über viele Updates in einen Zustand gebracht werden, der ein deutlich runderes Gesamtpaket abliefert.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das ist gerade mit Blick auf Konsolen entscheidend, weil sich dort Probleme wie Instabilität, Performance-Einbrüche oder unpräzise Steuerung meist noch stärker auf das Spielgefühl auswirken als am PC. Entsprechend steht und fällt die Konsolenfassung mit den kommenden Patches.

Der Patch-Fahrplan bis zum Herbst

Welche Updates bekommt Samson vor dem Konsolenstart? Liquid Swords setzt in den nächsten Wochen und Monaten auf eine dichte Update-Folge. Bereits zwei größere Patches sind erschienen, die laut Studio unter anderem allgemeine Stabilität, das Kampfsystem und zusätzliche Tutorials adressieren, um Nahkampf- und Fahrmechaniken verständlicher zu erklären.

Der nächste große Schritt folgt schon sehr bald: Am 22. April 2026 soll Update 3 erscheinen. Es bringt laut Ankündigung weitere Verbesserungen am Kampf, neue Auto-Varianten, Anpassungen am Fahrzeug-Tuning für Tastatursteuerung, Überarbeitungen bei Zeitrennen sowie zusätzliche Performance-Optimierungen und Bugfixes.

Update 4 ist bereits für den 29. April 2026 eingeplant und soll sich neben allgemeinen Verbesserungen besonders auf Probleme konzentrieren, die aus dem Community-Feedback hervorgegangen sind. Darüber hinaus will Liquid Swords den wöchentlichen Rhythmus vorerst fortsetzen, ein weiteres Update ist im Fahrplan bereits für den 9. Mai 2026 notiert.

Geplantes Update Schwerpunkte laut Roadmap 22. April 2026 Kampf-Verbesserungen, neue Autos, Vehicle-Tuning für Tastatur, Zeitrennen-Refinements, Performance-Optimierung, Bugfixes 29. April 2026 Community-Feedback-Themen plus allgemeine Performance- und Gameplay-Verbesserungen 9. Mai 2026 Weiteres wöchentliches Update (Details im Fahrplan gelistet) Mitte Mai 2026 Größeres Content-Update mit Fokus auf Kampf-Inhalte Mitte Juni 2026 Größeres Content-Update mit Fokus auf Fahrzeug-Inhalte Herbst 2026 Konsolen-Launch laut Roadmap

Was Liquid Swords mit den Updates erreichen will

Wie soll Samson bis zur Konsolenfassung verbessert werden? Der Plan ist klar auf Schadensbegrenzung und langfristige Verbesserung ausgelegt. Stabilität und Performance stehen sichtbar im Vordergrund, parallel sollen Kampfsystem und Fahrzeug-Handling weiter geschärft werden. Gerade die Kombination aus Action, Driving und den eher ungewöhnlichen Genre-Einschlägen macht es wichtig, dass sich die Kernsysteme sauber erklären und zuverlässig spielen lassen.

Zusätzlich sind zwei größere Content-Updates angekündigt: Mitte Mai 2026 mit neuen kampfbezogenen Inhalten und Mitte Juni 2026 mit fahrzeugbezogenen Inhalten. In der Theorie könnte Samson damit bis zum Herbst nicht nur etliche Patches erhalten, sondern auch inhaltlich spürbar wachsen.

Ob das am Ende reicht, um das Spiel auf PS5 und Co. mit einem besseren Ruf an den Start zu bringen, wird sich spätestens in den kommenden Wochen zeigen, wenn die nächsten Updates live gehen und die Reaktionen darauf messbar werden.

Wie steht ihr zu Samson: Wartet ihr auf eine mögliche PS5-Version im Herbst 2026, oder hat euch der PC-Start bereits abgeschreckt? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.