Black Ops 7 Update macht Ranked fairer – MPC-25 Builds teils gesperrt

Call of Duty: Black Ops 7 hat am 22. Mai 2026 ein weiteres Update erhalten, das vor allem in kompetitiven Matches für mehr Fairness sorgen soll. Im Fokus stehen Korrekturen rund um Ranked Play, ein hartnäckiger Bug mit dem Black-Hat-Feld-Upgrade und neue Einschränkungen für bestimmte Builds der MPC-25.

Der Patch ist plattformübergreifend ausgerollt worden und fällt in die Schlussphase von Season 3 Reloaded. Während Season 4 bereits am Horizont auftaucht, liefern Treyarch und Raven Software damit noch einmal gezielte Verbesserungen für Multiplayer und Zombies nach.

Die wichtigsten Multiplayer-Korrekturen

Welche Probleme behebt das Update im Multiplayer? Eine der sichtbarsten Anpassungen betrifft die Benutzeroberfläche: Wer den Feuermodus einer Waffe umschaltet, soll das ab sofort wieder zuverlässig im UI angezeigt bekommen. Zuvor konnte es passieren, dass die Anzeige nicht korrekt aktualisiert wurde, was in schnellen Gefechten schnell zu Verwirrung führt.

Was wurde am Black Hat geändert? Ebenfalls behoben wurde ein Bug rund um das Black-Hat-Feld-Upgrade. Wenn ein Geschützturm per Black Hat gestohlen und anschließend platziert wurde, konnten Betroffene in seltenen Fällen mit einem nicht einsetzbaren Turm in der Hand festhängen. Das Update soll verhindern, dass man in diesen Zustand gerät und dadurch wertvolle Zeit oder sogar einen ganzen Spawn verliert.

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Ranked Play wird strenger bei der MPC-25

Welche Einschränkungen gelten jetzt für die MPC-25 in Ranked Play? Um das kompetitive Meta stabil zu halten, wurden bestimmte Anbauten und Feuermods für die MPC-25 im Ranked Play gesperrt. Die Maschinenpistole gilt in Black Ops 7 als besonders stark, unter anderem wegen ihrer soliden Hüftfeuer-Präzision und ihres hohen Schadens pro Schuss.

Die folgenden Komponenten dürfen in Ranked Matches aktuell nicht mehr mit der MPC-25 ausgerüstet werden:

Mündungen: K&S Compensator

Mündungen: K&S Brake-2B

Unterlauf: Flowguard Foregrip

Fire Mods: Recoil Sync Unit

Fire Mods: 5.56x30mm FMJ

Ob diese Einschränkungen mit Season 4 wieder gelockert oder dauerhaft beibehalten werden, ist derzeit offen. Für Ranked-Fans heißt das: Loadouts prüfen und Builds anpassen, bevor es in die nächste Session geht.

Auch Zombies und Herausforderungen profitieren

Welche Änderungen gab es in Zombies? Das Update adressiert außerdem eine frustrierende Hürde für Completionists: Ein Problem, das das Freischalten des Titels Aether Ruler verhindert hat, wurde korrigiert. Der Titel wird nach dem Abschluss der Map Totenreich mit allen acht Wicked Relics aktiv vergeben.

Was wurde sonst noch gefixt? Zusätzlich nennt der Patch weitere Korrekturen, die eher im Hintergrund laufen, aber für saubere Progression wichtig sind. Dazu gehört ein UI-Fix, durch den Molotov-Skins in Loadouts wieder sichtbar sein sollen, sowie ein Fix für eine Endgame-Challenge: Act II, Step 8 mit der Aufgabe, 10 Nightmare-Gegner mit einer Fähigkeit zu eliminieren, sollte nun wieder korrekt mitzählen.

Wie wirken sich die MPC-25-Restriktionen und die Ranked-Anpassungen bei euch im Matchmaking aus? Schreibt eure Eindrücke gern in die Kommentare.