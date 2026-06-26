Diablo 4 Season 14 – Uniques bekommen wieder zwei feste Affixe pro Drop

Diablo 4 schraubt mit Season 14 an einem der wichtigsten Bausteine fürs Endgame: den Unique-Gegenständen. Nach viel Kritik an den extrem zufallsabhängigen Drops in Season 13 nimmt Blizzard eine zentrale Änderung zurück und sorgt dafür, dass Uniques wieder berechenbarer werden. Der Startschuss für Season 14 fällt am 30. Juni 2026 und bringt damit die saisonalen Mechaniken erstmals wieder zurück, seit das Lord of Hatred-DLC erschienen ist.

Für viele Builds sind Uniques das Herzstück, weil sie Spielstile definieren oder ganze Skill-Kombinationen erst möglich machen. Genau deshalb hat die Änderung aus Season 13 viele vor den Kopf gestoßen: Uniques kamen plötzlich mit zufälligen Affixen, wodurch das gezielte Farmen für einen konkreten Build deutlich frustiger wurde.

Zwei feste Affixe sollen den Unique-Frust beenden

Was ändert sich bei Uniques in Diablo 4 Season 14? Blizzard stellt Uniques wieder klarer auf: Jeder Unique-Drop hat ab Season 14 zwei garantierte Affixe. Damit ist sofort ersichtlich, welche Kernwerte ein Item immer mitbringt, und du kannst deutlich gezielter planen, welche Bosse, Aktivitäten oder Farmrouten sich für deinen Build wirklich lohnen.

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Im Kern ist das eine Kehrtwende nach dem Kurs aus Season 13, der Uniques stärker in Richtung RNG-Lotterie geschoben hat. Gerade im Endgame, wenn es um das letzte Quäntchen Optimierung geht, war das für viele ein Problem: Ein ohnehin seltener Drop musste nicht nur fallen, sondern dann auch noch die passenden Affixe rollen. Mit zwei festen Affixen wird die Jagd nach dem richtigen Unique wieder planbarer, ohne dass das Loot-System komplett entschärft wird.

Verzaubern wird für Uniques deutlich relevanter

Welche neuen Optionen gibt es beim Umrollen von Affixen? Zusätzlich erlaubt Season 14, Affixe bei Uniques, mythischen Uniques und ikonischen mythischen Items per Verzaubern zu verändern. Wer also an einem Drop zwar die Basis mag, aber ein bestimmter Wert nicht passt, bekommt mehr Kontrolle. Gleichzeitig bleibt ein Rest Zufall erhalten, nur eben als Option statt als Pflichtprogramm.

Unique-, mythische Unique- und ikonische mythische Items können ihre Affixe jetzt über Verzaubern verändern.

Dazu kommen weitere Detailanpassungen, die vor allem die besonders seltenen Item-Kategorien betreffen. Blizzard entfernt bestimmte Umroll-Mechaniken für Uniques und zieht an der Qualitätsschraube bei mythischen Top-Drops.

Chaotische und fokussierte Umroll-Transfigurationen wurden für Unique- und mythische Unique-Items entfernt.

Hinzugefügte Affixe durch Verzaubern, Transfiguration und Tempern sind bei mythischen Uniques immer Maximalwürfe.

Season-14-Start und weitere Balance-Hinweise

Wann startet Diablo 4 Season 14? Los geht es am 30. Juni 2026. Damit kehren die saisonalen Mechaniken nach der Veröffentlichung von Lord of Hatred wieder in den Vordergrund zurück, was für viele auch ein Neustart-Signal ist: neue Builds, neue Farmziele, neues Meta.

Welche weiteren Änderungen stehen im Raum? Neben den Loot-Anpassungen sind auch Buffs für den Paladin angekündigt, der in Season 13 als schwächste Klasse galt. In Kombination mit den weniger zufallsgetriebenen Uniques könnte das dafür sorgen, dass Season 14 nicht nur komfortabler zu spielen ist, sondern auch mehr Build-Vielfalt auf den Tisch bringt.

Wie findest du die Kehrtwende bei den Uniques: genau die richtige Kurskorrektur oder wird Diablo 4 dadurch zu berechenbar? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.