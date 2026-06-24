Update, 0:31 Uhr: MediaMarkt ist live

Hier könnt ihr die Standard Edition von GTA 6 für PS5 und Xbox Series X|S bei MediaMarkt vorbestellen:

und hier bei Saturn:

Update vom 24. Juni, 23:55 Uhr: Wir prüfen MediaMarkt weiter engmaschig. Aktuell sehen wir noch keine direkte Produktseite zu GTA 6, über die das Spiel vorbestellt werden kann. Der Button führt deshalb weiterhin zur MediaMarkt-Suche nach GTA 6. Sobald die Produktseite live ist, ersetzen wir den Platzhalter sofort durch den direkten Vorbestell-Link.

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Update, 23:30 Uhr: Wir prüfen die Produktseite weiter. Aktuell führt der Button zur Händlersuche nach GTA 6; ein direkter Vorbestell-Link ist bei unserem Check noch nicht sichtbar.

Update vom 24. Juni, 23:25 Uhr: Die Vorbestellung von GTA 6 startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. In Deutschland bedeutet das: In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni geht es um 0:00 Uhr los.

Auch MediaMarkt dürfte zu den wichtigsten Anlaufstellen für die GTA-6-Vorbestellung gehören, vor allem für Spieler, die eine physische Box-Version möchten oder später eine Lieferung beziehungsweise Abholung im Markt bevorzugen. Eine konkrete Produktseite kann allerdings zeitversetzt live gehen. Wir prüfen den aktuellen Stand laufend und ergänzen den direkten Link, sobald GTA 6 bei MediaMarkt vorbestellbar ist.

GTA 6 bei MediaMarkt vorbestellen: Aktueller Stand

Thema Stand Händler MediaMarkt Preorder-Start 25. Juni 2026 Uhrzeit 0:00 Uhr deutscher Zeit Produktseite wird geprüft Plattformen PS5, Xbox Series X|S Editionen Standard Edition, Ultimate Edition erwartet Vorbestellerbonus Vintage Vice City Pack Release 19. November 2026 Euro-Preise noch nicht offiziell bestätigt US-Preis Standard Edition 79,99 US-Dollar US-Preis Ultimate Edition 99,99 US-Dollar PC-Version noch nicht angekündigt

Sobald die MediaMarkt-Produktseite live ist, ergänzen wir hier den direkten Link zur Vorbestellung.

Wann startet die GTA-6-Vorbestellung bei MediaMarkt?

Die GTA-6-Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um Mitternacht lokaler Zeit. Für Deutschland ist damit 0:00 Uhr in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni gemeint.

Wichtig ist aber: Auch wenn der offizielle Startzeitpunkt feststeht, müssen Händlerseiten nicht immer exakt zur selben Sekunde online gehen. Es kann also sein, dass MediaMarkt die Produktseiten erst etwas später freischaltet oder zunächst nur einzelne Plattformen beziehungsweise Editionen sichtbar sind.

Welche Editionen von GTA 6 könnte MediaMarkt anbieten?

Offiziell bestätigt sind derzeit zwei Editionen:

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel für PS5 oder Xbox Series X|S. Die Ultimate Edition bietet zusätzliche Inhalte wie Fahrzeuge, Waffen, Kleidung, Tuningwerkstätten, Tattoos, Frisuren und weitere Boni, die sich durch Jasons und Lucias Story ziehen.

Welche Editionen MediaMarkt direkt zum Start anbietet, hängt von der Produktfreischaltung ab. Möglich ist, dass zuerst nur eine Plattform oder nur eine Edition sichtbar ist und weitere Varianten später ergänzt werden.

Was kostet GTA 6 bei MediaMarkt?

Offizielle Euro-Preise für Deutschland wurden bislang noch nicht genannt. Take-Two nennt bisher nur die US-Preise:

Die deutschen Preise bei MediaMarkt können davon abweichen. Sobald MediaMarkt die Preise für Deutschland anzeigt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Gibt es bei MediaMarkt den Vorbestellerbonus?

Ja, grundsätzlich gilt: Wer GTA 6 vorbestellt oder vor dem 20. November 2026 kauft, erhält das Vintage Vice City Pack. Der Bonus gilt laut den offiziellen Angaben sowohl für die Standard Edition als auch für die Ultimate Edition.

Das Vintage Vice City Pack enthält unter anderem:

den zweifarbigen Vapid Stanier (1955)

die Shore-Court-Garage am Ocean Beach

am Ocean Beach Outfits und Frisuren für Jason und Lucia

eine exklusive Waffenfolierung im klassischen Vice-City-Stil

Bei physischen Versionen ist wichtig, wie MediaMarkt den Bonus konkret ausweist. Sobald die Produktseite live ist, prüfen wir, ob der Bonus direkt auf der Seite genannt wird und ob ein Code beiliegt.

Gibt es bei MediaMarkt eine Disc-Version von GTA 6?

Nach aktuellem Stand enthält die physische Version von GTA 6 einen Download-Code in der Box. Ein klassischer Datenträger soll nicht enthalten sein.

Das bedeutet: Auch wer GTA 6 bei MediaMarkt als physische Version kauft, erhält voraussichtlich eine Box mit Download-Code statt einer Disc. Sobald MediaMarkt die Produktbeschreibung veröffentlicht, prüfen wir die genaue Formulierung.

Kann man GTA 6 bei MediaMarkt im Markt abholen?

Ob MediaMarkt zum Start der Vorbestellung auch eine Abholung im Markt anbietet, ist noch offen. Das hängt davon ab, wie MediaMarkt die Produktseite freischaltet und welche Liefer- oder Abholoptionen für GTA 6 angeboten werden.

Gerade bei großen Releases kann es sein, dass zunächst nur der Onlineversand sichtbar ist und weitere Optionen später ergänzt werden. Wir aktualisieren den Artikel, sobald MediaMarkt konkrete Angaben macht.

Bekommt man bei MediaMarkt auch den GTA+ Bonus?

Der kostenlose Monat GTA+ gilt für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store. Für eine physische MediaMarkt-Version ist dieser digitale Store-Bonus bisher nicht bestätigt.

Wer gezielt den kostenlosen GTA+-Monat mitnehmen möchte, sollte deshalb die digitalen Versionen im PlayStation Store oder Xbox Store im Blick behalten.

Für welche Plattformen erscheint GTA 6?

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Eine PC-Version wurde bisher nicht für den Launch angekündigt.

Was tun, wenn GTA 6 bei MediaMarkt noch nicht live ist?

Falls die Produktseite bei MediaMarkt noch nicht sichtbar ist, kann das mehrere Gründe haben:

MediaMarkt schaltet die Seite zeitversetzt frei

zuerst erscheint nur eine Plattform

einzelne Editionen werden später ergänzt

die Suche zeigt die Produktseite noch nicht sofort an

der Shop ist durch hohe Nachfrage kurzzeitig langsam

Liefer- oder Abholoptionen werden erst später angezeigt

Wir prüfen den aktuellen Stand laufend. Sobald GTA 6 bei MediaMarkt vorbestellbar ist, ergänzen wir den direkten Link.

Lohnt sich die Vorbestellung bei MediaMarkt?

MediaMarkt dürfte vor allem für Käufer interessant sein, die eine physische Box-Version möchten oder ihre Bestellung später mit Lieferung beziehungsweise möglicher Marktabholung verbinden wollen.

Wer dagegen unbedingt den kostenlosen GTA+-Monat haben möchte, sollte beachten, dass dieser Bonus bisher nur für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store bestätigt ist.

FAQ: GTA 6 bei MediaMarkt vorbestellen

Ab wann kann man GTA 6 bei MediaMarkt vorbestellen?

Die Vorbestellung startet offiziell am 25. Juni 2026 um 0:00 Uhr deutscher Zeit. MediaMarkt kann die Produktseite allerdings zeitversetzt freischalten.

Gibt es GTA 6 bei MediaMarkt für PS5?

GTA 6 erscheint offiziell für PS5. Ob die PS5-Version bei MediaMarkt direkt zum Start der Vorbestellung live ist, prüfen wir laufend.

Gibt es GTA 6 bei MediaMarkt für Xbox Series X|S?

Ja, GTA 6 erscheint offiziell für Xbox Series X|S. Sobald MediaMarkt die Produktseite freischaltet, ergänzen wir den Link.

Welche GTA-6-Editionen gibt es bei MediaMarkt?

Offiziell bestätigt sind die Standard Edition und die Ultimate Edition. Welche davon MediaMarkt direkt anbietet, hängt von der Produktfreischaltung ab.

Was kostet GTA 6 bei MediaMarkt?

Offizielle Euro-Preise sind noch nicht bekannt. In den USA kostet die Standard Edition 79,99 US-Dollar, die Ultimate Edition 99,99 US-Dollar.

Ist der Vorbestellerbonus bei MediaMarkt dabei?

Das Vintage Vice City Pack gilt für Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November 2026. Die genaue Darstellung auf der MediaMarkt-Produktseite prüfen wir, sobald sie live ist.

Gibt es bei MediaMarkt den kostenlosen Monat GTA+?

Der kostenlose GTA+-Monat ist bisher für digitale Vorbestellungen im PlayStation Store und Microsoft Store bestätigt. Für MediaMarkt ist dieser Bonus aktuell nicht bestätigt.

Hat die physische MediaMarkt-Version eine Disc?

Nach aktuellem Stand enthält die physische Version einen Download-Code in der Box und keinen klassischen Datenträger.