Noch vor der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto 6“ gewährt Rockstar Games einen ausführlichen Blick auf den mit Spannung erwarteten Open-World-Titel. Die Präsentation feiert zunächst auf Netflix Premiere und erscheint wenig später auch auf YouTube.

Rockstar Games hat die nächste große Präsentation zu „Grand Theft Auto 6“ angekündigt. Unter dem Titel „Grand Theft Auto VI: Ein ausführlicher Blick“ soll am 27. August 2026 neues Material zum kommenden Open-World-Blockbuster gezeigt werden.

Die Premiere findet zunächst exklusiv bei Netflix statt. Wenige Stunden später veröffentlicht Rockstar die Präsentation außerdem auf seinem offiziellen YouTube-Kanal sowie auf der Webseite von „Grand Theft Auto 6“.

Wann startet der ausführliche Blick auf GTA 6?

Rockstar Games nennt für die Präsentation folgende Zeiten:

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Netflix: 27. August 2026 um 21 Uhr deutscher Zeit

YouTube und offizielle GTA-6-Webseite: 28. August 2026 um 3 Uhr deutscher Zeit

In der offiziellen Mitteilung werden die amerikanischen Zeiten mit 3 p.m. ET beziehungsweise 9 p.m. ET am 27. August angegeben. Durch die Zeitverschiebung erscheint die YouTube-Version hierzulande somit erst in der Nacht auf den 28. August.

Wer den ausführlichen Blick möglichst früh sehen möchte, benötigt demnach Zugang zu Netflix. Ob die Präsentation dort dauerhaft verfügbar bleibt oder zunächst als zeitlich begrenzte Premiere gezeigt wird, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Was zeigt Rockstar von GTA 6?

Konkrete Angaben zum Inhalt oder zur Laufzeit machte Rockstar Games bislang nicht. Der Titel „Ein ausführlicher Blick“ deutet allerdings auf eine umfangreichere Präsentation hin, die deutlich über einen gewöhnlichen Trailer hinausgehen könnte.

Denkbar wären neue Gameplay-Szenen sowie weitere Informationen zur offenen Spielwelt, den beiden Hauptfiguren Lucia Caminos und Jason Duval oder den spielerischen Möglichkeiten in Vice City und dem Bundesstaat Leonida. Bestätigt ist davon gegenwärtig allerdings nichts.

Damit steht fest: GTA-Fans sollten sich den Abend des 27. August freihalten. Sobald Rockstar weitere Einzelheiten zur Präsentation bekannt gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Welche Bereiche von GTA 6 sollte Rockstar in der Präsentation unbedingt ausführlicher zeigen?