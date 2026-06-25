GTA 6 im PS Store aktualisiert – diese PS5-Features sind neu gelistet

Die PlayStation-Store-Seite zu Grand Theft Auto 6 hat kurz vor dem Start der Vorbestellungen ein offizielles Update bekommen und verrät jetzt deutlich mehr darüber, welche PS5-Features euch zum Release erwarten. Damit wird konkreter, wie stark Rockstar und Sony den Titel auf der PlayStation vermarkten, bevor es am 19. November 2026 endlich nach Vice City und in den Bundesstaat Leonida geht.

Vor dem Update war die Produktseite vor allem mit Screenshots und einer noch ausstehenden Altersfreigabe eher knapp gehalten. Jetzt stehen dort mehrere Funktionen, die für alle interessant sind, die ihre Vorbestellung digital im PlayStation Store planen.

Neue Details auf der Store-Seite

Welche PS5-Features nennt die aktualisierte GTA-6-Seite im PlayStation Store? Neu gelistet sind mehrere technische und Komfortfunktionen, die direkt zum Launch verfügbar sein sollen. Besonders auffällig ist, dass die Store-Seite jetzt klarer auf PlayStation-spezifische Extras eingeht, die über reine Grafikversprechen hinausgehen.

Dazu gehören unter anderem Streaming- und Audio-Features sowie DualSense-Unterstützung, die schon in anderen großen PS5-Titeln eine spürbare Rolle gespielt haben. Wer Wert auf Immersion legt, sollte sich diese Punkte vorm Release merken.

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Remote Play-Unterstützung, inklusive Streaming auf kompatible Geräte wie PlayStation Portal, PC oder Smartphone

DualSense-Features wie haptisches Feedback für die Erkundung von Vice City und Leonida

Nutzung des integrierten DualSense-Lautsprechers für ausgewählte Soundeffekte

Tempest 3D AudioTech für kompatible Headsets oder Lautsprecher-Setups

Hinweis auf eine Optimierung für die PS5 Pro, ohne konkret genannte Detailfunktionen

Gerade der PS5-Pro-Hinweis sorgt für Gesprächsstoff: Welche Verbesserungen am Ende wirklich genutzt werden, bleibt offen. In der Diskussion stehen typische PS5-Pro-Ansätze wie Upscaling per PSSR oder aufwendigere Raytracing-Effekte, doch konkrete Angaben zu Auflösung, Grafikmodi oder Bildraten sind derzeit nicht genannt.

Vorbestellungen, Boni und Editionen

Wann gehen die Vorbestellungen los und welche Extras sind im PlayStation Store dabei? Die Aktualisierung der Store-Seite erfolgte nur wenige Stunden, bevor die Vorbestellungen freigeschaltet wurden. Auf PlayStation startet die Vorbestellphase am 25. Juni 2026 und damit rund fünf Monate vor dem Release am 19. November 2026.

Zusätzlich wird ein Vorbesteller-Bonus für digitale Käufe im PlayStation Store bis zum 20. November 2026 genannt. Enthalten sind ein Vintage Vice City-DLC-Pack sowie ein kostenloser Monat GTA+, der in GTA Online genutzt werden kann.

Wie teuer wird GTA 6 zum Launch? Für Deutschland relevant: Offizielle Euro-Preise wurden in den vorliegenden Angaben nicht genannt. Bestätigt ist aber, dass es mindestens eine Standardfassung sowie eine Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition geben wird, die preislich unterhalb der bislang vielfach spekulierten 100-Euro-Marke für die Standardedition bleibt. Die Ultimate Edition soll zusätzliche exklusive Waffen und Outfits enthalten.

Spannend bleibt außerdem, wie sich GTA+ rund um den Launch positioniert, wenn ein kostenloser Probemonat direkt an frühe Käufer gekoppelt ist. Für viele dürfte das ein sanfter Einstieg sein, um die Vorteile des Abos in GTA Online zu testen, ohne sofort langfristig einzusteigen.

Was haltet ihr von den neuen PS5-Details auf der Store-Seite, und würdet ihr GTA 6 lieber auf der normalen PS5 oder direkt auf einer PS5 Pro spielen? Schreibt es in die Kommentare.