PlayStation Store erweitert um 4.000-Wörter-Reviews – Nutzerbewertungen im Fokus

Sony hat kürzlich ein spannendes Update für den PlayStation Store eingeführt, das dir als Nutzer nun die Möglichkeit bietet, ausführliche schriftliche Rezensionen zu verfassen. Diese neue Funktion lehnt sich an eine beliebte Funktion von Steam an, die bereits seit Jahren von der Community geschätzt wird. Vor diesem Update war es dir nur möglich, Spiele auf einer Skala von bis zu fünf Sternen zu bewerten. Diese Möglichkeit bleibt weiterhin bestehen, doch nun kannst du zusätzlich eine detaillierte Bewertung von bis zu 4.000 Wörtern verfassen.

Die neue Rezension-Funktion im Detail

Was bringt die neue Funktion? Mit der neuen Möglichkeit, schriftliche Rezensionen zu verfassen, geht Sony einen großen Schritt in Richtung Community-Feedback. Während eine Sternebewertung dir einen ersten Eindruck vermittelt, bieten die ausführlichen Bewertungen tiefere Einblicke in das Spielerlebnis und die Qualität eines Spiels. Ob du nun wissen möchtest, ob ein Spiel wie Battlefield 6 oder der neue Exklusivtitel Ghost of Yotei dein Geld wert ist, die Rezensionen anderer Spieler können dir bei der Entscheidung helfen.

Aktuell ist die Funktion nur über die webbasierte Version des PlayStation Stores verfügbar. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass sie bald auch auf die Konsolenversionen ausgerollt wird. Als Nutzer hast du die Möglichkeit, eine Rezension mit einem Titel zu versehen, eine Sternebewertung abzugeben und sogar einen Spoiler-Hinweis zu setzen, falls nötig.

Aktuelle Spiele und Angebote im Fokus

Welche Spiele stehen im Mittelpunkt? In diesem Jahr sind bereits einige bemerkenswerte Spiele für die PlayStation erschienen, die großes Interesse geweckt haben. Anfang dieses Monats wurde Ghost of Yotei veröffentlicht und hat von Kritikern hervorragende Bewertungen erhalten. Auch Death Stranding 2 hat sich im Juni 2025 als heißer Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“ etabliert.

Für PS Plus-Abonnenten gibt es ebenfalls spannende Neuigkeiten: Der hochgelobte Nachfolger Alan Wake 2, ursprünglich 2023 veröffentlicht, ist jetzt kostenlos verfügbar. Zusammen mit Cocoon und Goat Simulator 3 bietet das aktuelle PS Plus-Programm eine hervorragende Auswahl an Spielen für alle Abonnenten.

Neue PlayStation 5 Modelle und Angebote

Was gibt es Neues bei der PlayStation 5? Wenn du noch keine PlayStation 5 besitzt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Sony hat kürzlich ein neues Modell der PS5 auf den Markt gebracht, das einige visuelle Verbesserungen bietet. Das glänzende Mittelstück der Konsole wurde durch ein mattes Finish ersetzt, was von vielen Nutzern gewünscht wurde. Dies reduziert die sichtbaren Fingerabdrücke erheblich.

Das neue PS5 Slim Digital Edition Modell ist zudem etwa 120 Gramm leichter als sein Vorgänger, bietet jedoch etwas weniger Speicherplatz. Diese Änderungen könnten für viele ein entscheidender Faktor beim Kauf sein.

Was hältst du von den neuen Funktionen und Angeboten im PlayStation Store? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!