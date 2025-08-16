Gamescom Sale 2025 im PlayStation Store – Indie-Hits und Klassiker reduziert

Der Gamescom Sale 2025 im PlayStation Store ist live und bringt dir pünktlich zur Messe in Köln jede Menge starke Rabatte auf Indie-Highlights und große Reihen. Die Auswahl ist breit gefächert und deckt Horror, Rätsel, Action, Prügelspiele und Rollenspiel-Bundles ab.

Alle unten genannten Preise beziehen sich auf den deutschen PlayStation Store und gelten nach aktuellem Stand vom 16. August 2025. Manche Titel sind für PlayStation Plus zusätzlich reduziert, was den Deal noch attraktiver macht.

Highlights im Überblick

Welche Angebote stehen im Fokus? Von stilvollem Retro-Horror über Sprachrätsel bis hin zu Open-World-Abenteuern ist alles dabei. Mehrere Bundles und Deluxe-Pakete sorgen zudem für besonders viel Inhalt zum kleinen Preis.

Einige Spiele haben eine zusätzliche PS Plus-Ermäßigung, die wir gesondert aufführen. Achte im Store auf die richtige Edition, damit du den bestmöglichen Preis mitnimmst.

Spiel Sale-Preis PS Plus Sorry We’re Closed 19,99 € 18,74 € Chants of Senaar 12,99 € — Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle 7,49 € — Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites 10,99 € — Until Then 10,99 € — Lost in Random: The Eternal Die 19,99 € 18,74 € Assassin’s Creed Syndicate 4,49 € — Street Fighter 6 29,99 € — GigaBash 8,74 € 6,24 € South Park: The Video Game Collection 8,99 € —

Sorry We’re Closed

Was macht Sorry We’re Closed besonders? Das stilvolle Survival-Horror-Abenteuer verneigt sich vor der PS1-Ära von Silent Hill und Resident Evil und setzt gleichzeitig eigene Akzente. Neonfarbene Bildwelten und eine Erzählung über Liebe und Beziehungen geben dem Grusel eine ungewohnt intime Note.

Du bekommst eine dichte Atmosphäre, Retro-Optik mit moderner Lesbarkeit und eine fokussierte Spielzeit ohne Füllmaterial. Der Sale-Preis liegt bei 19,99 €, mit PS Plus bezahlst du 18,74 €.

Chants of Senaar

Wie funktioniert das Gameplay von Chants of Senaar? Du entschlüsselst unbekannte Sprachen, indem du Runen über Kontext, Beobachtung und deduktives Denken zuordnest. Mit jeder gelungenen Übersetzung öffnest du neue Wege und lernst die Kultur der Welt besser kennen.

Das Pacing belohnt Neugier, ohne jemals unfair zu wirken, und bietet befriedigende Aha-Momente. Im Sale kostet Chants of Senaar 12,99 €.

Far Cry 4 + Far Cry Primal Bundle

Was bietet das Far Cry Bundle? Zwei sehr unterschiedliche Settings liefern abwechslungsreiche Open-World-Action: das von Nepal inspirierte Kyrat in Far Cry 4 und die Steinzeit in Far Cry Primal. Beide Spiele setzen auf Erkundung, Jagdmechaniken und frei kombinierbare Ansätze für Missionen.

Für gemütliche Wochenenden mit viel Karte, Sammelspaß und kreativen Sandkastenmomenten ist das Paket ideal. Der Bundle-Preis liegt im Sale bei 7,49 €.

Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites

Was ist neu in Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites? Die Neuauflage des 2011er 2D-Platformers bringt höhere Auflösung, frisches Voice-Acting und zusätzliche Schwierigkeitsgrade. Das Kampf- und Bewegungsset bleibt präzise, aber fordernd.

Wenn du Lust auf knackige Abschnitte mit Lernkurve hast, liefert Fresh Bites kompakten Oldschool-Reiz. Im Sale kostet es 10,99 €.

Until Then

Worum geht es in Until Then? Du begleitest einen Jugendlichen in einer fiktiven philippinischen Stadt nach einer globalen Katastrophe und erlebst eine Charakterstudie mit viel Alltagsnähe. Der Fokus auf Beziehungen und kulturelle Details macht die Geschichte besonders.

Wer narrative, dialogstarke Erlebnisse schätzt, findet hier einen ruhigen, emotionalen Titel. Der Preis liegt im Sale bei 10,99 €.

Lost in Random: The Eternal Die

Wie unterscheidet sich The Eternal Die von Lost in Random? Das Spin-off setzt auf roguelite-Strukturen in isometrischer Perspektive, inspiriert von Hades. Kernstück bleibt die clevere Würfelmechanik, die Runs dynamisch und belohnend macht.

Die Lernkurve motiviert, und schnelle Runs eignen sich perfekt für kurze Sessions. Im Sale zahlst du 19,99 €, mit PS Plus sinkt der Preis auf 18,74 €.

Assassin’s Creed Syndicate

Warum ist Assassin’s Creed Syndicate einen Blick wert? Vor der RPG-Ära erschienen, punktet es mit geradlinigem Missionsdesign und einem stimmungsvollen viktorianischen London. Auf PS5 profitiert das Spiel von einem geschmeidigeren Gesamteindruck.

Wenn du die Wurzeln der Reihe magst, ist Syndicate eine kompakte, abwechslungsreiche Tour durch die Ära der Industrialisierung. Der Preis im Sale: 4,49 €.

Street Fighter 6

Was bietet Street Fighter 6? Das Kampfspiel glänzt mit präziser Mechanik, ausbalancierten Charakteren und stetigen Verbesserungen in der aktuellen Saison. Neue Inhalte halten den kompetitiven und den Casual-Bereich gleichermaßen frisch.

Ob lokale Matches, Online-Ladder oder Trainingsmodus, SF6 liefert ein rundes Gesamtpaket. Im Sale liegt der Preis bei 29,99 €.

GigaBash

Was ist GigaBash? Der Kaiju-Party-Prügler erinnert an Power Stone, bleibt aber mit einfachen Inputs und klaren Arenen zugänglich. Gastauftritte aus Ultraman und Godzilla bringen Abwechslung und Fanservice.

Für Couch-Multiplayer-Abende ist GigaBash ein schneller Publikumsliebling. Du zahlst 8,74 €, mit PS Plus sogar nur 6,24 €.

South Park: The Video Game Collection

Warum lohnt sich die South Park Collection? Mit The Stick of Truth und A Fractured But Whole bekommst du zwei der besten Serienumsetzungen in einem Paket. Der Mix aus Taktik-Kämpfen, Satire und Serien-Flair trifft genau den Ton der Vorlage.

Gerade zur laufenden Staffel macht das Bundle viel Spaß und bietet reichlich Spielzeit. Im Sale kostet die Collection 8,99 €.

So sicherst du dir den besten Deal

Wie holst du das Maximum aus dem Gamescom Sale heraus? Prüfe vor dem Kauf, ob es eine günstigere Deluxe- oder Standard-Edition gibt und ob PS Plus weitere Rabatte aktiviert. Vergleiche auch Cross-Gen-Varianten, damit du auf deiner Konsole die richtige Version bekommst.

Behalte außerdem Add-ons im Blick, falls du Inhalte nachrüsten möchtest, und nutze die Wunschliste für Preissprünge. Viele Rabatte sind zeitlich begrenzt, also vergleiche zeitnah und entscheide dann in Ruhe.

PS Plus-Status checken, um Zusatzrabatte mitzunehmen.

Editionen vergleichen und unnötige Doppelkäufe vermeiden.

Wunschliste nutzen, um Favoriten schneller zu finden.

DLC- und Bundle-Inhalte prüfen, damit alles zusammenpasst.

Speicherplatz freimachen, damit Downloads sofort starten können.

Einordnung und Kaufempfehlungen

Welche Deals stechen preislich besonders heraus? Extrem günstig sind Far Cry 4 + Far Cry Primal für 7,49 € und Assassin’s Creed Syndicate für 4,49 €. Für Indie-Fans sind Chants of Senaar und Sorry We’re Closed klare Empfehlungen.

Multiplayer-Freunde greifen zu GigaBash für den Couch-Abend, während Street Fighter 6 das kompetitive Lager bedient. Für Roguelite-Anhänger ist Lost in Random: The Eternal Die eine frische Alternative.

Jetzt bist du dran

Welche Angebote nimmst du mit? Spricht dich eher Retro-Horror, ein Sprachrätsel, ein Roguelite oder das South Park-Bundle an? Oder nutzt du den Sale, um deine Prügelspiel-Bibliothek aufzustocken?

Schreib in die Kommentare, welche Deals du dir schnappst und welche Geheimtipps du für die Community hast. Viel Spaß beim Stöbern im Gamescom Sale 2025!