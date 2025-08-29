PS-Store-Deals im September 2025 – Sichere dir Top-Spiele zum halben Preis

Der PlayStation Store bietet im Rahmen des „Ready, Set, Play!“ Verkaufs eine breite Palette von Spielen zu attraktiven Preisen an. Vom 29. August bis zum 10. September 2025 kannst du einige der besten Titel mit erheblichen Rabatten erwerben. Obwohl dieses Angebot nicht das größte im PlayStation Store ist, gibt es dennoch viele spannende Spiele zu entdecken.

Einige der besten Angebote

Was sind die Highlights des Verkaufs? Hier sind einige der besten Angebote, die du im Rahmen des „Ready, Set, Play!“ Verkaufs finden kannst:

Alan Wake 2 Deluxe Edition – Ein spannendes Horror-Abenteuer, das dich in die Welt von Alan Wake entführt. Die Deluxe Edition, die normalerweise für 79,99 € erhältlich ist, kostet derzeit nur 23,99 €. Remnant: From the Ashes – Complete Edition – Erlebe ein einzigartiges Spiel, das Elemente aus Dark Souls und Destiny kombiniert. Die Complete Edition ist für 9,99 € statt 49,99 € erhältlich. Metaphor: ReFantazio – Ein weiteres Meisterwerk von den Machern der Persona-Serie. Du kannst dieses Spiel für 38,49 € statt 69,99 € erwerben. Lego Horizon Adventures – Tritt in die Fußstapfen der Horizon-Serie in einem Lego-Setting. Jetzt für 29,99 € statt 59,99 €. The Forgotten City – Ein faszinierendes Abenteuer in einer versunkenen römischen Stadt, erhältlich für 5,99 € oder 4,49 € für PlayStation Plus-Abonnenten, anstelle von 29,99 €. Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition – Tauche ein in die Welt von Pandora mit dieser umfassenden Edition für 27,49 € statt 109,99 €. Aliens: Dark Descent – Ein strategisches Spiel, das dich herausfordert, deine Truppen intelligent zu führen. Jetzt für 15,99 € statt 39,99 €. Assassin’s Creed Mirage & Assassin’s Creed Valhalla Bundle – Zwei epische Abenteuer zu einem unschlagbaren Preis von 24,99 € statt 99,99 €. Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Skateboarding-Action zum reduzierten Preis von 37,49 € statt 49,99 €. Hogwarts Legacy – Erlebe das Magische in Hogwarts für nur 13,99 € anstelle von 69,99 €.

Weitere Details zu den Spielen

Was macht diese Spiele besonders? Jedes dieser Spiele bietet einzigartige Erlebnisse und spannende Geschichten:

Alan Wake 2 knüpft an die Ereignisse des Originals an und entführt dich in ein Survival-Horror-Abenteuer voller Rätsel und Spannung. Entwickelt von Remedy Entertainment, kommst du in den Genuss von packenden Horror-Erlebnissen und einer tiefen, verzweigten Handlung.

Remnant: From the Ashes kombiniert Third-Person-Shooter-Elemente mit einem kooperativen Multiplayer-Erlebnis. Als Überlebender einer postapokalyptischen Erde kämpfst du gegen eine interdimensionale Bedrohung.

Metaphor: ReFantazio bietet ein tiefes Rollenspielerlebnis in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Die Geschichte ist geprägt von politischen Intrigen und mystischen Ereignissen, die die Welt von Euchronia formen.

Lego Horizon Adventures bringt die beliebte Horizon-Serie in ein Lego-Setting. Es bietet eine familienfreundliche und humorvolle Neuinterpretation der originalen Geschichte.

The Forgotten City ist ein fesselndes Mystery-Adventure, das auf einer Zeitreise basiert und dich in eine antike römische Stadt mit einem rätselhaften „Goldenen Gesetz“ versetzt.

Avatar: Frontiers of Pandora bietet ein Open-World-Erlebnis im Universum von Avatar. Erkunde die faszinierende Welt von Pandora und bekämpfe die RDA.

Welche Spiele interessieren dich am meisten im „Ready, Set, Play!“ Verkauf? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!