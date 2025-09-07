Paradox erstattet Vorbestellungen für Bloodlines 2 im PlayStation Store

Paradox Interactive hat kürzlich angekündigt, dass Vorbestellungen des Spiels Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 im PlayStation Store erstattet werden. Dies geschieht im Rahmen von geplanten „Anpassungen“ des Spiels und seines umstrittenen 30 Euro DLCs, die später in diesem Monat bekannt gegeben werden sollen.

Warum werden Vorbestellungen zurückerstattet?

Was steckt hinter den Rückerstattungen? Paradox hat diese Entscheidung getroffen, nachdem es zu einem Aufschrei in der Community kam, weil wesentliche Inhalte hinter einem 30 Euro DLC gesperrt waren. Dies führte zu negativen Reaktionen, insbesondere da das Spiel bereits eine lange und schwierige Entwicklungsphase durchlief.

Die Rückerstattung betrifft ausschließlich den PlayStation Store, da dieser keine Teilrückerstattungen zulässt. Kunden müssen ihre Vorbestellungen stornieren und erneut aufgeben, nachdem die Preisänderungen am 17. September 2025 bekannt gegeben wurden.

Was bedeutet das für die Spieler?

Welche Auswirkungen hat dies auf dich? Wenn du das Spiel im PlayStation Store vorbestellt hast, wirst du ab dem 8. September 2025 kontaktiert und erhältst eine Rückerstattung. Du kannst deine Premium Edition dann vor dem endgültigen Veröffentlichungsdatum am 21. Oktober 2025 erneut vorbestellen.

Ein vollständiger Überblick über die Änderungen und Anpassungen wird am 17. September 2025 erwartet, und es bleibt abzuwarten, ob dies zu einer Senkung des DLC-Preises oder einer Integration der gesperrten Inhalte in das Basisspiel führen wird.

Die Hintergründe von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Was ist Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2? Es handelt sich um ein kommendes Action-Rollenspiel, das von Paradox Interactive veröffentlicht wird. Als Nachfolger von Vampire: The Masquerade – Bloodlines (2004) ist es Teil der World of Darkness-Reihe und basiert auf dem gleichnamigen Tabletop-Rollenspiel.

Das Spiel hat eine bewegte Entwicklungsgeschichte, die 2020 begann. Ursprünglich von Hardsuit Labs entwickelt, wurde das Projekt jedoch zur Qualitätsverbesserung zu The Chinese Room verschoben. Die Veröffentlichung ist nun für Oktober 2025 geplant.

Was erwartet dich im Spiel?

Wie spielst du Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2? Du schlüpfst in die Rolle eines älteren Vampirs im Seattle des 21. Jahrhunderts und wählst einen von mehreren Vampirclans, die deine Fähigkeiten bestimmen. Um deine Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, ernährst du dich von menschlichem Blut und versuchst, deine Existenz vor den Sterblichen geheim zu halten.

Das Spiel bietet eine nahtlose offene Welt, die aus fünf Bezirken besteht, und kombiniert First-Person-Perspektive mit Third-Person-Elementen für bestimmte Aktionen und Dialoge.

Die Reaktion der Community

Wie hat die Community reagiert? Die Ankündigung, dass ein Drittel der spielbaren Clans hinter einem 30 Euro DLC gesperrt sind, sorgte für erhebliche Unzufriedenheit. Diese Entscheidung wurde mit der Vorstellung verglichen, als ob Baldur’s Gate 3 ein Drittel seiner Klassen hinter einem kostenpflichtigen DLC verstecken würde.

Paradox hat auf das Feedback reagiert und angekündigt, dass Anpassungen vorgenommen werden, um ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Dies zeigt, dass das Unternehmen auf das Feedback der Community hört und bereit ist, Änderungen vorzunehmen, um die Erwartungen der Spieler zu erfüllen.

Deine Meinung zählt

Was hältst du von den Änderungen und Rückerstattungen von Paradox Interactive? Glaubst du, dass dies der richtige Schritt ist, um die Spieler zufrieden zu stellen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!