Ballad of Antara – Soulslike-Hoffnung auf der Kippe: Entwicklerteam drastisch verkleinert

Erst im Mai 2024 wurde Ballad of Antara als ambitioniertes PS5-Exklusivspiel während einer State of Play vorgestellt. Doch nur rund eineinhalb Jahre später mehren sich die Anzeichen, dass das Soulslike-Projekt bereits wieder eingestellt wurde. Offiziell bestätigt ist diese Information zwar nicht, aber eine Reihe glaubwürdiger Hinweise aus der Entwicklerszene deutet stark darauf hin.

Im Zentrum steht eine Aussage eines Concept-Artists, der in einem inzwischen gelöschten Post auf X (ehemals Twitter) erklärte, das Spiel sei eingestellt worden. Weitere chinesische Brancheninsider wie @ignusthewise bestätigen diese Darstellung und verweisen auf eine massive Umstrukturierung des Entwicklerstudios TipsWorks.

Hinweise auf eine Einstellung verdichten sich

Was spricht für einen Abbruch der Entwicklung? Laut Informationen, die über soziale Medien verbreitet wurden, hat Publisher Paper Games das Entwicklerteam von TipsWorks im Januar 2025 drastisch verkleinert – von 120 auf nur noch 20 Personen. Für ein technisch und künstlerisch aufwendiges Projekt wie Ballad of Antara dürfte das kaum zu stemmen sein.

Seit der Gameplay-Demo im September 2024 herrscht komplette Funkstille. Auch auf der offiziellen Webseite oder in Kanälen von Sony gab es keine Updates mehr. Besonders auffällig: Der ursprüngliche Release war für 2025 angedacht. Dass es keinerlei neue Informationen gibt, obwohl sich das Jahr 2026 bereits dem ersten Quartal nähert, lässt tief blicken.

Gameplay war vielversprechend, aber nicht fehlerfrei

Warum war Ballad of Antara so vielversprechend? Das gezeigte Gameplay erinnerte stark an Black Myth: Wukong – mit imposanten Bosskämpfen, chinesischer Mythologie und einem auffälligen Begleiter: eine Katze, die als Reittier diente. Die grafische Präsentation war hochwertig, und die Monsterdesigns wirkten besonders kreativ.

Doch es gab auch Kritik: Gegner galten als zu „spongey“, also mit unrealistisch hohen Lebenspunkten ausgestattet, was das Kampfsystem träge wirken ließ. Dennoch war der künstlerische Ansatz erfrischend und das Fantasy-Worldbuilding vielversprechend. Umso größer nun die Enttäuschung über die mögliche Einstellung.

Ein weiteres Opfer der Sony-Strategiewende?

Wie passt das zur aktuellen Ausrichtung von Sony? Ballad of Antara wäre nicht das erste ambitionierte Projekt, das unter Sonys Aufsicht eingestellt wurde. In den letzten Jahren wurden mehrere Live-Service-Projekte gestrichen – darunter ein Multiplayer-Ableger von God of War, ein Spider-Man-Koopspiel und das tief entwickelte The Last of Us Online.

Auch das Projekt von Deviation Games, das mit Millionenunterstützung von Sony umgesetzt wurde, fiel dem Strategiewechsel zum Opfer. Es scheint, als fokussiere sich Sony zunehmend auf bewährte Singleplayer-Marken und ziehe sich aus riskanteren Konzepten zurück. Für neue Studios wie TipsWorks ist das ein herber Rückschlag.

Kein offizielles Aus – aber kaum Hoffnung

Gibt es noch eine Chance auf Rettung? Offiziell wurde Ballad of Antara bislang nicht als eingestellt bestätigt. Der erwähnte Concept-Artist löschte seinen Beitrag und legte sich ein neues Profil zu – ein mögliches Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen noch etwas geschieht.

Allerdings findet sich Ballad of Antara mittlerweile in diversen Übersichten zu Spielen mit unklarem Status wieder, die aufgrund jahrelanger Funkstille oder fehlender Fortschritte als „Development Hell“ oder Vaporware kategorisiert werden. Eine Rückkehr aus dieser Kategorie ist äußerst selten.

Ein bitterer Verlust für Genre-Fans

Warum trifft es gerade Soulslike-Fans besonders hart? In einer Zeit, in der Soulslikes boomen, war Ballad of Antara ein Hoffnungsträger aus China, der mit eigenständiger Ästhetik und einem frischen kulturellen Ansatz hätte punkten können. Das Fehlen solcher Spiele mit asiatischer Prägung auf der PS5 macht den mutmaßlichen Verlust umso schmerzhafter.

Ob die Entwicklung nur pausiert oder endgültig eingestellt ist – aktuell sieht es düster aus. Bis Sony, TipsWorks oder Paper Games ein offizielles Statement veröffentlichen, bleibt nur Spekulation. Doch wer zwischen den Zeilen liest, erkennt: Die Zeichen stehen auf Abschied.

Was hältst du von der möglichen Einstellung von Ballad of Antara? Hättest du dich auf das Spiel gefreut, oder blieb es für dich unter dem Radar? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!