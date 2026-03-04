Crimson Desert – Entwickler reagieren genervt auf fehlendes PS5-Gameplay

Crimson Desert gehört seit seiner Ankündigung zu den Action-RPGs, die bei vielen PS5-Fans ganz oben auf der Watchlist stehen. Umso lauter wurde in den letzten Monaten eine Frage in der Community: Warum gibt es so wenig echtes PS5-Material zu sehen, obwohl das Spiel näher an den Release rückt?

Genau dazu hat sich das Team nun öffentlich geäußert und dabei spürbar klar gemacht, dass es die Diskussion nicht zum x-ten Mal von vorne aufrollen will. Die Botschaft: PS5-Footage ist nicht vergessen, aber die Kommunikation rund um Plattformmaterial soll sich nicht im Kreis drehen.

Einordnung der PS5-Debatte rund um Crimson Desert

Worum geht es bei der fehlenden PS5-Spielszene? Viele Fans stören sich daran, dass bisher vor allem Trailer und Material im Umlauf sind, die nicht eindeutig als PlayStation-5-Aufnahmen gekennzeichnet sind. Gerade bei einem technisch ambitionierten Open-World-Actionspiel möchten potenzielle Käufer vorab sehen, wie stabil Performance, Bildqualität und Effekte auf der Zielplattform tatsächlich ausfallen.

Das Studio reagiert darauf mit einer Mischung aus Klarstellung und genervtem Unterton. Der inzwischen kursierende Satz, sinngemäß übersetzt, bringt die Stimmung auf den Punkt:

Ich habe es satt, mich ständig wiederholen zu müssen.

Gemeint ist damit vor allem, dass sich die gleichen Nachfragen rund um PS5-Footage wiederholen, während das Team bereits mehrfach signalisiert hat, dass Plattformmaterial zu gegebener Zeit gezeigt wird.

Was die Aussage für den Launch und die Erwartungshaltung bedeutet

Was bedeutet das für den Release von Crimson Desert? Unterm Strich ist die Aussage weniger ein Alarmzeichen als ein Signal zur Erwartungssteuerung. Wer auf PS5 spielt, will verständlicherweise handfeste Eindrücke sehen, bevor Vorbestellungen oder Day-One-Käufe fest eingeplant werden. Gleichzeitig deutet die Reaktion darauf hin, dass das Team den Fokus aktuell stärker auf die Produktion als auf wiederkehrende Plattformdiskussionen legen will.

Für euch als potenzielle Käufer heißt das: Achtet in den kommenden Wochen und Monaten besonders darauf, ob zukünftige Trailer oder Gameplay-Videos explizit als PS5-Aufnahmen ausgewiesen werden. Gerade bei Cross-Plattform-Releases ist es ein Unterschied, ob Material von einem High-End-PC stammt oder von der Konsole, die später im Wohnzimmer steht.

Bis dahin bleibt Crimson Desert ein Titel, bei dem sich die öffentliche Wahrnehmung stark an gezeigtem Gameplay messen lassen muss. Und genau deshalb wird die Nachfrage nach echter PS5-Footage auch nicht abreißen, selbst wenn das Studio das Thema intern längst abgehakt haben möchte.

Welche Punkte PS5-Fans bei neuem Material prüfen sollten

Welche Details sind bei PS5-Gameplay besonders wichtig? Wenn demnächst endlich klar als PS5 gekennzeichnete Spielszenen auftauchen, lohnt es sich, auf ein paar konkrete Aspekte zu achten, statt sich nur vom ersten Eindruck tragen zu lassen:

Bildrate: Wirkt das Gameplay stabil, und gibt es sichtbare Einbrüche in Kämpfen oder in dicht belebten Arealen?

Auflösung und Schärfe: Ist das Bild sauber, oder sind starke temporale Artefakte und Unschärfen erkennbar?

Ladezeiten: Wie schnell gelingen Ortswechsel, Neustarts nach dem Tod oder das Nachladen großer Areale?

Effekte und Sichtweite: Wie stark sind Partikeleffekte, Beleuchtung und Weitsicht im Vergleich zu bisherigen Trailern?

Pop-ins und Streaming: Tauchen Objekte und Details sichtbar spät auf, gerade beim schnellen Reiten oder in actionreichen Szenen?

Erst wenn diese Punkte anhand echten Konsolenmaterials besser einschätzbar sind, wird sich die Debatte spürbar beruhigen. Bis dahin bleibt der Wunsch nach Transparenz verständlich, vor allem bei einem Spiel, das optisch und systemisch so viel verspricht.

Wie wichtig ist dir echtes PS5-Gameplay vor dem Kauf, und würdest du Crimson Desert auch ohne klar ausgewiesene Konsolenaufnahmen direkt zum Launch mitnehmen? Schreib es gern in die Kommentare.