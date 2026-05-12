Abiotic Factor auf PS Plus Extra – Gratis-Update Cosmic Companions mit Pets 2.0

Wer PS Plus Extra abonniert hat und Lust auf Koop samt Crafting und Survival in einer offenen Spielwelt hat, bekommt im Mai 2026 einen dicken Bonus serviert. Das seit Juli 2025 im Extra-Katalog verfügbare Abiotic Factor hat nämlich ein riesiges Gratis-Update erhalten, das sich eher wie ein Soft-Relaunch anfühlt als wie ein normaler Patch.

Konkret geht es um Version 1.3.0 mit dem Titel Cosmic Companions. Das Update ist kostenlos, egal ob du Abiotic Factor über PS Plus Extra spielst oder regulär gekauft hast. Gerade mit Blick auf die neuen PS Plus Extra Spiele, die am 13. Mai 2026 angekündigt werden sollen, ist das ein guter Moment, den Titel noch einmal auf die eigene Rotation zu setzen.

Ein Koop-Survival, das plötzlich deutlich größer wirkt

Worum geht es bei Abiotic Factor auf PS Plus Extra? Das Open-World-Survival-Crafting-Spiel ist auf Koop ausgelegt und unterstützt gemeinsames Spielen mit bis zu sechs Personen. Wer bislang nur kurz reingeschaut hat oder es noch gar nicht installiert hat, bekommt mit Cosmic Companions jetzt viele neue Systeme, Inhalte und Komfortverbesserungen, die den Einstieg und das Wiederkommen attraktiver machen.

Schon vor dem Update galt der Titel als einen Blick wert, aber die neue Version bringt so viele zusätzliche Bausteine mit, dass sich der Umfang spürbar verändert. Neben neuen Orten und Items stehen vor allem Begleiter, Chemie und neue Ausrüstung im Mittelpunkt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Cosmic Companions bringt Pets 2.0, Chemie und eine neue Portal-Welt

Welche neuen Inhalte stecken im 1.3.0-Update Cosmic Companions? Das Update liefert eine neue Portal-Welt (Voices of the Void Crossover) inklusive neuer Location Dunkeltaler Forest, erreichbar über eine Hydroplant (Zugang erfordert einen Neutrino Mapper aus Voussoir). In der neuen Welt steht unter anderem das Alphen Signal Observatorium, ausgelöst durch ein ungewöhnliches Signal, das Dr. Newman entdeckt hat.

Das große Highlight ist aber Pets 2.0: Das Begleiter-System wurde überarbeitet, es gibt deutlich mehr zähmbare Kreaturen, neue Varianten, Level-Ups, Mutationen, Begleiter-Ausrüstung und Kosmetik. Zusätzlich kommt ein komplett neues Chemie-System mit neuen Werkbänken, Destillation, Flasks, Tinkturen und Waffenbeschichtungen dazu.

Neue Portal-Welt: Dunkeltaler Forest samt Alphen Signal Observatorium und neuen Ressourcen, Foods und Loot

Pets 2.0: neue Begleiter-Mechaniken, Level, Mutationen, Ausrüstung und Komfortverbesserungen beim Folgen

Neue Chemie: Distillation Bench und Chemistry Bench für Distillations, Wurf-Flasks, Tinkturen und Weapon Coatings

Neue Ausrüstung: craftbare Wristwatches mit Effekten, neue Waffen, Tools, Vehicles und über 100 neue Items

Viele Quality-of-Life-Verbesserungen, Performance-Optimierungen und eine lange Liste an Bugfixes

Was ändert sich konkret bei Pets 2.0? Es gibt nun einen Companion Pet Slot inklusive Companion Collar, damit dein Begleiter bei eigentlich tödlichem Schaden in einen stabilen Downed-State fällt. Außerdem lassen sich Pets jetzt grundsätzlich aufheben, solange ein Hotbar-Slot frei ist, was sie wesentlich flexibler für Expeditionen macht. Pests können sogar aus der Hotbar ins Gefecht geworfen werden, und wenn der Companion-Slot frei ist, werden sie dabei direkt als Begleiter ausgerüstet.

Auch das Progression-System ist ausgebaut: Füttern bringt EXP, Level erhöhen Health, Damage und sogar die Größe. Bestimmte anomale Nahrung kann Basis-Varianten zudem in neue Varianten mutieren lassen. Gleichzeitig gibt es Regeln gegen das Lagern von Pets in Backpacks oder Containern, stattdessen soll man mit Pet Beds und Cubicle Walls arbeiten. Umbenennen läuft jetzt über ein Kontextmenü per Rechtsklick, während das Pet im Inventar getragen wird.

Neuer Slot: Companion Pet Slot mit Companion Collar für sicheren Downed-State

Peccary Taming: neue zahme Peccary-Varianten, teils mit Ressourcenerzeugung

Alle Pets sind aufhebbar, wenn ein Hotbar-Slot frei ist, inklusive schwerer Peccaries

Pests können aus der Hotbar in den Kampf geworfen werden und rüsten sich bei freiem Slot als Begleiter aus

Pets essen nun grundsätzlich Nahrung wie Wissenschaftler, teils auch ungewöhnliche Dinge

Füttern gibt EXP, Level steigern Werte und Größe, nahrhaftere Mahlzeiten geben mehr EXP

Mutationen durch bestimmte anomale Foods bei Basis-Varianten, inklusive neuer Varianten

Verbessertes Folgen durch die Facility

Keine Pets in Backpacks oder Containern, stattdessen Corral via Pet Beds und Cubicle Walls

Umbenennen über Kontextmenü beim Tragen im Inventar

Neue Sounds für gezähmte Pets beim Streicheln, Aufheben, Schlafen, Essen

Welche neuen Pet-Varianten und Crafting-Optionen kommen dazu? Die Liste ist lang und reicht von neuen Peccary-Formen bis hin zu neuen Pest-Mutationen und Crafting-Rezepten.

Peccary Sows können gezähmt und gemolken werden, Peccaries können in sie mutieren, optisch stark verändert

Mushroom Peccaries können gezähmt werden, Mutation über bestimmte Substanzen

Snow Peccaries können gezähmt werden, Mutation über bestimmte Substanzen

Alpha Peccaries können gezähmt werden, Mutation über bestimmte Substanzen

IS-0178-C hinzugefügt, Mutation über bestimmte Substanzen

Crafting-Rezept für IS-0178-D hinzugefügt

IS-0178-G hinzugefügt, Mutation über bestimmte Substanzen

Electro-Pest-Verhalten im gezähmten Zustand angepasst

Crafting-Rezept: eigener Electro-Pest

Tamed Volatile Pests zügeln explosive Tendenzen

Tamed Snow Pests können Ziele beim Angriff einfrieren

IS-0173-D hinzugefügt, Mutation über bestimmte Substanzen

Crafting-Rezept für IS-0173-E hinzugefügt

IS-0173-F hinzugefügt, Mutation über bestimmte Substanzen

IS-0173-H hinzugefügt, Mutation über bestimmte Substanzen

IS-0173-L hinzugefügt, Mutation über bestimmte Substanzen

IS-0128-B hinzugefügt, IS-0128-A kann mutieren

IS-0128-A sucht keine Pest Wheels mehr aktiv

Wie funktioniert das neue Chemie-System? Ab Cascade Labs können zwei neue Werkbänke gebaut werden. Mit der Distillation Bench werden Materialien zu 15 neuen Distillations verarbeitet oder in manchen Fällen zu nutzlosem Slop. Mit der Chemistry Bench lassen sich Distillations zu neuen Mischungen kombinieren: 12 Throwable Flasks, 10 Tinctures und 10 Weapon Coatings, die temporäre Effekte liefern.

Distillation Bench: Verarbeitung anomaler Materialien zu 15 Distillations oder Slop

Chemistry Bench: Kombination von Distillations zu neuen Concoctions

12 neue Throwable Flasks

10 neue Tinctures mit kurzfristigen Effekten

10 neue Weapon Coatings für viele Nah- und Fernkampfwaffen

Welche neuen Wristwatches und Gegenstände sind dabei? Neben über 100 neuen Items kommen auch neue craftbare Uhren mit Effekten, dazu neue Foods, Ressourcen, Möbel, Waffen und Deployables.

Stealth Watch: macht beim Checken unsichtbar, Batterie sinkt schneller bei Bewegung

Decoy Watch: projiziert ein Hologramm, das Hostiles ablenkt

Hauling Watch: erhöht beim Checken die maximale Traglast deutlich

Anomale Pocket Watch als Alternative zur Wristwatch ohne spielerischen Vorteil

Über 100 neue Items, darunter Weapons, Furniture, Resources und Chemistry-Concoctions

Neue Collectibles, Foods, Resources und ein Fish im neuen Gebiet

M.O.P. 9000: craftbar, mit Wasser zum Reinigen von Messes in der Facility

Power Chair: ein kompaktes, schnelles One-Seater-Vehicle, das nicht umkippt

Peccary Sow Skull und Helm optisch angepasst

Neuer Peccary Skull und Helm für das Aufziehen von IS-0178-G

Kosten der Explosive Cartridge reduziert

Motion Modules für einen Advanced Suit von 4 auf 3 reduziert

Welche Waffen- und Gear-Neuerungen sind enthalten? Das Update bringt mehrere neue craftbare Waffen, neue Helme sowie Anpassungen an bestehender Ausrüstung und Friendly-Fire-Verhalten.

Neue craftbare Waffe: Endothermic Hammer

Neue craftbare Waffe: Plasma Flail

Neue craftbare Waffe: Acid Mace

Neue craftbare Waffe: Hardlight Sledge

IS-128-B kann für eine neue feurige Waffe genutzt werden

Neuer craftbarer Helm: Volatile Helmet

Mystagogue Wraps erlauben nun die Nutzung von Artifact Weaponry

Fix: Anteplate Gauntlets mit Floating Pieces

Fix: reflektierender Sword-Hilt

Healing Briefcase angepasst für bessere Zuverlässigkeit

Polished Antique Shotgun Super Blast verursacht keinen Friendly Fire mehr

Core Companion Trinket ist durch mehr Pets abgeschwächt, könnte weiter weaken

Welche allgemeinen Gameplay-Änderungen gibt es? Neben neuen Perks und UI-Anpassungen gibt es viele kleine, aber spürbare Verbesserungen.

Bestimmte Foods und Illnesses können das Gesicht färben, solange sie aktiv sind

Neuer Blunt-Melee-Perk: Stunning Slam

Fehlermeldung, wenn Items nicht manuell in Container verschoben werden können

Wristwatch- und Pager-Slots im Inventar getauscht

Terminals öffnen standardmäßig den Desktop statt E-Mail

Welche Performance-Optimierungen und Welt-Änderungen sind erwähnenswert? Es gibt Optimierungen an Ladezeiten und Areas, dazu viele Fixes rund um Portal-Resets und neue Loot- und Gegner-Situationen.

Loading-Screen-Code für schnellere Shader-Erstellung angepasst

Intrados: Trees optimiert

Praetorium: Books optimiert

Botanical Temporal Rift instabiler, neue Hostiles, mehr Loot, mehr Gatekeeper-Patrols

Sister of the Unlost bringt Ammo und Medical Supplies

Fix: falsches Datum auf der Wristwatch nach dem Intro

Mehr Bodies in der Facility können entfernt werden

Fragments: Jump Orbs zuverlässiger

Intrados: Garage-Door-Shortcut lockte nach Portal-Reset, gefixt

The Train: zwei Lab-Carriage-Doors relockten nach Portal-Reset, gefixt

Rise Bio-Laboratory: mehrere Door-Shortcuts und Server-Room-Shortcut relockten, gefixt

Residence Sector: Wakeman rewired power socket

Viele Bloodstains und Messes sind jetzt mit dem MOP 9000 reinigbar

Welche Entity-, HUD- und Narrative-Änderungen sind dabei? Neben Gegnerverhalten und Drop-Rates werden auch Journal-Tracking und einzelne NPC-Dialoge angepasst.

Defense Robot richtet sich vor Mortar-Shots auf Ziele aus statt rückwärts zu feuern

Fix: infinite Thorns loop von IS-0173-B, der Insta-Kills verursachte

Military Enemies achten mehr auf Friendly Fire und Spatial Awareness

Fix: Tracers teils unsichtbar beim Schießen auf NPCs

Stärkere Enemies droppen teils zusätzlich Arcane Scrap

Volatile Exor kann zusätzlich Plutonic Blood und Plutonic Caracpace droppen

Essence-Drop-Rates von IS-0091 und ähnlichen Creatures in der Wildnis erhöht

GATEPal: Distillation-Submenu zum Tracken entdeckter Distillations

GATEPal: Chemistry-Submenu zum Tracken erstellter Concoctions

Neue Theory-Compendium-Einträge zu Pets und Chemie

Neue Compendium-Einträge für neue Pet-Mutations

Fix: erster Praetorium-Compendium-Eintrag teils nicht zugreifbar, ggf. neu holen

Fixes für Compendium-Unlocks

Dr. Riggs: sehr kleine Änderungen an Late-Game-Dialog

Zwei dueling doctors mit leicht veränderten Dialogen beim ersten Encounter

Hinweise auf neue perforation als Shortcut im Security Sector

Welche Änderungen gibt es bei Customization, Food und Deployables? Auch hier ist das Paket groß, von neuen Köpfen bis hin zu neuen Betten für Pets und einer schnelleren Charging Crate.

Neuer Head: Hudson, default unlocked

Neue Hair Style: Patchy, default unlocked

Neuer Facial Hair: Mad Scientist, unlocked by

Neuer Facial Hair: Spiked Goatee, default unlocked

Neuer Facial Hair: Curled Mustache, default unlocked

Neuer Facial Hair: Astronomer’s Beard, unlocked by

Neues Head Accessory: Oval Glasses, default unlocked

Neues Head Accessory: Tortoiseshell Glasses, default unlocked

Neuer unlockable Head: Chemist Leigh, unlocked by

Neuer unlockable Head: Chemist Hubert, unlocked by

Neue unlockable Hair Style: Singed, unlocked by

Neues unlockable Head Accessory: Broken Goggles, unlocked by

Neues unlockable Head Accessory: Fancy Monocle, unlocked by completing The Train

Neuer unlockable Tie Fabric:

Neuer unlockable Top: ASO Labcoat, unlocked by

Neue unlockable Bottoms: ASO Pants, unlocked by

Neue unlockable ID Card: ASO ID Card, unlocked by

Neue unlockable ID Card: Test Tubes, unlocked by

Neue Foods in Dunkeltaler Forest

Gezähmte Peccary Sows geben Milk als Vials of Milk

Milk Sacs müssen nun zu Vials of Milk destilliert werden, kann alte Soups brechen

Fix: Textur der baked Pumpkin Cookies

Man sieht nun, wenn jemand aus einer Water Bottle trinkt

Neues craftbares Deployable: Small Pet Bed

Neues craftbares Deployable: Pet Bed

Neues craftbares Deployable: Luxury Pet Bed

Neue craftbare Deployables: Full & Half-Height Cubicle Gates, die öffnen und schließen

Neues craftbares Deployable: Taxidermized Snow Pest

Neues craftbares Deployable: Wall-Mounted Snow Peccary

Fix: Items sitzen teils falsch auf dem Item Stand Wall

Containment Unit 91 benötigt nun Vials of Milk für IS-0091-B

Charging Crate lädt Battery-Items deutlich schneller

Pest Dummy Recipe unlockt korrekt erst nach Examine des crushed Dummys in Staff Processing

Fix: Office Chairs verschwanden, wenn Host quittet und jemand sitzt

Fix: Transmogrifier bleibt nicht mehr highlighted während Customization

Fix: Mushroom Farms und Beehives funktionieren nun besser mit großen Wasserflächen und Antejuice

Fix: Office Chair Rotation änderte sich beim Verlassen

Cubicle Weights leichter

Cubicle Recipes brauchen nur noch 1 Box of Screws und Wood Planks statt Metal Scrap

Welche Accessibility-, Audio- und sonstigen Fixes sind enthalten? Auch abseits von Content wird viel nachgeschärft, von Screen Shake bis Dedicated Servers.

Facility quakes schütteln den Screen nicht mehr, wenn man aktiv ein Terminal ansieht

Tutorial-Whiteboard und Sign am broken computer im Office Cafeteria Startbereich sind lokalisiert

Fixes für Simplified Chinese Localization, weitere geplant

Mehrere Localization-Strings aktualisiert

Looping-Waterfall-Sounds an verschiedenen Orten

Sound des Labs Vacuum Chamber door aktualisiert

Ambient-Soundscape für Far Garden und The Mycofields aktualisiert

Mehr Server-Beep-Sounds in der Facility

Facility quakes mit Sound-Variationen

Mehr Door-Sound-Variationen nach Material und Zustand

Facility Trams Soundeffekte aktualisiert

GATE Security Door Sounds aktualisiert

Neue Soundeffekte für Zipline traversal

Synchotron event mit neuer Soundscape, gilt nicht rückwirkend

Mehr Variationen für Ein- und Ausstieg ins Wasser

Ammo Station mit besseren Crafting Start und End Sounds

Fridges und Freezers mit Open und Close Sounds

X-Ray Lamp und OX Lamp mit Wind-up und Wind-down Sounds

Keypad-Interaktionen besser hörbar

Soundeffekte für ein paar Aktionen bei IS-0247 aktualisiert

IS-0059-Footsteps mit mehr Variation

Ess- und Trink-Sounds bei vielen Items aktualisiert

Credits aktualisiert

Fix: Dedicated Servers und MultiHome launch parameter

Dedicated Servers können nun mehr als 16 Personen haben und respektieren max player count

Fix: neue Recipes unlockten teils nicht, wenn sie an ältere Unlocks gekoppelt waren

Fix: Walkie-Talkie-Verständlichkeit auf PC verbessert

Tooltips zeigen keine verwaisten Adds oder Removes mehr

Fix: stuck in inventory rummaging animation

Fix: vending machines zeigen Snacks wieder korrekt, Snacks bewegen sich weiterhin

Viele weitere kleine Fixes

Guter Zeitpunkt vor der nächsten Extra-Ankündigung

Für wen lohnt sich der Download im Mai 2026 besonders? Wenn du ohnehin PS Plus Extra nutzt und gern mit Freunden gemeinsam baselst, lootest und craftest, ist Abiotic Factor durch das kostenlose Cosmic Companions-Update ein auffälliger Kandidat für ein neues Koop-Projekt. Bis zu sechs Personen im Team passen perfekt zu längeren Sessions, und die neuen Begleiter plus Chemie-System geben der Progression frischen Drive.

Und selbst wenn Open-World-Survival-Crafting normalerweise nicht dein Genre ist, kann es sich lohnen, den Mai im Blick zu behalten: Die nächsten PS Plus Extra Neuzugänge sollen am 13. Mai 2026 enthüllt werden. Bis dahin ist Cosmic Companions ein ziemlich handfester Gratis-Content-Drop, der sich ohne Aufpreis in der Bibliothek mitnehmen lässt.

Hast du Abiotic Factor schon ausprobiert, oder springst du durch Cosmic Companions jetzt erst rein? Schreib uns in den Kommentaren, wie du das Update findest und ob du eher Team Pets oder Team Chemie bist.