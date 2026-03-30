PS Plus Essential April 2026 – Leak nennt Lords of the Fallen und SAO

Für April 2026 zeichnet sich bereits vor der offiziellen Ankündigung ab, welche Gratis-Games euch bei PlayStation Plus erwarten könnten. Ein erneut aufgetauchter Leak nennt neben dem bereits zuvor gehandelten Lords of the Fallen nun auch Sword Art Online Fractured Daydream als Teil der nächsten monatlichen Essential-Auswahl.

Die vollständige Liste ist damit zwar noch nicht komplett, aber zwei der mutmaßlich drei Titel scheinen bereits festzustehen. Wenn sich das bewahrheitet, bekommen Abonnenten im April vor allem Nachschub für Action-RPG-Fans, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung.

Die geleakten PS-Plus-Essential-Spiele für April 2026

Welche Spiele sollen im April 2026 bei PS Plus gratis werden? Laut dem Leak stehen aktuell zwei Titel auf der Liste, die im Rahmen von PlayStation Plus Essential ohne Aufpreis verfügbar sein sollen.

Diese beiden Spiele wurden genannt:

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Sword Art Online Fractured Daydream

Lords of the Fallen

Ein drittes Spiel gilt als wahrscheinlich, ist zum aktuellen Stand aber noch nicht durchgesickert. Traditionell umfasst die monatliche Essential-Auswahl drei Titel.

Terminplan für Ankündigung und Download-Start

Wann werden die PS-Plus-Spiele für April 2026 voraussichtlich angekündigt? Erwartet wird eine offizielle Bekanntgabe am Mittwoch, dem 1. April 2026.

Ab wann könnten die Spiele verfügbar sein? Der Leak nennt als Starttermin den ersten Dienstag im Monat, also den 7. April 2026. Bis dahin lassen sich außerdem noch die Essential-Games aus dem Vormonat sichern, bevor die neue Rotation greift.

Was euch bei den beiden RPGs erwartet

Was ist Lords of the Fallen für ein Spiel? Der Titel wird als düsteres Third-Person-Action-RPG eingeordnet, das klar auf Soulslike-Kämpfe setzt. Wer Bock auf harte Bossfights, Ausdauer-Management und ein eher kompromissloses Kampfsystem hat, dürfte hier fündig werden.

Was bietet Sword Art Online Fractured Daydream? Hier geht es deutlich actionlastiger und multiplayer-orientierter zu: Fractured Daydream ist ein Hack-and-Slash-Action-RPG, das ihr solo oder online mit bis zu 20 Teilnehmern angehen könnt. Zur Auswahl stehen über 20 Charaktere aus dem Anime-Universum, die unterschiedliche Rollen mitbringen.

Genannt werden drei zentrale Modi:

Singleplayer-Story

Koop-Quests

Boss-Raids mit groß angelegten Multiplayer-Kämpfen

Zusätzliche Wechsel bei PS Plus Extra und Premium

Welche Spiele fliegen im April 2026 aus dem PS-Plus-Katalog? Für Extra und Premium sind bereits Abgänge bestätigt. Genannt werden EA Sports PGA Tour sowie Lost Records: Bloom and Rage, das in Tape 1 und Tape 2 aus dem Angebot entfernt wird.

Wann kommt Nachschub in den Spielekatalog? Als Termin für neue Katalog-Zugänge wird der 21. April 2026 genannt, konkrete Neuzugänge sind jedoch noch nicht offiziell benannt. Unterm Strich heißt das: Essential-Abonnenten dürften mit zwei RPGs einen klaren Genre-Fokus bekommen, während Extra und Premium parallel weiter rotieren.

Wie findet ihr die mögliche April-2026-Auswahl mit Lords of the Fallen und Sword Art Online Fractured Daydream, und auf welches Genre hofft ihr als drittes Essential-Spiel? Schreibt es gerne in die Kommentare.